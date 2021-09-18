2021搞笑諾貝爾獎：虬髯金鐘罩、犀牛倒掛金鉤、性高潮是最有效的「舒鼻適」？

文：Yi-ching Kuai

根據今（2021）年9月獲得搞笑諾貝爾獎的科學研究，運輸犀牛時，把犀牛倒吊比較安全；男性有鬍鬚，可能是為了在被揍的時候保護臉而演化來的。

一年一度的搞笑諾貝爾獎，是頒發給在科學與人文領域有不尋常成就者的榮譽，旨在搏君一笑，得獎研究亦發人深省。頒獎典禮通常在哈佛大學的桑德斯劇院（Sanders Theatre）舉行，由正港的諾貝爾獎得主頒發。因為疫情關係，今年是惡搞諾貝爾獎第二次在線上頒獎，總共10個獎項，頒給六大洲24個國家的科學家、經濟學家、醫生和數學家。

今年，每位獲獎者都獲得了非常有搞笑精神的獎品：一座自己手作的紙獎杯，和一張10兆辛巴威元偽鈔。為了不讓觀眾無聊，演講之間還穿插了一段關於袖珍橋樑是如何連接憤世嫉俗的大人的迷你歌劇，由歌手和科學家們共同演出，希望能讓大家對未來多懷抱一點希望。

虬髯金鐘罩、犀牛倒掛金鉤

運輸獎頒給了發現倒吊空運鎮靜麻醉的犀牛，可能比讓犀牛側躺來得好的研究團隊。

「我喜歡當野生動物獸醫的一點是，野生動物獸醫必須要能夠跳脫既有框架思考、隨機應變，」研究出犀牛運輸時頭上腳下更安全的非洲研究作者之一，羅賓・拉德克利夫（Robin Radcliffe）說。「你要很天才、有創意，有時還得要有點瘋才會想出這種搬運犀牛的辦法。」

人類蓄鬍可能是為了在被揍的時候緩衝獲得了搞笑諾貝爾和平獎。「我聽到自己獲獎的時候，有點緊張，」猶他大學生物學教授、搞笑諾貝爾和平獎獲得者大衛・卡里爾（David Carrier）說。「我思考著，我想要這個獎嗎？」經過一番研究，他得出結論他想要得到這個獎。

卡里爾教授和他的同事想要測試一個有爭議的假設：男人進化出鬍鬚是為了在打架時保護自己的臉。雖然提出《進化論》的查爾斯・達爾文——自己有一臉毛茸茸的大鬍子——懷疑男性進化出鬍鬚是「作為吸引或刺激異性的裝飾」，但卡里爾教授找到了鬍子具有保護作用的證據。他把重物丟到覆蓋著羊絨的骨質材料上，得出了「毛茸茸的皮膚比光滑的皮膚更能吸收的能量」的結論。

「這並不是說鬍鬚能提供很多保護。一記重拳不管怎麼樣都很危險，」他說。「我們能說的是，鬍子為骨骼和皮膚提供了一些保護。」現在卡里爾教授提出了一個新疑問：鬍鬚是否也可能起到遮蔽物的作用，在打架中讓對手更難瞄準自己的下巴。

撞，還是不撞，是一個值得思考的問題

搞笑諾貝爾經濟學獎頒給了蒙特佩利爾商學院（Montpellier Business School）教授，帕夫洛・布拉瓦茨基（Pavlo Blavatskyy），他運用電腦視覺演算法和政客照片，找到了肥胖與國家腐敗「高度相關」的證據。物理學獎是解釋為什麼行人走在路上不會常常撞在一起，動力學獎則解釋了為什麼行人有時候會撞在一起。

其他新出爐的搞笑諾貝爾獎獲得者包括美國海軍上將約翰・A・穆倫南（John A. Mulrennan，現已退休），他因使用高效有機磷殺蟲劑消滅潛水艇上的蟑螂而獲得昆蟲學獎。

生態學獎頒給了一組研究黏在世界各地人行道上的口香糖中的細菌的科學家，醫學獎則是頒給了證明性高潮在解決鼻塞問題方面與藥物一樣有效的研究。

性高潮是最有效的舒鼻適？

德國海爾布隆（Heilbronn）SLK診所（SLK Clinics）的教授傑姆・布魯特（Cem Bulut）及其同事，因研究表明性高潮能有效紓解鼻塞而獲得醫學獎。基於「自我觀察」而對此現象產生好奇之後，布魯特號召了一組同事進行調查。

參與研究的情侶，受訓用一種設備在做愛前、性高潮後，立即和高潮之後幾個有間隔時間點測量鼻腔氣流。

根據該團隊的報告，性行為在解決鼻塞問題方面與市面上的鼻噴劑一樣有效，效用至少一個小時，雖然布魯特承認他沒有從每個人那裡得到確切的數據。「我認為有些人無法專注在設備上，」他說。

至於做愛疏通鼻子的原理，目前尚不完全清楚，但布魯特認為有許多因素參雜：「我認為這是興奮、運動和性高潮帶來的荷爾蒙變化的混合。」

世界上最遙遠的距離是我很害怕你卻聞不到？

馬克斯普朗克化學研究所（Max Planck Institute for Chemistry）的大氣化學家喬納森・威廉斯（Jonathan Williams）教授及其同事，因研究隨著銀幕上播放暴力、喜劇、懸疑等不同情節，電影觀眾釋放的氣味如何變化而獲得搞笑諾貝爾化學獎。他們發現空氣中異戊二烯（isoprene）含量在恐怖電影時起伏特別大，使他們能夠由此區分電影年齡分級。

威廉斯說：「現在我們知道人類會在不同情緒狀態下散佈不同訊號，關鍵問題是，其他人能不能收到這些訊號。如果我們在一個黑暗的房間裡，我很害怕，你會感受到嗎？」

人貓交流不靠喵電感應

來自瑞典的蘇珊・肖茨（Susanne Schotz）以分析各種不同「呼嚕、啁啾、咯咯、顫音、細聲尖叫、低語、喵喵、呻吟、吱吱、嘶嘶、嚎叫、吼叫、咆哮和其他人貓交流方式」而獲得生物學獎，在頒獎典禮上分享了一些她研究過的貓叫聲。

典禮主持人兼《不可思議研究年報》（Annals of Improbable Research）雜誌的編輯馬克・亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）在禮成時說了最後一句話：「今年沒有獲得搞笑諾貝爾獎的人，還有特別是那些有獲獎的人，祝你們明年比今年更好運。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航