【國民黨主席 X 青年】張亞中：打造國民黨的「愛台灣」論述，給年輕人一片兩岸和平的大海

國民黨主席選舉將近，而這次最讓人印象深刻的人選，就是孫文學校校長張亞中。張亞中在2019年曾投入國民黨總統黨內初選，落敗後又再度捲土重來；以「兩岸和平協議」為最重要的論述，為深藍黨員、黃復興黨部的熱門人選，在黨員結構高齡化的黨內選舉，張亞中的黨內民調更一度衝至第一；然而這幾年費盡苦心、想要重新找回青年支持的國民黨，張亞中又該如何面對這個艱難課題？他要怎麼和年輕世代溝通他對國民黨和台灣與中國的信念？

國民黨應該打造出屬於自己的「愛台灣」論述

採訪一開始，張亞中就直言分析國民黨最大的危機，在於民進黨這幾年來成功的建立了「愛台灣」的論述權，定義了什麼叫做「愛台灣」，只是很遺憾是建立在「捍衛台灣的主體性，然後大陸是最重要的敵人」因為大陸是台灣最大的威脅者，會影響到自由民主人權，所以要捍衛主體性就要對抗中國大陸；一切跟中國大陸比較友好的東西，都會被解釋成在親中、要賣台灣。

張亞中說，台灣的年輕人天天被教育成「你是台灣人不是中國人，中國大陸和你是敵對的」，所以有大陸工作機會時，年輕人不敢去；假如交往對象是大陸人；或有天在台灣的公司被大陸買去，「那你還要繼續下去嗎？心裡是否有掙扎？」對他而言，這些恐懼都在限縮年輕人未來發展的空間。

他也以現在很多的演藝人員到大陸工作陷入糾結為例，如果幫大陸講幾句好話就親中賣台，替台灣講話就台獨份子，所以兩岸敵對氛圍限制了年輕人的出路。張亞中沈痛表示，國民黨已經幾十年在這個窠臼裡，爬不出來。他認為，國民黨應該發展出自己的「愛台灣」：

國民黨可以為兩岸創造和平，如果對岸處於一個敵對狀態，就像今天你在一個池塘，四周都是鯊魚，很危險年輕人就出不去；還是我把年輕人丟到大海裡，一個和平沒有鯊魚的地方？對年輕人最大的一個禮物就是送給年輕人一個大海，而不是把他關在池塘裡面。

對照對手朱立倫及現任黨主席江啟臣都認為應該重新講清楚國民黨「九二共識」的論述，張亞中直言，北京不可能同意九二共識中的「一中各表」，因為各表的內涵就是各自有各自的國家定義，而兩個不同的國家定義，可能是「一中二府」或「一中二憲」，不管是二府或是二憲，就表示有自主權；因此他提出「一中三憲」，即透過他所提的「和平備忘錄」作為第三憲，將兩岸連接起來，並且會經黨員全體公投通過，做為國民黨的大陸政策。

自詡「傳教士」，舉辦「青年大辯論」和年輕世代對話

至於要如何說服主流民意及年輕人接受他的路線？張亞中強調，他如果當黨主席，第一個要處理的，就是國民黨的「政治思想」，他會透過對話和年輕世代辯證，中國國民黨的政治思想、歷史文化的認同應該是什麼；在憲改國民黨該抱持什麼樣的立場，對於民進黨的「去中國化」，國民黨又該有什麼認知；這些是非常重要的議題，都需要透過反覆辯證。第二個則是針對重大公共政策議題，例如能源政策、軍公教退休金、教改問題、黨產等。

張亞中的青年代表歐陽知凡，也在16日晚上的「國民黨主席青年政見辯論會」上說明，張亞中若當選黨主席，會透過革實院常態性開課，分為國父思想、黨史等通識課，以及幕僚培訓等進階課，讓國民黨青年獲得扎實訓練後，再安排實習機會，在這一連串過程中，培養對黨和對中華民國的認同 。

Photo Credit:國民黨青年部臉書

張亞中也承認，他相信有些人不管怎麼說，就是不喜歡中國大陸，但這也沒關係，他還是會尊重，但他認為國民黨不能為了選票避而不談；他會像個傳教士一樣，認為對的，就算受挫了也要持續去「講道」、勇敢捍衛自己的原則，「如果我媚俗下去，年輕人認為『台灣人不是中國人』的比例會持續升高，結果就是兩岸戰爭。」

張亞中也批評其他候選人和許多國民黨人，為了選舉選擇在兩岸論述上「模糊」，這就是國民黨最大的問題，也是軟弱；因為保持模糊不談，也不見得就能贏得選舉，從2016到2020年，國民黨就沒有贏，甚至成為民進黨的共業者，替綠營搖旗吶喊，順著綠營的方向走。張亞中講到激動處，更直言，民進黨把「本土」跟「台灣主體性」混在一起，然後用仇中、恨中加進來強化本土：

「他的本土就和我不一樣，誰能為台灣創造最大利益的就是本土派！民進黨是什麼派？民進黨是台灣最大武統派！因為民進黨的結果是造成武力統一啊，是蔡英文，白狼還算是和統派。」



「所以需要更多溝通，必須把旗子立起來，我張老師的旗子是什麼，等你來挑戰，我當選我們就坐下來辯證。」

張亞中認為，國民黨的青年，思想上必須建立統一的戰線；而人力上應該培養專業，讓他們在社會上有競爭力，「一個是頭腦，一個是身體」，張亞中也說，甚至可以透過許多國民黨的海外企業，給國民黨青年有更多海外實習的機會，並且透過黨內人才庫的「數位化」充分運用掌握這些人才。

國民黨自己沒有理念和靈魂，怎麼召喚年輕人？

不過比起斟酌著如何培育、提名年輕人參政，張亞中認為，更重要的還是「以理服人」。要讓年輕人認同不是只是給青年加入、或是獲得權力、選舉的機會，「那你越來越沒有權力了，就投靠民眾黨了」像黃花崗七十二烈士願意為中國國民黨死，為中華民國死，今天國民黨沒有讓人感動的地方，就不用想增加青年支持度。

張亞中表示，如果想的都只是提供幾個黨職、給年輕人做官、選立委議員，把國民黨當成利益團體，大家來國民黨是來「找工作」的，那終究會落空，「你能生出多少位置？200個？500個？年輕人看你不能給他位置，可能就跑到別的地方了」重點還是要讓年輕人感動，「我送給你一個和平，那你才可以投我一票。你投我一票是因為我能給你一個大海，你給我的紅利。」

有趣的是，雖然張亞中身邊看似沒有35歲以下的青年幕僚，日前國民黨前後任青年團長劉昱佑以及陳柏翰，更接連跳出來質疑張亞中及其陣營，用極度父權思維、不懂得尊重青年的作風，才是國民黨被年輕人討厭的主要原因。

但在16日晚上的「青年政見辯論會」上，兩名青年代表張亞中，其中一位劉柏慶就指出，張亞中的完整論述可以說服他，雖然他目前沒入黨，但如果張亞中當選黨主席，他會自己入黨，也邀請其他朋友一起入黨。因為唯有國民黨變強大，才有可能破除民進黨現在操作「厭惡中國大陸大於施政無能」。

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核稿編輯：翁世航