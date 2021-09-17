香港選委會選舉19日舉行，傳統泛民派缺選

（中央社）負責選出香港行政長官（特首）的選舉委員會將於19日改選，選出1500名委員；在北京方面嚴格實施「愛國者治港」的方針之下，被視為「反中亂港」的傳統泛民主派缺選。

經過「反送中」運動的衝擊及北京中央介入後，香港3大選舉將於本月起陸續登場，首先是選委會選舉於本月19日舉行，接著立法會選舉於12月19日投票，特首選舉則於明年3月27日進行。

在新的選舉制度下，選委會由5個大界別組成，各有300名代表，分別是工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界別；立法會議員、地區組織代表等界別；港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界。

每個大界別又細分為許多細小界別，而頭三個大界別的投票人都是團體代表，即以團體或公司名義投票，沒有個人；後兩個大界別的投票人則為個人，沒有團體票。

綜合媒體的報導，臨近選舉，選委會除了港區人大代表、政協及立法會議員當然議席外，已有603人在沒有競爭下自動當選。

在眾多細小界別中，只有13個界別因候選人多於選委席位而需要投票，由412人競逐364席。

換言之，本週日選舉只選出364名選委，另有數十個立法會議員當然席位有待立法會選舉後確定，其餘選委人數大致塵埃落定。

由於缺少泛民人士參選，本屆選委會選舉的氣氛顯然不及往屆熱烈。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 民主派已在香港立法會絕跡。

不過，也許是為了表現問責精神，以及令選舉不太冷淡，本屆一些候選人或當然選委包括港區人大代表和政協委員等，上週紛紛擺設街站，向途人派發傳單，說明自己的政綱。

根據北京中央通過的香港完善選舉制度，本屆選委會除了由原先1200人增至1500人及依舊選出特首外，還會在年底的立法會選舉中互相選出40名議員。

因此，立法會議員也由原先的70人增至90人。

香港主權轉移以來，泛民一直譴責本地的選舉制度為「鳥籠政治」，但它也一直參加選委會等選舉，藉此進入管治架構，以改變香港的政治生態。

在2016年底的選委會選舉中，泛民獲得327席，是歷屆最好的成績，而當時選委只有1200人，泛民選委雖然未夠票數選出自己陣營的特首，但至少可以對選舉局勢造成影響。

不過，近年來，在當局嚴格執行國安法及公職人員宣誓條例後，泛民不少核心人物已被捕，另有不少團體自行解散，比如教育專業人員協會，未能派人參選。

即使剩下的少數泛民人士有意參選，比如熱血公民的立法會議員鄭松泰，但最終也被候選人資格審查委員委員會裁定不符資格，即時喪失立法會議席，也未能以立法會議員身分成為當然選委。

Photo Credit: AP/ 達志影像 資審會主席、政務司司長李家超。

資審會是新成立的法定組織，被視為北京中央阻止「反中亂港者」參選的利器。

資審會主席、政務司司長李家超上月底宣布對選委會參選人的資格審查，其中兩人不符合遵守基本法及效忠香港的資格，包括鄭松泰，其餘1496人獲裁定資格有效。

在資審會的嚴格審查下，被視為「反中亂港」的泛民人士大概也會缺席立法會選舉，只有那些被北京視為「忠誠反對派」的人可以參選。

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責任編輯：Alvin

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