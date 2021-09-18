新加坡單日確診超過900例，設快篩劑販賣機強化自行檢測

（中央社）新加坡COVID-19本土病例不斷攀升，衛生部長王乙康17日說，單日新增病例很快會破千。為加強檢測，衛生部在全島多處設置販賣機，供必須自行檢測的民眾領取快篩劑使用。

新加坡8月中起放寬防疫措施，並採取「與病毒共存」的策略。連日來確診人數攀升，但政府未緊縮防疫措施，而是持續加強檢測、接觸者追蹤及提升疫苗覆蓋率，以儘可能及早發現病例、減少重症。

自8月底以來，星國單日新增本土病例數從每天100多例攀升至近幾天的800多例，16日共有910人確診，創下逾16個月以來的新高。全國累計7萬4848人確診，累計59人病故。

王乙康、衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）17日下午以線上方式接受媒體提問並說明推行的新措施，包括在全島設立販賣機供民眾領取快篩劑、擴大「居家康復計畫」等。

麥錫威說，衛生部將於全島56個地點設立100台販賣機，供民眾領取快篩試劑組。

衛生部表示，這些販賣機將自18日開始運作，可能與確診者有密切接觸且收到衛生部簡訊通知必須強制自行檢測的民眾可到指定地點，掃描身分證件、用這些販賣機領取快篩劑。這些人必須在與確診者接觸後的第一天、第3天及第5天使用快篩劑自行檢測，並持續監測自我健康狀況直到第10天。

之前衛生部曾發送6個快篩試劑組給每個家庭。王乙康說，接種疫苗及自我檢測是「與病毒共存」不可避免的一部分，鼓勵民眾養成自我檢測的習慣。

另外，麥錫威說，新加坡目前確診病例大約每7到10天倍增。王乙康坦言，預計單日確診數很快會破1000，接下來2週很關鍵，必須觀察確診人數快速增加是否導致加護病房的患者更多。

王乙康說，隨著病例數增加，必須注意的問題是醫院能否承擔。為減輕醫院負擔，政府將擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者能在家裡康復。數據顯示，只要完成接種疫苗，受感染後大約98%以上的病例都是無症狀或輕症，因此可在家裡康復。

衛生部說明，「居家康復計畫」適用條件包括完成疫苗接種、年齡12至69歲、沒有嚴重疾病、能在房間自我隔離、未與80歲以上長者及其他高風險族群同住。符合資格者在確診後不需送往醫院或社區照護設施，可立即在家隔離、康復。

Photo Credit: 中央社 新加坡採行「與病毒共存」策略，衛生部長王乙康17 日表示，接種疫苗與檢測是不可避免的一部分。 （新加坡通訊及新聞部提供）

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒