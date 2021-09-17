澳門賭場牌照明年到期，中國修法加強監管跨境洗錢，多家博弈業者股價重挫

澳門作為亞太著名的觀光博弈勝地，最近恐面臨一系列監管挑戰。由於澳門6家賭場牌照將在明（2022）年6月到期，澳門政府對業界展開「公開諮詢」，作為核定依據，強調日後將引入政府代表，推動非博彩元素的項目，因為近來中國對各產業監管加劇，外界憂心當局為了打擊因博弈衍生之非法金融活動，殃及澳門博弈經濟。

澳門賭場牌照將到期 中國修法、加強監管博弈事業

近來各澳門賭場高層一直等待政府公布核定新牌照的規則。其中將到期的6家業者中，包含著名永利渡假（Wynn Resorts Ltd.）、美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）和拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）。

9月15日官員們展開為期45天的公開諮詢，澳門經濟財政司司長李偉農強調，中國政府將推動多元博弈業，穩定觀光發展為目標。

他指出，澳門特區政府於2001年制定《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，經過20年的發展，博彩業迅速成長，成為澳門的支柱。但是其社會環境、經濟及博彩業規模等，均發生很大變化，決定對現行法律制度作全面檢討及完善。

本次修法重點在於強化博弈業的社會責任，推動非博彩元素的項目（如重大國際活動），促進旅遊業和經濟，此外亦加強政府對該行業的監督，明確刑事責任及行政處罰制度等。

此次修法諮詢中，提出9項重點，包括：經營娛樂場幸運博彩的批給數量；批給期限；增加對承批公司監管的法定要求；僱員保障；強化對承批公司、博彩中介人及合作人的審查機制；引入政府代表；推動非博彩元素的項目；社會責任；明確刑事責任及行政處罰制度等。

該諮詢報告中強調，澳門賭場牌照發放，應著重在質量而非「數量」。《華爾街日報》報導稱，這項指導政令對業者而言，代表著巨大的不確定性，最糟糕的是失去他們的經營牌照。

一位知情人士告訴《華爾街日報》強調，官員考慮將安排政府代表加強賭場監督，這代表未來營運間將受到更強力的監管。

報導稱中國近日出台多項監管措施，一方面是原因是近期的人口普查數據極其糟糕，突顯了中國出生率不斷下降的情況；另一方面則是，中國境內資本經由澳門衍生洗錢、出逃等非法活動。

在港上市的著名博弈業者金沙中國（Sands China）聞訊，於15日重挫33%，到多年來的低點；而永利渡假、美高梅國際，則分別下跌29%、3.9%。

中國境內資金經澳門衍生洗錢、出逃的非法活動

去（2020）年6月，北京當局認定跨境賭博資金流動，隱藏國家安全風險後，線上博弈業的融資管道、虛擬貨幣借貸平台遭到切斷，成千上萬名嫌疑犯遭到逮補。

當局發布聲明指出，因為每週都有查緝非法賭博行動，已凍結數以千計的帳號，扣押超過29.5億美元（新台幣846億元）的資金。

澳門的賭場管理人員業者表示，因為當局對大戶通過博彩中介的融資管道存在疑慮，該波查緝正打擊有大筆資金的貴賓（VIP）客戶。

賭場中場（Mass Market）和貴賓廳（VIP）業務：博弈業的中場是針對散戶的博彩業務，為一般普羅大眾「博殺」的地方，數量龐大但單一客戶消費較低；而貴賓廳（VIP）則以高級客戶為主，其表現對應大眾市場，收入會較為穩定。

「這肯定會影響到流動性（資金），」澳門博彩業中介人協會理事林繼光表示，如果政府一直施壓VIP業務，那永遠都回不到兩年前的營運水準。

由於賭博在中國是違法，博弈業中介人經常利用地下網路和非正式支付平台，擴大信用貸款額度來吸引大戶賭客上門。《路透社》報導統計，澳門的VIP中介業務部門佔總收入的近50%，2019年達到365億美元（新台幣1.04兆元）。

「中國顯然打算削減這些中介商，更好地控制通過澳門流出的人民幣，」諮詢公司Greater Bay Insight董事總經理Anthony Lawrance當時說，澳門的VIP中介行業多年來苟延殘喘，死期將屆。

澳門中介公司的高層告訴《路透社》，雖然中國並沒有特別針對澳門博弈業本身，但針對洗錢和非法交易，卻給博弈業的資金流動性帶來壓力。

根據中介運營商的內部訊息，指出去年7月9日左右，約有900名賭客，遭到政府取走存款。該消息曝光後，微信上開始流傳的多張照片，顯示數十名投資者在澳門豪華賭場外排隊取現金，因擔心錢會被當局沒收。

疫情已經對澳門造成打擊，今年前8個月澳門的博弈業收入，相比2019年同期低了69%；如今，新的監管法規未定、中國不斷擴大、重塑中國經濟型態，都為昔日輝煌的亞洲賭城——澳門蒙上一層陰影。

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核稿編輯：翁世航