美英澳合組「印太安全聯盟」，中國官媒威脅：第一批在南海喪命的西方士兵可能是澳大利亞人

文：德國之聲中文網（綜合報導）

美、英、澳三國結成的新的印太安全聯盟AUKUS，名字是將三國名稱的縮略拼接在一起而成。三國表示將進行更深入的防務合作，而最為引起關注的計劃是英美將協助澳大利亞打造核動力潛艇。

美國總統拜登（Joe Biden）稱這一舉動是「歷史性的一步」，同時強調，美英幫助澳大利亞建造的潛艇是「以核能為動力的常規潛艇」，而不是裝備核武器的潛艇。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）也表示，澳大利亞將繼續遵守核不擴散條約的所有義務。

但北京顯然不信任這樣的承諾，並認為這一新的印太聯盟針對的目標是中國。中國外交部發言人趙立堅在週四的例行記者會上表示，這種做法「嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。」

他呼籲「有關國家應摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，……否則只會搬起石頭砸自己的腳。」趙立堅還表示，「包括周邊國家在內的國際社會有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意。中方將密切關注相關事態發展。」

「請做好最壞準備」

中國官媒《環球時報》也在第一時間刊登言辭激烈的評論，稱「華盛頓為拉盟友共同對付中國正在失去理性」，並預言「世界需要做好準備迎接『核潛艇熱』的到來」。

評論警告澳大利亞「應當保持自知之明。」

「如果它為效忠美國而逞能，在最突出的反華位置上興風作浪，尤其是在軍事上冒進，那麼它最有可能成為中國為反擊遏制而殺一儆百的目標，第一批在南海喪命的西方士兵也最可能就是澳大利亞人。」

作者還發出具體威脅：「近期有澳大利亞人提出要搞澳版導彈防禦系統，我們覺得這倒是挺必要的。因為澳大利亞有在戰爭爆發情況下出兵台海之意，它的高官曾宣揚澳大利亞軍人要準備『再次出征』，一旦澳軍在台海或南海與解放軍作戰，澳本土上的軍事目標遭到中國導彈打擊將是必然的。澳既然要出反華先鋒的風頭，那麼就請他們多做最壞準備吧。」

同一天，台灣也對英美澳三國建立印太新聯盟的宣佈作出回應。台灣外交部發言人歐江安在例會上表示，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，與美國、澳洲及英國等理念相近國家長期共享印太區域和平穩定之利益。台灣未來將持續在《台灣關係法》及「六項保證」的基礎上，深化與美國緊密的夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

遺憾、意外、觀望

從美國和英國獲得相關技術，意味著澳大利亞將不再繼續與法國多年的核潛艇項目合作。

對此，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與國防部長帕利（Florence Parly）在一份聯合聲明中說：「在我們於印太地區面臨前所未有的挑戰時，美國選擇將法國這樣的歐洲盟友從與澳洲的結構性夥伴關係中推開，無論是從我們的價值觀還是從尊重基於法治的多邊主義的角度來看，這顯示了一種缺乏一致性的做法。法國只能接受，並表達遺憾。」

歐盟則表示，對三國締結安全同盟事先並不知情。歐盟發言人斯塔諾（Peter Stano）在布魯塞爾說，歐盟沒有獲得有關這個項目以及其倡議的訊息。他表示歐盟成員國將就此進行討論以評估其影響。另一位歐盟發言人則強調，AUKUS不會對歐盟與英美澳三國的關係產生影響。

作為印太地區另一個「五眼聯盟」成員和澳大利亞的鄰國，紐西蘭則希望與AUKUS保持距離。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）稱，15日晚間澳洲總理莫里森已經告知她研發核潛艇的決定。但她表示，根據1984年制定的「紐西蘭無核區（New Zealand nuclear-free zone）」政策，紐西蘭將繼續限制部分或全核能驅動艦艇進入新國領海。

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