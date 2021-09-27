大賺人民幣被諷「紐習蘭」，美英澳合組「印太安全聯盟」如何使紐西蘭邊緣化？

AUKUS成形、五眼聯盟強化版

美、英、澳3國於9月16日宣布組成新《印太安全聯盟》（AUKUS），以維護印太地區的和平穩定，遏制中國在該地區日益增長的實力。美國總統拜登（Joe Biden）上任後，希望專注應對來自俄羅斯和中國的威脅是「歷史性的一步」。

美國也繼續與其他國家，像是韓國、越南、泰國等建立夥伴關係，作為抗中保壘。印太地區也同時由美國、澳洲、日本及印度組成的《四邊安全對話》 （Quad），以及五個英語系國家（美、英、澳、加拿大及紐西蘭）所組成的「五眼聯盟」（Five Eyes），形成美國抗中的夥伴。

不過，五眼聯盟僅是情報分析共享，而沒有任何正式軍事協議；四邊安全對話僅有非正式戰略對話。相較之下，新成立的AUKUS更有著濃厚軍事安全色彩。AUKUS成立後美國及英國就宣布將協助澳洲建立新核動力潛艦、新武器。三國也就人工智慧、網路、量子技術上的深化合作，抗衡中國在印太地區與日俱增的影響力。

美、英、澳安全合作升級

AUKUS成立當天，美國和英國即宣布將會協助澳洲打造核能動力潛艦，以取代舊款柴油動力的柯林斯級（Classe Collins）潛艇，可以讓澳洲更快速又有效率出兵防止中國威脅。澳洲也將首度購買美國長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），將部署在澳洲皇家海軍「胡巴特號」（Hobart）驅逐艦上，以及替皇家澳洲空軍擴大射程的聯合空對地遠射飛彈。

澳洲之後將會是繼印度後，世上第七個擁有核能動力潛艦的國家。即便澳洲將會擁有核能動力潛艦，也不會因此而開始製造核子武器，繼續履行「核武禁擴條約」（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons）；該條約也約束了產鈾礦的澳洲而無法進行濃縮的步驟，使得核能動力潛艦計畫的濃縮鈾必須從美國進口。

美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）也確立美軍在「軍力部署倡議」的權限擴張至澳洲，以加強雙方在空域上的合作。目前美國在澳洲有駐軍，美國空軍有權使用澳洲北部達爾文的空軍訓練基地，未來有可能部署至印度洋上的科科斯群島基地。

法國遭捅刀與背叛

法國因AUKUS成立而猶如芒刺在背，由於美、英將協助澳洲發展核動力潛艦，使澳洲與法國原本所達成的660億美元潛艦交易遭廢止。澳洲原本委託法國海軍船舶集團（Naval Group）建造12艘最先進的攻擊級（Attack Class）潛艦。如今毀約後，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與國防部長帕利（Florence Parly）在一份聯合聲明中並表達遺憾。

法國駐美大使館也將停辦在華府舉行、一場關於美國獨立戰爭的「海角戰役」（Battle of the Capes）240週年紀念晚會，雖仍有其他慶祝活動持續進行，但也有一些活動的規模縮小。

法國更認為美、英、澳三國的安全協議，並未事先通知與詢問法國與歐盟，讓法國這北約盟邦深有遭背叛之感。尤其涉及核潛艦製造，協商過程絕非一、兩天的事情。法國被矇在鼓裡的滋味，肯定不好受。加上澳洲在事後宣布，因為法製潛艦不符合澳洲未來戰力，更讓受到法國二次傷害。

紐西蘭稱與新聯盟保持距離

而澳洲鄰居的紐西蘭，認為AUKUS淡化了紐西蘭在內的「五眼聯盟」角色。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）更是宣布，不會因澳洲擁有新的核能動力潛艦，而改變自1985年通過的「紐西蘭無核區」（New Zealand nuclear-free zone）政策，紐西蘭將繼續限制部分或全核能驅動艦艇進入紐國領海。

儘管紐西蘭將與AUKUS保持距離，阿爾登表示這不影響與五眼聯盟或是與成員國間的關係。順帶一提，紐西蘭自1950年代不斷推廣無核政策，法國曾在60至70年代，於紐西蘭附近的法屬玻里尼西亞的穆魯羅阿環礁，進行核武試爆。這也使紐西蘭於1985年開始實施無核相關政策。

這項政策也導致紐西蘭與美國關係不悅，因為紐西蘭不讓美國核動力潛艦靠港，凍結了紐西蘭的太平洋安全保障條約（ANZUS）成員資格。

Photo Credit: AP / 達志影像

中國被視為共同威脅

《印太安全聯盟》成立，中國可說是AUKUS的最大威脅。AUKUS這項合作的種種項目，如：美、英、澳的軍事合作，以及澳洲購買武器（如：戰斧巡弋飛彈）來防止中國的威脅，都被北京當作眼中釘與挑釁。

中國駐美大使館發言人表示：「各國應擺脫冷戰思維和意識形態偏見。」而中共喉舌《環球時報》也在第一時間刊登言辭激烈的評論，稱「華府會為拉盟友共同對付中國正在失去理性」，並預言「世界需做好準備迎接『核潛艇熱』的到來」。

北京對於AUKUS的態度相當強硬，根據《英國廣播公司》（BBC）報導，中國外交部發言人趙立堅在9月16日的例行記者會上表示：「這種做法嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。」他同時呼籲，「有關國家應摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，否則只會搬起石頭砸自己的腳。」

《霧谷晶策》分析，法國的失望與不滿絕對是溢於言表。畢竟，潛艦這軍火銷售的大筆訂單，法國可是費了九牛二虎之力，才跟競爭對手日本脫穎而出。現在還沒吞下肚的軍購大單，煮熟的鴨子就這麼被美國、英國搶走。

法國雖然說美、英兩國的舉動，讓法國更要積極走出所謂的「戰略自主」。不過，法國仍是北約成員，安全還是依賴美國，而法國國防工業不及美國，也是無可奈何的事實。澳洲根據自己的國家利益，做出「棄單」的決定，也是無可厚非。畢竟，打造潛艦是一筆非常巨大的開銷。

另外，《霧谷晶策》認為紐西蘭在五眼聯盟中的角色，將會被邊緣化與弱化。紐西蘭算是五眼聯盟中最小的一國，軍事安全相當依賴西方國家保護。不過，位處大洋洲天高皇帝遠，也沒強敵環伺。

現在紐西蘭在《印太安全聯盟》成立同日，居然成為中國遞交加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的保存方。先前紐西蘭就沒有加入以美國、英國為首與歐洲各國共14國，對中國在新疆與香港作為的譴責行動。

澳洲因質疑新冠肺炎發源地一事，遭受中國單邊無理的經濟制裁時，紐西蘭大賺人民幣的舉動，還被澳媒譏為「紐習蘭」。這些戰略上的選擇，一定會讓美、英、澳三國質疑紐西蘭的誠意。

國際社會的變化瞬息萬變，《霧谷晶策》建議法國或許可將潛艦製造技術，多少轉出口給正在「國建國造」的台灣，減少損失。現在美中長期競爭的大框架下，紐西蘭仍要慎選合作對象，否則日後遭到中國反制時，西方國家也可能袖手旁觀。

而我國也應認清，國際上沒有永遠的朋友這件事。紐西蘭跟我簽署《台紐經濟合作協議》，但卻在加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》這事幫了中國大忙。「美、澳2+2部長級會議」雖把台灣納入聯合聲明中，但也明言不支持台灣加入任何以國家為資格的國際組織，但願到頭來「挺台」不會是一場空。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航