澳洲將成為全球擁有核動力潛艦的第七國，此舉是否會惹毛中國？

文：德國之聲中文網

目前全世界只有六個國家擁有核動力潛艇，它們分別是美國、英國、中國、法國、俄羅斯和印度。隨著美英澳三國領導人宣布成立新的印太安全聯盟「AUKUS」，澳大利亞有可能成為第七個擁有核潛艇的國家。

《紐約時報》報導稱，作為拜登（Joe Biden）政府在挑戰中國在太平洋的廣泛領土主張方面，邁出重要一步，美國和英國宣布將幫助澳大利亞部署核動力潛艇，增強西方在該地區的存在。該報導指出，如果該計劃實現，澳大利亞可能開始例行巡航，穿越北京稱其擁有主權的南海海域，範圍最北可至台灣。

《經濟學人》報導指出，擁有核動力潛艇將大大增強澳大利亞海軍的實力。核潛艇體積更大、成本更高，但是行駛速度也更快。而且核潛艇可以在水下停留的時間遠遠久於柴電潛艇。

目前澳大利亞海軍配備使用的柯林斯級潛艇雖然性能、武器威力、安靜性和自動化水準都屬世界先進水準，但卻需要定期上浮，補足氧氣、排放廢氣並為電池充電。而核動力潛艇還可以在沒有補給的情況下維持更長時間，這在廣闊的太平洋地區是一個重要優勢。

美國智庫戰略與預算評估中心（CSBA）計算判斷，從澳大利亞伯斯出發的柴電潛艇可以在南海「駐紮」11天，而核潛艇可以停留兩個多月的時間。

英國《衛報》推測，澳大利亞將獲得的是美國維吉尼亞級的核潛艇。這種潛艇由一個210兆瓦的壓水式核反應堆提供動力，其中的濃縮鈾燃料被密封在其中。該反應堆在其30年的使用壽命內不需要補充燃料。

《經濟學人》引述一位名叫威爾（Phil Weir）的海軍專家的看法認為，由於英美兩國製造潛艇用核反應堆的能力有限，所以額外向澳大利亞提供支持的計劃可能需要數年才能完成。

美英澳三國領導人在宣布成立AUKUS時表示，美英協助澳大利亞建造核潛艇的「初步階段」將持續18個月。2017年，當時擔任澳大利亞國防部長的佩恩（Marise Payne）承認，建立一個完整的核潛艇艦隊將需要「遠遠超過十年」的時間，而且「與的常規艦隊相比，成本會有非常大的提升。」

核潛艇通常都會攜帶常規潛射巡航導彈。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）特別強調，澳大利亞不會使用核武器武裝這些潛艇。

澳大利亞是《核武禁擴條約》的簽署國，該條約禁止澳大利亞獲得或部署核武器。不過核潛艇使用的濃縮鈾和核彈使用的濃縮鈾級別是一致的。《紐約時報》也指出，澳大利亞可能會用高濃縮鈾為其潛艇提供動力，因為目前幾乎沒有其它選擇。

該報同時認為，即便只是配備常規武器的核潛艇，也可能改變太平洋海軍力量的平衡。《衛報》舉例稱，維吉尼亞級核潛艇配備了12個垂直導彈發射管，和四個533毫米魚雷發射管。它能夠一次發射16枚戰斧式巡航導彈。

澳大利亞國立大學戰略與國防研究中心教授布拉克斯蘭（John Blaxland）為對話新聞網站（the conversation）撰文指出，澳大利亞海軍添置核潛艇「可以改善澳大利亞海軍在澳大利亞周圍及其它地區的作戰能力。」

他表示，現在的共識是：「我們需要做更多的工作來阻止中國在該地區的行動。而威懾需要可靠的實力。」

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