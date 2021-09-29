《意見不同，還是可以好好說》：「我們有投票的道德義務嗎？」我得到了各式各樣的回應

文：巴斯特．班森（Buster Benson）

我們有投票的義務嗎？

聆聽可能性之聲的副作用之一是，隨處可見開放性的問題。在平凡的一天中聆聽理性之聲時，我可能會問：「我現在想雪上加霜嗎？」和「我期待從這次對話中獲得什麼成果？」這些都是合乎邏輯的問題，如果是想要追求目標和達成目的時，這些問題的確具有意義。但現在是討論政治，我要停止特定目標，除了好奇地探索未知的事物，要走向混亂，而非遠離混亂。這種感覺像一個中性的心靈空間，矛盾的思想可以在這裡融合，但不用解決。

我決定進一步深究這種詭異、看似反民主的不投票行動，為什麼突然蔚為流行。我意識到自己可以研究道德義務的本質。當有機會時，我可以調查朋友和家人，我可以參照我認為自己擁有的其他道德義務。我開始在社群聚會和社群媒體上詢問：「我們有投票的道德義務嗎？」我得到了各式各樣的回應。

有些人主張，我們的確有投票的義務：

我很難理解。我認為這是一種責任。如果你生活在這個國家，享有很多特權和福利，有些甚至得來不易，在我看來，不投入這個替你提供這麼多服務的系統，是一種極大的疏失。 我認為投票是人民對民主的共同承諾。投票的人會覺得自己在這個過程中占有一席之地，即使影響很小。更重要的是，在投票率高的情況下，每個人都會有更強烈的感覺，覺得這個結果反映了周遭人民的意志。如果投票的人越少，就越容易認為結果不具代表性，因而認為它不合法。事實上，個人的投票行為支持了民主本身，無論實際投票或其對選舉結果產生的影響。

有些人對此採取了更強硬的立場：

不投票是自私和疏忽。人們可能會因為各種有充分理由的論點，認為自己的自私有理，但它依舊是自私。這種行為傳達著：「比起透過微小的投票行為，以支持社群的弱勢群體而產生實質影響，我個人對這個體制的感受更為重要。」 那些享受民主制度提供的特權，卻又不投票的人，就像不參加練習或比賽的選手，卻又希望球隊贏球時也能拿到獎盃。

有些人同意不投票的行為：

我同意，並且認為選擇不投票，本身就是一種投票。如果你不了解議題（訊息不足），不喜歡這些選擇，或某人選擇相信別人的決定時，就有充分的理由不投票。

隨著話題展開，客氣的評論逐漸消失，更強硬的立場在討論串中升溫。有一個人留下頗為挑釁的隱喻：

我把投票的壓力比喻成性交的壓力。很多男人認為，如果他們努力賺錢養家，妻子就有責任提供性服務。這不是強暴，但也不是合意性交。我可以單純說不嗎，或者脅迫是你實際上的主張？

根據道德共識採取行動的壓力很大。有幾個人回應了那位寫下強暴隱喻的人，開啟了一次新面向的對話：

我認為我無法跟把投票比喻為強暴的人認真談話。 暴力性行為與投票無法類比，我甚至不明白這有什麼好挑明的。

請注意此時權力之聲如何發揮作用，排除了這類對話。

既然對話已經升溫，大家分享更多自己的堅定立場：

如果你說我的投票不算數，或說我不會兩害相權取其輕，那麼你只在乎你自己，而不是關注社會地位更弱勢的人（例如LGTBQ、有色人種、窮人等）。我討厭這些自由主義者的原因之一，是因為他們（通常是富裕的白人）處於能夠照顧自己以滿足自身需求的位置，他們缺席投票是給了需要幫助的人一記耳光。這個國家是建立在擁抱受壓迫者的基礎上，如果你很富有，只想留在自己安全的小天地，那麼你基本上是在羞辱那些沒有種族優勢和收入特權的人。我們不只為自己投票，也在為社群投票。

這段對話並不特別，與社群媒體上每天在各個角落進行的其他主題對話相比，可說是非常溫和。然而，儘管它很平淡，卻十分實用，因為我們可以在當中看到迄今涵蓋的所有概念。它表達了許多觀點，其中許多觀點互相衝突。

每個人都在努力解決自己的認知失調，這會引發不同程度的焦慮。每個人內在的聲音都在建議各種解決分歧的策略，從有理有據到暴力侮辱，以及抵抗羞辱的自我防衛。

書籍介紹

本文摘錄自《意見不同，還是可以好好說：Twitter 、Slack高績效團隊負責人，教你化解歧見的8種溝通心理技術》，天下雜誌出版

作者：巴斯特．班森（Buster Benson）

譯者：辛一立

歧見就像雜草，從來不會完全消失，

吵贏了也不會真正改變其他人的想法。

溝通不同意見，了解自己怕什麼，比事實數據更重要！

在高壓情境、敏感議題上，也能夠不暴走、不隱忍、不假裝，好好說。

為什麼別人不願意改變想法？明明是我對？

當對方聲音變大、公開作對，如何化解焦慮緊張？

跟父母或朋友的關係緊張，乾脆不參加聚會，放棄溝通？

吵架是吵不贏的！偏見讓我們沮喪和激動。

改善5％的溝通習慣，就能讓生活品質提升50％，團隊更有效率！

當期望與現實不符，就會引起我們的焦慮，甚至暴走和爭執，其實這是自己心裡有隱而未見的因子，導致預設立場、對新訊息產生錯誤反應。例如聽到反對疫苗者的言論就產生焦慮感；或者人們因為不同政治背景，就猜測他人的水準比自己差很多。

反對你的人，其實最清楚你的盲點，反而能激發更好的點子！

作者過去20年來曾在Amazon、Twitter和Slack等科技公司的高績效團隊擔任主腦人物，在緊張的工作環境中，促成各部門和客戶達成有意義和具有建設性的合作。同時，作者一直在研究認知偏見、邏輯謬誤，以及系統性思考，並將其應用在工作和人際溝通上。他曾發表一篇綜合世界上200多種已知認知偏見的文章，有超過150萬人閱讀，包含心理學界、經濟學界、大眾讀者等，世界各地都有學者和研究人員引用此文，作為重新建構認知偏見的方法。

8種對話練習，讓爭執轉化為正向的健康關係

作者介紹8種溝通技術，包括觀察引發焦慮的原因、分辨自己的內在意見、善用認知偏見、只說己見且不推測他人想法、尋找交集、提出好問題、建立有安全感的分享空間、實際參與困難的議題等，並且透過練習，讓讀者達到：

減少生活中重複且令人沮喪的爭執。

與立場完全相左的人，達成共識，或找出有創意的解決方法。

化解生活和工作上的緊張情況，對自己充滿自信。

不用大吼大叫，也不會心累洩氣。當你學會在各種關係中有效表達不同的意見，溝通效果倍增，同時還可以提升你所有其他的技能。

有不同意見也能好好說，是你能學習、運用的最強手段之一。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航