foodpanda要求平台刊登價格需與餐廳店面一致，公平會重罰200萬

公平會今（17）日宣布，因為富胖達股份有限公司（foodpanda）限制合作餐廳於平台刊登價格必須與店內價格一致，不當限制餐廳活動，違反公平交易法，因此除了要求foodpanda停止違法行為外，更處新台幣200萬元罰鍰。

公平會開鍘foodpanda，裁罰200萬

公平會指出，目前國內外送平台市場呈現foodpanda及UberEats雙雄局面，由於平台市場有其特殊性，2家公司在消費者端及餐廳端均擁有龐大的客戶群，因此具有相當市場力量。

經過9月1日、9月8日及9月15日共3次委員會議審議後，公平會最終決定，因為foodpanda限制合作餐廳於foodpanda平台刊登價格必須與實際店內價格一致，以及限制合作餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，違反公平交易法第20條第5款規定，除了命其停止違法行為，並處200萬元罰鍰。

公平會認為，餐飲業者銷售餐點給內用、外帶的顧客，以及透過外送平台訂餐的消費者時，不同管道的成本不相同。餐飲業者原本可將不同銷售管道的成本反映在價格上，消費者也可以依自身需求選擇最合適的購買管道；然而，foodpanda限制合作餐廳在平台刊登的價格必須與餐廳自行販售價格相同，使得餐廳無法將不同的銷售管道的成本差異反映在售價上。

此外，foodpanda要求餐廳在foodpanda平台刊登價格必須與「店內價」相同，間接確保餐廳在其他外送平台上刊登的價格，不會低於在foodpanda平台刊登的價格，縱使其他外送平台向餐廳收取的抽成較低，餐廳也不會降低在該外送平台上的售價，消費者將無法享受到其他外送平台低抽成反映在餐點價格的好處。

公平會指出，在上述措施削弱其他外送平台對消費者競價效果後，網路效應導致理性消費者繼續使用餐廳數比較多的外送平台。也就是說，foodpanda店內與外送價相同的要求，間接削弱其他外送平台與foodpanda競爭的能力。

公平會還發現，foodpanda平台強制開啟「顧客自取」功能，讓顧客自行到餐廳取餐外帶，限制餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單。

由於透過「顧客自取」訂餐的消費者大多屬於餐廳原本的顧客，如果餐廳必須接受無條件平台上「顧客自取」的訂單，不僅未拓展市場或開發新顧客，甚至面臨必須與平台上的自己競爭，當原有的內用及外帶顧客流失至外送平台，餐廳還需額外支付foodpanda佣金抽成。

foodpanda進一步再將收取自餐廳佣金抽成補貼消費者，例如「自取79折」的優惠，促使顧客利用foodpanda「顧客自取」方式訂餐，使foodpanda能獲取更多佣金抽成，並享有更大定價能力，從而產生限制競爭效果。

公平會認為，餐廳本可依各種服務成本採取不同定價，是否接受「顧客自取」也應自由決定，foodpanda藉由其市場力量，限制合作餐廳於foodpanda平台刊登價格與實際店內價格一致，及限制合作餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，構成公平交易法第20條第5款「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」，而且有限制競爭之虞的行為，除令其立即停止前述違法行為，併處200萬元罰鍰。

Photo Credit: 公平會提供

外送平台抽成高，餐廳業者獲利低

不過公平會的擔憂其來有自。《聯合報》指出，外送平台每月固定上架費，每一訂單基本抽成35%，導致店家賺取的利潤少，很多餐飲業者是打著廣告行銷的心態放上外送平台。

依據《關鍵評論網》先前採訪餐廳業者，外送平台的訂單佔營業額不少，不過，扣掉35%的抽成以及成本，淨利大約只剩下10至15%。也就是說，一個150元的便當，實際上最低可能只能賺到15元。另外，也有業者表示，在扣掉平台抽成及成本後，只剩30%的淨利。

Foodpanda回應：考慮提出行政救濟

《中央社》報導，對於公平會的裁罰，foodpanda表示，為了避免消費者因購買方式不同，需要多支出餐點費用，系統設有店內價選項供店家自行選擇。如果選擇店內價，店家可以在APP內獲得免費專區行銷曝光還有識別標示。

不過foodpanda也表示，因為目前還沒收到公平會的相關文件，還不了解詳細裁罰理由，後續會依據裁罰內容，考慮是否提出行政救濟。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範