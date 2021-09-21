機會、命運，還是運氣：史丹佛教授發現成功者「創造好運」的三個心法

文：戴羽

在過去奧運賽事的期間，每當看到自己支持的運動員經過艱苦奮戰後不幸落敗，多少都會覺得他們運氣不夠。畢竟「一命、二運、三風水」，我們相信冥冥中有一股力量決定一生的成就。但是，美國史丹佛大學「科技創業計畫」（STVP）執行長Tina Seelig卻發現，「運氣」其實是我們能夠創造的！

除了任教於史丹佛，Tina也曾出版多達17本書，其中包括暢銷書《真希望我20歲就懂的事》。經過多年觀察成功創業家的行為後，Tina發現他們都懂得創造自己的運氣。

可是到底什麼是「運氣」？Tina發現我們常將「命運」、「機會」和「運氣」搞混。他認為，「命運」是我們無法控制的事，例如我們出生在什麼樣的家庭，長什麼樣子。「機會」是需要我們在當下透過行動來掌握的，例如，去買一張彩卷、投資一檔股票。而「運氣」則是我們可以透過常時間耕耘而加強的。

我們可以透過Tina的親身體驗，學會他用的三種加強運氣的方法。

創新點：改變跟別人和自己互動的心態和方式，就可以增加好運降臨的機率。

一、改變與他人互動的心態和方式

Tina認為，要有好運氣，首先我們要改變我們和他人的關係。他覺得大多數人並沒有充分的感激別人為他們做的事情，反而常認為這是理所當然的。如果我們學會「感恩」，我們將會接觸到更多不同的機會。

Tina在史丹佛負責的「科技創業計畫」是一個非常熱門的計劃，每年都有很多的學生申請加入。因此，每年在完成遴選合適的學生後，Tina就會寄信通知那些沒有被選中的學生。這些學生在收到通知後，有的會回信抱怨，也有的會詢問他們如何才能夠提昇他們被選中的機會。

但是，在大約七年前，Tina收到了一封不一樣的回信。一位名為Brian的學生寫了一封感謝信給Tina說：「雖然我已經連續兩年都沒有被錄取，但是，我非常感謝你給予我這個機會。我從申請加入這個計劃的過程中，學到了很多事。」

Tina被這封信感動，因此約了Brian見面。在他們兩人聊天的過程中，Tina知道Brian當時是史丹佛橄欖球校隊成員，而他想要從橄欖球的角度討論「領導能力」。因此，Tina就特別為Brian設計了一個個人研究計劃。而Brian也將他從這個計劃所得到的結果，變成了一家名為「Play for Tomorrow」的公司，教導來自弱勢家庭的小孩們，如何追逐夢想。

這一切，都源自于Brian的一封感謝信，而這也讓Tina決定更認真的看待「感恩」。每天晚上，Tina都會回顧他當天的行程，然後開始為遇到的每一個人寫一封簡短的感謝信。這個只花幾分鐘的活動，讓Tina覺得每一天都充滿了「感激」，而他也認為，這大大的增加了他的運氣。

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二、從跟旁邊的陌生人交談開始

當我們改變了他人的關係，學會了「感恩」後，Tina認為我們接著要改變和自己的關係，也就是開始鼓勵自己踏出「舒適圈」，開始「冒險」。

Tina了解「冒險」也是需要「循序漸進」的，所以，他鼓勵我們從小地方開始。例如，他會鼓勵他班上的學生們先嘗試和坐在隔壁的陌生人說話。

Tina認為，我們不要小看這些小冒險，因為它們其實能夠帶來意想不到的效果，而Tina自己的經歷就是一個好例子。每次坐飛機時，Tina都習慣戴上耳機，然後開始工作。在一次飛往厄瓜多爾的旅途中，Tina決定要「冒險」，於是他就開始和坐在他身邊的一位先生聊天。

當Tina發現坐在他身邊的這位是一家出版社老闆時，他就決定將「冒險」升級。Tina拿出了筆電，讓這位出版社老闆看看他的出書計劃。出版社老闆看完後，很客氣的告訴Tina，這本書和他們出版社的風格不符。於是，他們繼續聊天，並交換了聯絡資訊。

幾個月後，Tina主動聯絡那位先生，邀請他來參與一堂討論「出版創新」的課。那位先生出席了。之後，Tina又和那位先生分享了不少其他學生進行的研究。那位先生對其中一位學生的研究非常有興趣，認為他有機會將這些內容變成一本書，於是就請Tina安排和這位學生見面。

出版社對Tina沒興趣，反而對他的學生有興趣，這當然讓Tina覺得有點小尷尬。但是，他還是邀請了那位先生到史丹佛一趟，而那位先生就帶了他的同事們一起來拜訪。當他們一起午餐時，出版社的一位編輯就問Tina：「你有興趣出書嗎？」

於是，Tina馬上就拿出他的筆電，將幾個月前給出版社老闆看過的計劃給這位編輯看。兩週後，Tina就和出版社簽訂了合約，而兩年後，那本書賣了一百萬本。

很多人聽到這個故事都會覺得Tina的運氣非常好，但是，這些運氣都是因為Tina一連串的「冒險」，最後才會得到這樣的結果。

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三、改善第一時間覺得很爛的想法

改變了和他人，以及和自己的關係後，Tina要我們進一步改變我們和「想法」的關係。很多人在得到一個想法時，很快的就會判斷，這個想法很好，或是這個想法很爛。但是，Tina認為事情並不是那麼簡單的。他覺得想法沒有好壞，因為，任何糟糕的想法，都有可能變成很棒。

Tina在他的課堂上就常做一個活動，讓學生們懂得從不同角度去看一個想法。首先，他會請每位學生針對開設一家餐廳提出一個很棒和一個很爛的想法。他會收集所有的想法，然後逐一念出很棒的想法，之後將很棒的想法都丟入垃圾桶。

Tina會將很爛的想法分發給學生們，確保每個人都拿到別人的爛想法，再請他們設法將別人的爛想法變成好想法。最後，Tina發現學生們都能夠從爛想法中找到可取之處。例如，開在垃圾場旁邊的餐廳變成了回收可用食材的低價、環保餐廳。骯髒又服務差的餐廳變成餐飲訓練中心，告訴來參加的人之後應該避免什麼。而用蟑螂做食材的壽司店則變成異國風情壽司店，採用各種特別的食材去製做餐點。

看看目前很出色的服務或產品，它們的想法一開始也可能非常的爛。例如，向沒有見過面的人買東西的eBay、讓陌生人住進我們家的Airbnb、開著自己的車在有空時載陌生人的Uber、以及像超大台iPhone的iPad一開始都被很多人視為爛爆了！

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看了Tina的這三個改變，不知道大家有沒有什麼心得？我自己是想起了2008年，金凱瑞主演的一步電影，《沒問題先生》（Yes Man）。金凱瑞扮演的Carl，從一個對任何事情都說「NO」的無聊男子，因緣際會的參加了Yes大師的講座後，變成什麼事都說「YES」的人生冒險家。而電影中也看到，當Carl願意「冒險」踏出舒適圈，和改變他對不同「想法」的意見時，他的生活與運氣都完全改變了。

最後，Tina還要提醒大家，學會這三個心法後，還是要加上「堅持」的輔助，才會等到運氣來臨的那一天。我們都聽過愛迪生發明燈泡的故事，愛迪生在經過10000次的「失敗」後，他說：「我沒有失敗，我只是找到了10000種不成功的方法」。也因為這份堅持，愛迪生最後才能夠等到「幸運」找到對的燈芯的一天。

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航