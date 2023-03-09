王建煊放話當選總統後1個月內槍決所有死刑犯，法務部長：目前38位死刑犯依法不能執行

前監察院長王建煊昨表態有意參選2024總統，提到保外就醫的前總統陳水扁「趴趴走」，當選後會立刻把他抓回去坐牢；另外還主張自己當選後，1個月內槍決所有死刑犯。法務部長蔡清祥今（9）日在立法院受訪時表示，目前死刑犯38位，幾乎都申請大法官釋憲，依法不能執行，若一切法律程序完備的話，「法務部一定會依法執行」。

王建煊：抓阿扁回去關、槍決所有死刑犯

昨天接受廣播節目專訪表示，既然已經判決死刑定讞，為什麼還不執行，還要花納稅人的錢供他們吃喝，他若未來當選總統，會在1個月內將這些人槍決，要槍決前還會將個人資料刊登報紙，公告相片與惡行，讓社會覺得槍斃是伸張正義。

對於王建煊稱當選總統一個月內槍決所有死刑犯，蔡清祥指出，目前有38位死刑犯，現在因為部分申請再審，幾乎都聲請大法官釋憲，一切程序進行中，若釋憲有結果，一切法律程序完備的話，法務部一定會依法執行。

對民進黨政府還不執行死刑，王建煊認為，為何已判死為何不執行，還要拿納稅人的錢供他們吃喝？因此若當選總統，他會1個月內將這些人槍決，要槍決前還將個人資料刊登報紙，公告相片與惡行，讓大家覺得槍斃是正義伸張。

法務部稱「法律程序完畢就執行」，死刑有哪些程序？

對此，蔡清祥今受訪表示，「死刑犯執行槍決，都是依法執行」，蔡清祥說目前38位死囚，都還在法律程序中，有些人提出釋憲，有些人還在聲請再審；最高檢也要先審核，包含是否大法官釋憲、是否非常上訴、是否再審，才會送到法務部，如果程序完畢，「法務部該執行就會執行」。

目前根據法務部的資料顯示，全台尚未執行死刑的犯人共有38人。

而有34人以最高法院分案規則「連身條款」有違憲之虞，聲請解釋憲法，憲法法庭受理後，在去年10月已經進行言詞辯論，目前還未宣判結果；另外還有人主張《刑法》或《特別刑法》的死刑規定，牴觸憲法保障人民生存權。

「連身條款」即「原審更三審以上再行上訴之案件」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件」應由原承審法官辦理；死囚質疑連身條款違反憲法公平審判、審判獨立及平等原則，陸續聲請釋憲。

關於死刑執行訂有《執行死刑規則》其中第2條第2項、第1項第4款規定，如果死刑定讞的被告有「聲請司法院大法官解釋」、「再審」或「非常上訴」程序進行中，就不得執行死刑。這也是外界常常稱死刑犯的「保命符」。

目前判決後仍未執行的，最久的是2000年判刑的黃春樹命案，黃春棋及陳憶隆綁架朋友黃姓建商後，將其殺害棄屍，再勒贖7000萬元。當中被指為共犯，也曾被判死刑的徐自強，歷經21年訴訟，最後無罪獲釋。而黃陳兩人各自多次聲請再審，均被駁回。

陳憶隆去年提起再審，主張原審判他死刑是認為黃春樹遭潑灑酸死亡，是依據楊日松博士的鑑定報告認定他有殺人罪行，但在徐自強翻案的重新鑑定報告中，黃春樹是遭火燒死，他質疑「一案有2種不同版本的認定」。黃春樹則主張，徐志強翻案就是「新事實、新證據」，前年聲請再審，被駁回後又以相同理由聲請再審，堅稱自己未殺人。

而最近一次判死刑定讞、未執行的，則是在2020年沈文賓犯下的三峽雙屍案。法務部上次執行死刑為2020年4月1日槍決翁仁賢，翁仁賢在除夕夜縱火造成親屬與看護共6死5重傷。

民進黨團：台灣沒廢死，把死刑當政見

今天民進黨團召開記者會時，也回應王建烜的說法；王定宇表示，台灣是法治國家，判決死刑定讞的死刑犯還沒執行，法務部有專業考量，尊重法務部；針對死刑犯未執行，劉世芳表示，《刑法》還有保留死刑，法務部依法執行法律賦予執行的工作，就她瞭解死刑犯都在非常上訴過程，還沒完成流程。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，台灣仍未廢除死刑，但也不要忽略每年有好幾件死刑犯獲判國賠、無罪的案件，因此法務部在執行死刑時都要評議；對於有總統參選人把執行死刑當政見，這在民主國家非常不可思議。

另外對於王建煊質疑，阿扁憑什麼保外就醫，並表示要把阿扁抓回去關，蔡清祥則回應，保外就醫都有相關規定，受刑人依法監看審核，依法進行處理。

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核稿編輯：翁世航