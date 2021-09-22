【日本自民黨總裁選舉】祖孫三代入閣都未登大位，「異端兒」河野太郎能否一圓家族首相夢？

「異端兒」河野異軍突起

9月16日，東京都內舉辦了一場別開生面的「必勝祈福會」，約20多位跨黨派的自民黨國會議員齊聚一堂，替即將參選黨總裁的河野太郎吶喊助威。其中包括自民黨內的派閥石破派（水月會，17位成員）的前幹事長石破茂，與現任環境大臣、政治明星小泉進次郎等都應邀與會。

「自由民主黨的總裁選舉，大家一起努力獲勝，讓我們切實地奪下勝利」，現任規制改革擔當大臣的河野太郎，則是透過影片傳達必勝決心。巧妙的是，這場必勝祈福會也是跨派閥間的議員們相互串連奔走而舉辦，頗有要跟舊時代揮別，展開新時代自主投票的氣氛。

事實上，早在前一天的15日，石破茂的派閥已經開會，決定這次總裁選舉將讓派閥成員自主投票，隨後也表達支持河野的決心。加上最大派閥的細田派，分裂成支持另外兩位候選人高市早苗與岸田文雄、第二大派閥麻生派分裂成支持河野與岸田，這場選舉已經實質成為各派閥成員自主投票的情況。

9月10日才決定出馬參選總裁，短短一週不到異軍突起成為媒體眼中「下屆首相」的熱門人選，讓過往就被稱為「異端兒」的河野太郎再度大受注目。在不少媒體的調查中，河野太郎都有超過三成的支持度，自民黨黨員民調中甚至一度超過四成，這或許是民眾對新政權的期待，也或許是河野太郎一家三代問鼎國家大位最接近之刻。

三代為官仍未拜相

跟許多自民黨的政治明星一樣，1963年出生的河野太郎，也是出身顯赫的政治世家。祖父河野一郎是前農業大臣，父親河野洋平曾任副首相、外務大臣，叔公河野謙三曾擔任參議院議長。從小河野太郎就是背負著「河野」這個金字招牌成長，看著黑頭車熙來攘往。

特別是河野一家來自神奈川縣，這也是「驛傳競走」馬拉松的故鄉，三代對於馬拉松都異常熱衷，祖父一郎跟叔公謙三當年在早稻田大學念書時，就是有名的跑將。河野太郎曾聽家人說祖父一郎生前說過「自己的選區，小田原到平塚這段當然要用自己的腳跑一遍看看啊」，便可看出祖父對為官的熱誠。

其中父親洋平雖然跑步正賽功力略輸一截，但也是早大田徑隊的經理，擔任陪跑員等。太郎自己跑步功力也強，是慶應義塾中學4000公尺至今紀錄保持人。一路唸到慶應大學的他，原先計畫參加慶大田徑隊，但是當年他卻對赴美留學相當感興趣。不料當年父親洋平卻說「你大學自己打工、畢業後自己去不就好了」，便不理他。

隨後經不起太郎苦苦哀求，父親洋平在最後同意太郎「三年就可畢業」的保證下，放他去美國喬治城大學就讀比較政治。從一開始英文對方聽不懂，連問路找學校餐廳都找不到，最後在練就數年英文功力下，太郎在1985年順利畢業。並在回國工作數年後，在1996年出馬參選眾議員，正式踏上國會議員之路。

然而，河野一家雖然有超凡的運動神經，但是祖父一郎跟父親洋平都與首相大位失之交臂。祖父一郎在1964年原先有望成為首相池田勇人的後繼者，但是池田將位置交給佐藤榮作，而父親洋平則是在自民黨下野的黑暗期1993年選上總裁，但是在1995年回歸執政時，仍迫於情勢最後不出馬參選總裁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

菅義偉政權唯一任官

也因此，河野太郎在過往也常被認為是能否重振家族聲望的關鍵。

事實上，他曾在2009年出馬參選總裁一次，但是卻慘敗而歸，在沉潛幾年後，於2015年開始進入內閣、歷任國家公安委員長、外務大臣與防衛大臣，而在2020年9月菅義偉政權上任後，又擔任行政規制改革擔當大臣，累積不少資歷。

行政規制改革，顧名思義就是要打破既有窠臼、改善過往省廳之間橫向聯繫不足的問題。河野太郎在這一年內推行「脫印章」、「行政數位化」等、更重要的一點是，他是全權負責新冠疫苗調度的大臣，並是日本開始分裝AZ疫苗時，指揮調度捐贈台灣疫苗的其中一員。

面對未來的後疫情時期，河野太郎也強調，在跟日美通力合作下，目前日本疫苗接種成績已經愈來愈好。當初6月時，一度發生莫德納供給量只有3成多的窘境，但從近來數據來看，9月16日這天日本施打兩劑疫苗的數字已經來到52.6％，隨著未來新首相選出，可望跟著經濟復甦之餘逐漸開放內用。

恢復經濟戰略上，河野太郎也表示，將在當選後制定「出口戰略」，規範全民何時可以慢慢解封的步調。先前的菅義偉政權，在疫情混沌不明與變種橫生的狀況下，不斷延長緊急事態，都讓餐飲業大受打擊。

其中餐飲業要申請補助金，每個月的手續跟金額何時匯入等，都成為苦惱的問題。河野太郎也在電視節目中說：「我們日本有科技技術，只要一個按鍵，每個月每個有需要的店家，只要事前登錄好帳號，一鍵就匯入錢，這不是讓他們解燃眉之急嗎？」強調未來的科技要持續輔佐後疫情時代的商家們。

調整麻生派「河野過敏」

河野太郎的言論雖然屢屢受到民間歡迎，推特人氣更是居高不下，超過242萬人，跟其他候選人相比有極大差別，他並且常常透過推特跟大家互動，貼舊照等。不過，縱使在民間人氣，甚至黨員票上有優勢，在國會議員票上，河野太郎仍舊有其難關。

首先最大的問題，便是河野所屬的派閥麻生派，對於河野出馬參選一事抱持正反兩面看法。之所以被稱為「異端兒」，正是過往在隸屬麻生派時，河野就是這個保守派系內比較有不同意見的人：支持日本全廢核、無菸害環境、女性或母系天皇可被列入考量、反對靖國神社參拜等。16日時他也言明，支持夫妻分別姓氏、同性婚姻。

「有時政策太極端」、「要綜合判斷一下吧」，許多麻生派幹部在跟日本媒體聊天時常吐露心聲。直到2015年他正式入閣，有了不少實務經驗後，河野太郎才相對比較少公開發言，也在外交跟國防事務上跟父親洋平走出不同的「親中路線」，採取對中較強硬的說詞。

不過這次河野太郎出馬參選，在跟派閥的說明會上，53人的派閥居然來不到30人，「河野過敏」一說不脛而走，顯見河野在取得麻生派閥全部認可上，還有很大空間。況且383張國會議員票中，仍要取得多數保守派系的票源支持，才能至少保持競爭優勢。

在開放各派系的議員自主投票下，未來時間如何傾聽每個議員心聲，綜合民意支持，對河野來說相當重要。過往他被批評「不會聆聽」的毛病，是否能讓同黨議員也能感受誠意，至關重要。河野一家三代問鼎日本首相的悲願成就，太郎距離大位看似遙遠，但僅在一步之遙。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航