【東南亞週報】曼谷擬10月開放已接種疫苗旅客入境｜杜特蒂長女薩拉表態不選總統｜大馬朝野簽合作協議

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第136期，為讀者挑選2021年9月11日至9月17日期間，有關泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、緬甸與新加坡的六則東協區域大事。

泰國｜曼谷擬10月中開放已接種疫苗旅客入境免隔離

根據曼谷郵報（Bangkok Post）9月16日報導，泰國觀光暨體育部部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，在和首都曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）商討後，泰國政府預計在10月15日重新開放已完整接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的外國旅客，可直接自曼谷入境且不需隔離，以期能夠在今年結束之前迎來至少100萬名國際旅客。

皮帕指出，泰國首都曼谷的疫苗完整施打率預計在10月中可提升至70%。目前，曼谷已有37%人口完整接種兩劑COVID-19疫苗，有另外33%人口已在8至12週之前施打完畢第一劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，亦即已在可施打第二劑的時間範圍中。

皮帕說，重新開放自首都曼谷入境免隔離將讓全泰國皆獲益，因為曼谷經常是外國旅客在前往其他泰國省份旅遊之前的第一站。根據觀光暨體育部的計畫，雖然完整接種疫苗的外國旅客可自曼谷入境免隔離，但仍必須預訂泰國政府核可之SHA（Safety and Health Administration, SHA，安全與健康管理令）旅館，並取得入境許可（Certificate of Entry）。此外，該項計畫允許旅客在曼谷停留7天後，可以前往其他8個泰國政府列入試點的地區，包含巴達雅（Pattaya）、清邁（Chiang Mai）、華欣（Hua Hin）、赤庵（Cha-am）、普吉（Phuket）、蘇美島（Koh Samui）、甲米（Krabi）和攀牙（Phang Nga）。

在全球疫情爆發前，2019年全年赴泰外國旅客有近4000萬人之多，為泰國帶來約600億美元（約為新台幣1.67兆元）的觀光收益。

Photo Credit: 中央社 圖為曼谷蘇堤瓦拉蘭寺的副住持彭蓬走入社區，協助民眾進行快篩。 照片攝於9月15日。

菲律賓｜杜特蒂長女薩拉表態不選總統 尋求市長連任

在杜特蒂總統接受提名、於明年大選參選副總統後，其長女薩拉本週向媒體表示自己將不會參與2022年大選，並擬角逐連任達沃市長的機會。

菲律賓總統大選將於2022年5月登場，候選人須於10月1日至7日登記參選意願。日前菲律賓總統杜特蒂已接受執政黨民主菲人－國民力量黨（PDP-Laban）提名，代表黨參選副總統。現任達沃市長的杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）9月9日表示，她和杜特蒂已有協議，兩人之中僅會有一人參與明年大選。在其父親接受副總統提名後她重申，將不會參選2022年選舉，並擬爭取連任達沃市長。然不少懷疑論者指出薩拉近幾個月來與許多政治人物互動頻繁，不到最後一刻難以定論。

目前73歲的前國家警察總長、現任參議員賴克遜（Panfilo Lacson）已宣布獨立參選，與參議院議長索托（Vicente Sotto III）搭檔，成為目前第一組登記的候選人。其他可能角逐總統大位的人選包含現任副總統羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長莫雷諾（Francisco “Isko Moreno” Domagoso），以及現任參議員、拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）。莫雷諾先前表示擬與參議員柏吾（Grace Poe）搭檔；帕奎奧則指出將於19日左右宣布2022年的計畫。菲媒Rappler指出本週三方曾分別進行會談，羅貝多希望能團結反對勢力，以對抗杜特蒂陣營。此外，馬可仕的兒子、前參議員小馬可仕（Bongbong Marcos）也在近期表態將問鼎總統。

Photo Credit:KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTOPublic Domain 薩拉、杜特蒂和克里斯多夫

印尼｜東南亞首座電動車電池廠動土

印尼在9月15日舉行東南亞首座電動車電池廠動土典禮，總統佐科威出席觀禮，未來電池生產將供貨韓國現代汽車及旗下起亞汽車使用。

電池廠座落在西爪哇省卡拉旺縣（Karawang），由現代汽車（Hyundai Motor Group）、LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）共同投資建設，投資額達11億美元（約新台幣304億元）。工廠預計2023年完工、2024年上半年開始生產次世代鎳鈷錳鋁（NCMA）鋰離子電池，預計年產能10GWh，可供貨給15萬輛電動車，長期產能可望再拉升到30GWh。

現代汽車主席鄭義宣（Euisun Chung）表示，印尼在東協電動車市場中扮演重要角色，也是現代汽車實現電動車領導廠牌的重要一環；LG執行長金鐘現（Kim Jong Hyun）也指出，位於印尼的電池廠將是未來布局全球電動車市場的踏腳石。印尼佐科威總統致詞時強調，印尼有世界最大的鎳礦資源，具有相當發展潛力，透過良好的經營管理，未來3至4年內將成為重要鎳產品生產國。

此電池廠是印尼與韓國之間「電池投資總體計畫」的一環，該計畫在2020年底簽約，預計投資額98億美元（約新台幣2700億元）；現代汽車也將在電池廠附近興建汽車生產廠，且已在2019年與印尼簽訂生產協議。印尼投資部部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）指出，即使受疫情影響，生產計畫仍持續進行，預計最快於2022年5月開始生產電動車。

馬來西亞｜大馬朝野簽合作協議 維持政局穩定

馬來西亞國會9月13日復會，以首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）為首的執政聯盟與反對派領袖簽署一項合作協議，盼各黨派在COVID-19疫情肆虐之際，能團結一致共同抗疫，確保政局穩定。

在長達數月的政治紛擾後，巫統（UMNO）副主席依斯邁沙比利8月底出線，就任馬來西亞第9任首相，儘管象徵著巫統重返執政，其執政聯盟實際上僅以些微差距通過簡單多數門檻。因此，在疫情肆虐之際，為確保國家政治穩定、保護人民健康福祉，馬國政府首度與反對派希盟（PH）達成一項「國會及政府行政轉型」諒解備忘錄（MOU）。

此一諒解備忘錄由首相依斯邁沙比利與希盟4個盟黨代表共同簽署，包括：人民公正黨（PKR）主席安華（Anwar Ibrahim）、民主行動黨（DAP）秘書長林冠英（Lim Guan Eng）、國家誠信黨（PAN）主席末沙布（Mohamad Sabu），以及沙民統（UPKO）主席馬迪烏斯登敖（Wilfred Madius Tangau），要點則涵蓋防疫計畫、行政轉型、國會改革、司法獨立、《1963年馬來西亞協定》與設立督導委員會等。

Photo Credit：AP / 達志影像 馬來西亞首相依斯邁沙比里

緬甸｜翁山蘇姬缺席首日庭審 健康狀況備受關注

遭緬甸軍方政變奪權的文人政府領袖、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）9月13日因身體不適而未出庭，儘管隔日便現身法庭接受審訊，仍感到有點頭暈，健康狀況備受關注。

現年76歲的翁山蘇姬自2月1日軍方政變以來便遭拘禁迄今，正接受多項指控的審判。5月首度公開露面聆訊，原定9月13日出庭，卻因健康因素而缺席。其律師敏敏索（Min Min Soe）表示，翁山蘇姬並非感染COVID-19，只是因久未乘車出行而暈車，出現頭暈及困倦的症狀。翁山蘇姬隨即在14日重返法庭接受審訊，其首席律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）透過簡訊轉達，「翁山蘇姬身體狀況似乎好轉許多，但仍感到有點頭暈」。

目前翁山蘇姬面臨多項指控，包括：非法持有無線電通訊設備，被控違反《進出口法》；選舉期間未遵守COVID-19防疫規定，被控違反《自然災害管理法》；涉嫌引起暴亂、意圖煽動群眾；違反《國家機密法》；涉嫌貪汙，濫用職權非法收賄等。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年緬甸一場反軍政府抗爭中，參與者比出代表反抗的三指手勢，背景為前民選政府領袖翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi）。

新加坡｜中國外長王毅訪星 欲穩固雙邊關係

中國國務委員兼外交部長王毅9月10日展開為期6天的東南亞三國及南韓出訪行程，在結束訪問越南及柬埔寨後，他於13日抵達新加坡，拜會星國總理李顯龍、副總理王瑞杰與外交部長維文（Vivian Balakrishnan）。

李顯龍14日於臉書發文歡迎王毅的來訪，他指出，「我們重申了兩國長期的關係，並就國際及區域情勢的發展，進行富有成果及坦率的討論。儘管疫情期間全球環境極具挑戰，新加坡與中國仍持續密切合作、分享資源及專業，以更好地因應處理疫情。」李顯龍也表示，「新加坡樂見中國持續在東南亞做出貢獻，將持續與中國合作，建立更和諧及和平的世界」。

根據星國外交部發布的新聞稿表示，王瑞杰與王毅會面時，兩人提及雙邊良好的關係，即使疫情期間仍在深化合作上取得進展；雙方都期待即將舉行的中新雙邊合作聯委會第17次會議。外交部指出，中新雙邊合作聯委會將有助促進貿易及投資、金融、數位經濟、公共衛生及永續發展等領域合作的討論。

在兩國外長的會晤中，維文及王毅則是討論進一步加強雙邊關係，其中包括維持高層交流、推進兩國政府在中國蘇州、天津及重慶的合作計畫，並探索在數位經濟等新領域合作的可能性。兩人都期待「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）早日生效，維文並就中國有意加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事表示歡迎。雙方針對區域及國際情勢的發展交換意見，其中包括如何深化東協與中國的合作。

Photo Credit: 中央社 中國外交部長王毅（左）14日於訪問新加坡期間拜會總理李顯龍（右）。 （新加坡通訊及新聞部提供）

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元