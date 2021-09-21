【專訪後記】與三位國民黨主席候選人各聊一小時後，我對他們的好感比隔著螢幕看更加提升

「見面三分情」這句話最能展現在政治人物身上，所以即使在網路戰已發揮淋漓盡致的今天，候選人還是要跑基層、站街頭。因為和滑過一百次貼文相比，握一次選民的手，更有機會把那一票轉換成自己的。

那還只是跑場時的一面之緣，實際在會議室——或餐桌——的互動又是另個層次。例如我有位媒體圈的台派朋友，在某場合與國民黨立委陳玉珍互動後就被她的個性圈粉，雖然他們在政治光譜立場上南轅北轍；我也相信，大部分鄉民若和韓國瑜去吃汕頭火鍋，應該也很難討厭這個熱情風趣的韓國瑜，應該。

在今年這場突然熱起來的國民黨主席選舉，我有幸跟訪了幾位候選人（編按：專訪將於選前陸續刊出，敬請期待）。除了朱立倫因行程在截稿前還未排出時間，我們與卓伯源、張亞中、江啟臣都分別訪談了超過一個小時，他們也展現出與平常電視螢幕裡不同的一面。

反正政策層面和選舉戰術各家媒體多報過了，今天我就少談些政治，照訪談的順序寫我所看到的三位候選人。

卓伯源：爸爸氣息，前彰化縣長沒有那股「在地味」

這次黨主席選舉最沒存在感的候選人可能就是卓伯源，就連鬧最兇的張亞中違紀案與他都沒直接關係，最讓人記得的反而是與「統神」同台的那一幕。

曾任彰化縣長，當過地方父母官，訪談時卓伯源充滿了親切的「爸爸感」，有趣的是，身為傳統產業大本營的百里侯，卓伯源並沒有太刻板印象裡「中南部」的氣息，講話慢條斯理，還用英文名字稱呼我同事，台大法學院名不虛傳。訪談現場另一位幕僚是台北傳播名校的新聞系教授，永遠都笑笑的，兩人一樣客氣。

訪談後半逐漸聊開，卓伯源也開始暢談他的理念，在面對比較尖銳的問題時，反應堪稱從容不迫，縱使回答不盡然能跳出框架，但絕大部分政治人物都是如此，這部分沒有失分。

讓我比較驚豔的是，談到兩岸議題時，他表示兩岸衝突加劇對民進黨有利，但「中國大陸應該不會那麼笨」（指故意配合來為民進黨吸票），同時也談到中共內部鷹派與鴿派在主戰與主和之間拉鋸，對兩岸現況的大架構觀點可稱全面，至於所提解方是否有效當然是另個層面的事，畢竟誰也說不準。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 丁肇九

另外必須要說，卓伯源的眼鏡真的好看又適合他，台灣政治人物的眼鏡要稱頭好看是很困難的事，卓伯源做到了。

張亞中：金句連連，不認同他的立場也會尊敬他

與張亞中的訪問日剛好是考紀會事件燒最烈的隔天，到達時另一組人正在訪談，輪到我們已屆午餐時間，折騰幾天的張亞中一開始略顯疲態，但談談後興致起來，又變回「張老師」。

張亞中一旁的幕僚是資深媒體人，不只他，整個團隊都很親切，高壯的大叔拿水請入座，很像是到眷村裡隔壁伯伯家串門子的感覺，訪前訪後都貫穿著這個調性。

張亞中講起話就是理想家，他也說自己做的事情類似傳教士，訪談開始沒多久就把錄音的手機移近到他的桌前，好像深怕人們聽不清他想說的話，之後從中華民國到三民主義到緣分輪迴，後段也說出一些心裡話，畢竟國民黨內從主席到總統初選幾乎無役不與的他，終於在2021年得到鎂光燈的關注和重視。期間金句不斷，例如：

民進黨才是武統派，相比統促黨還算是和統派，因為民進黨的政策會帶台灣走向戰爭

無論支不支持他的立場，這些話語確實充滿渲染力，就算理想和現實有差距，你也會尊敬他的真誠。這也是很多國民黨人會想支持他的原因，有些人只要一開口，你就會被他吸進去，即使他與你的立場可能完全不同。

假如忽略觀點、無視邏輯、不管學養和理論基礎，只單看人的特質調性，張亞中某方面還真有點像早期的韓國瑜。在韓參選高雄市長的前一年，韓也參與了黨主席選舉，最後在六人中得到第四名。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 丁肇九

唯一的副作用，就是訪完之後的24小時，滿腦子都充滿了張老師總是掛在嘴上的《禮記．禮運大同篇》。

江啟臣：台中人的氣口，最沒有說教的感覺

講到江啟臣，許多人會提到台中「紅派」的身分，但我覺得最能代表他的派其實是海派（行為海派，不是三立董事長的那個海派）。身為台中囝仔，江啟臣無論何時都帶有那種「氣口」，被堵麥克風時如此，坐下聊天時更是。

同樣讓人感覺親切，但和卓伯源的爸爸感不同，與江相談的氣氛更像是與很有社會歷練的朋友吃熱炒的感覺，講到開心時，還從手機撈出對岸原鄉宗親會祈福他當選的禱文（當作台灣與中國在文化上難以完全切割的佐證）。

從他當下的興奮，我相信他是真的覺得這件事很妙很有趣，很想跟我們分享。

幾位我們訪到的候選人中，江啟臣各類論述和舉例方式算是最接地氣——或說是比較符合「common sense」，例如你要與中國切割那要不要拜媽祖、如果中華民國和台灣無法相容那中華民國台灣到底是什麼東西等等，有點像鄉民筆戰時會說的話，邏輯上合理，也能回應他歷史文化「共存」的主調性。

就像他本人一樣，一個本省派的國民黨主席。這種特質可以是優勢，也可能是劣勢。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 丁肇九

訪談之間有些尖銳或屬於他優勢領域的提問，我感覺江啟臣沒有完全發揮，一邊當立委一邊選黨主席真不是件容易的事，但整體而言，江確實是訪談中最沒有「說教感」的一位候選人。

各方論述能截長補短，但選舉終究需要一個贏家

綜觀以上，這次訪談遇到的三位候選人若不稱討喜，至少也令人尊敬，只是多數人有時仍會露出「我覺得這對你好，所以你應該這樣做」的上對下思維，或許就是因為這種根深蒂固的觀念，大部分年輕人才會對國民黨式的論述保有距離，甚至反感。

對國民黨來說，溝通模式可能才是更該解決的大問題，嚴重程度大過論述本身。

三人當中，江啟臣給人的感覺算是相對的異類，但這種強調包容的論調，聽來可能會感到比較卻乏魄力或無法一針見血，在許多人口中，這種能夠站在道德高位的特質，反而成為他黨內失分的原因。

話說回來，撇除少部分老藍男式（或過年長輩親戚聊天式）的用語，與三位候選人相談之後的好感度絕對比隔著螢幕看要提升，雖然原因各有不同。幾場訪談聽下來，各候選人的立場、兩岸觀、救黨方法各有特色，也多有同質和互補之處，如果這些人可以一起坐下來把各個方案截長補短，那會有多麼完美？

只是，既然是選舉，好像就必得有一個贏家，也就是為了輸贏，才會生出那麼多原菩提本無樹的事情。

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核稿編輯：翁世航