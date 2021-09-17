2021藝FUN券加碼推出提升至300萬份，怎麼使用、誰能登記抽籤等疑問一次解答

台灣今（2021）年爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，而後升至三級警戒，經過加強防疫的努力之下，也於近期降至二級警戒，各大縣市便逐漸解封，包含餐廳、電影院等場所，都在有限度之下開放營業。在二級警戒、疫苗施打率逐漸上升的狀況下，行政院也公布了振興五倍券的相關使用辦法，而去（2020）年廣受各界好評，針對藝文產業推出的「藝FUN券」也順勢推出。

Photo Credit: 文化部提供

文化部在今（17）日召開記者會，由文化部政務次長李靜慧、國家兩廳院總監劉怡汝、威秀影城董事長吳明憲、許朝宗陶瓷藝術館負責人許朝宗、台灣獨立書店文化協會創辦人陳隆昊、財團法人新故鄉文教基金會董事長廖嘉展等各界代表，親自於線上說明今年「藝FUN券 NEXT TO GO」的相關規範，並呼籲大眾支持全國超過1萬家的藝文店家。

Photo Credit: 文化部提供 （左起）陶瓷藝術館負責人許朝宗、台灣獨立書店文化協會創辦人陳隆昊、財團法人新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、文化部政務次長李靜慧、國家兩廳院總監劉怡汝、威秀影城董事長吳明憲、記者會主持人黃子佼。

首先，今年藝FUN券的面額和去年一樣，同樣維持600元。不同的是在於發行份量，去年發行210萬份數位券、65萬份紙本券，共計275萬份；到了今年則提升至300萬份，包含240萬份數位券、60萬份紙本券，算是另類的加碼，文化部表示，去年藝FUN券領券率及使用率都超過9成，成功促進消費人潮回流，堪稱「討論最夯、最想領用」的振興券之一。

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而今年除了推動「藝文紓困4.0」及「積極性藝文紓困補助」之外，更獲行政院同意編列16億元特別預算及文化部自籌經費，就加碼發行300萬份藝FUN券。

這300萬份藝FUN券，凡是符合振興五倍券領取資格者，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者等皆可參加登記抽籤；紙本券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。

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不過，數位券及紙本券只能擇一登記，自9月22日起，符合資格者，可至振興五倍券共通平臺點選加碼券登記，完成身份驗證後，選擇藝FUN券數位券或紙本券。此外，特別開放紙本券自10月1日起，每日上午9點至晚上9點，可持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。而數位券限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記。

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去年藝FUN券靠著身份證尾數領取，身分證尾數0、3、4、5、7、8、9中籤，但排除掉1、2、6的民眾，今年為了一掃這樣的遺憾，文化部也表示，今年將於行政院共通平臺進行抽籤，「登記一次、最高抽四次」。

文化部進一步表示，配合行政院整體規劃，今年將分四梯次辦理藝FUN券抽籤，分別為10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3:30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8:30於共通平臺公告，並陸續以簡訊通知。文化部更強調，因為每人最高有四次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到四次抽籤結束，所以「越早登記機會越大」。

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文化部說明，數位藝FUN券中籤者，可自10月20日起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（2022）年4月30日止。

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最後，文化部表示，藝FUN券除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。今年為了因應多變的疫情，售票型的線上展演活動也納入藝FUN券適用範圍。

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此外，「藝FUN NEXT APP」也將設立店家優惠專區，鼓勵藝文業者搭配五倍券及藝FUN券的發行，加碼提供優惠配套措施。文化部將持續召開招商說明會，邀請新舊業者共同加入。

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有關藝FUN券登記、抽籤等相關問題，可撥打1988客服專線洽詢。

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核稿編輯：楊士範