中國社會的管理前提就是「每個人都有問題」，所以辦任何事之前都要先證明自己「沒問題」

我曾經聽到很多中國人說，雖然自己有駕照，但是只敢在美國開車，回到中國就不敢開。美國的街道上沒有攝像頭，街口也沒有查酒駕、查超速或超載的交警，行車安全全靠自覺。一旦發生事故，警察才會介入調查時，檢查是否存在行車不規範的情況，如果有，司機就會面臨起訴和嚴格懲罰。因此，美國人開車都會嚴守規矩，盡量避免事故發生。

我作為一個美國的新手司機，剛開始很怕開車上路，但是發現所有人都很守規矩，轉彎車輛必定禮讓直行車輛，我只要掌握行車規定，即使路上車速較快，也可以放心開車。

在中國開車就會很麻煩，城市中道路狹窄、交通信號燈到處都是，高峰期十分擁堵；而且城市中到處都是攝像頭，不經意的壓線、超速都會被罰款，這些罰款可以為當局帶來巨額利潤，車友們發現，各個城市中都有部分街道交通規則十分不明確，總是踩雷，懷疑這些地方就是交通局特地設下的「陷阱」，專門用於收罰款增加財政收入的。

總之，就交通習慣而言，美國的習慣是要求簡單、沒有監督、每個人對自己負責，一旦出事就面臨嚴苛的後果；而中國的習慣是規則繁瑣、細緻，到處都是攝像頭記錄，稍不注意就面臨罰款和扣分，但有錢人可以找關係避免處罰。

在台灣以及在美國的生活，不管是辦事還是日常行動都覺得十分順遂。例如到台灣的醫院就醫，都是先看病，再遵醫囑做各樣檢查，最後才去繳費。

而中國就醫原則就比較麻煩，因為中國沒有實行全民免費醫療，醫院擔心患者無力支付治療費用，所以中國的醫院都是先繳費後醫治。在進行每一項檢查以前，都必須持醫療單回到收費處排隊交費，之後拿著回執到檢驗處檢查。通常看一次醫生，需要多次排隊繳費，患者在身體不舒服的情況下，又要反覆排隊，難免加劇病況，甚至交叉感染，不然就必須由家人陪同就醫；而醫院的收銀處也總是排著長隊，負責收費的員工工作量非常大，醫院必須增加收銀窗口，增派人手支援。

我觀察到台灣和美國的做事風格是，優先選擇信任你，預設你是無罪的、誠實的，但同時，如果你出了問題，也會受到嚴格的調查，交由嚴格的法律程序來處理。中國社會各方面都會讓人覺得疲憊，因為全社會的管理前提就是「每個人都有問題」，所以辦任何事之前都要先證明自己「沒問題」，之後才有可能進行下一步。在證明自己誠實的過程中，無疑浪費了很多人力和資源。

以老年人的養老金為例，政府為了避免老年人在去世以後，家屬瞞報喪訊，繼續領取養老金，所以要求老年人定期要去某處報到，證明自己還活著，政府必須加設一個部門專門驗證老年人是否健在，是否要繼續發放養老金。

再比如，前段時間中國手機遊戲開始一股「防沉迷」模式，為了避免未成年人用父母手機玩遊戲，在遊戲途中會出現多次掃臉驗證的情況，一旦掃臉不通過，就要求重新實名制認證，讓輕鬆的遊戲時間變得無比繁瑣。網絡公司就要安排專人負責「掃臉驗證」事宜。這些額外的人力資源支出，最後也是普通人來承擔費用，社會生活成本又上升了。

我想用一個比喻來說明這兩種生活背後的不同。一個地主在自己的田裡面幹活，只要他不侵犯別人的利益，他就可以隨心所欲幹活，可以選擇認真做事，也可以心猿意馬地做。但是地主知道自己家庭的生活都要依靠田地的收成，所以不需要監督也會加油勞作。

但是隔壁的田地裡，地主僱傭了一些農民來做工，為了刺激農民加油勞作，地主一直喊口號說田地是大家，但大部分收成歸給地主，農民只分到一點點。地主擔心農民因此不配合工作，所以設下很多監督和限制，於是農民不僅收入不高，還被轄制，生活非常辛苦。

在民主國家中，人民才是國家的主人，所以是主人管理國家，而不是國家管理人民。在不影響其他公民的情況下，每一個人的正當想法和行動都得到尊重，這是國家和社會給予一個主人該得的尊重。而專制國家中，共產黨才是中國的主人，政府需要維護自己的權力，而每一個人都有可能威脅到共產黨的統治，所以需要無時無刻防備和管理。

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