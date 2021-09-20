在銀行吃閉門羹，週轉又有困難？其實你可以試試政府立案、明文保障的當鋪借款

疫情時代不景氣，週轉融資不容易？許多有週轉、資金需求的人在銀行吃了閉門羹之後，可能會鋌而走險選擇非法的借款門路或地下錢莊，不只受困於過高的循環利息，恐怕還會波及到自己與親朋友好友的人身安全，落得人財兩失的下場。其實不必走到那一步，你還有一項合法又安全的借款資源，就是當鋪借款。

應急首選！《當鋪業法》保障權益，任何有價值的動產都能典當

典當業是一門歷史悠久的產業，其實就是將有價值的物品典當、換取現金銀兩，至今仍維持一樣的做法，只是隨著時代改變而演變出各式各樣的可抵押物品，基本上任何有價值的動產都可典當，包括：精品、鑽石、黃金、手錶、3C家電等，甚至汽機車也可以典當（而且只要提供行照正本即可，債務人仍可以使用車輛）。

另外，當鋪作為政府立案、合法經營的借款管道，有明確的當鋪業法明文規範，保障借款人的權益。不僅完全依法辦事，保障當鋪與借款人雙方之外，當鋪也不像一般金融機構，受限於平日朝九晚三的營業時間。當鋪具備便利又即時的優點，能隨時作為借款人應急的後盾，真正為借款者解決困難。

全國優良當舖精選，當鋪借款安全有保障

當鋪商業同業公會聯合會為民眾把關，篩選全國優良精選當鋪資源，下圖為政府立案、合法經營的優良當鋪，歡迎民眾多加利用。