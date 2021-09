大賺人民幣被諷「紐習蘭」，美英澳合組「印太安全聯盟」如何使紐西蘭邊緣化？

AUKUS成形、五眼聯盟強化版

美、英、澳3國於9月16日宣布組成新《印太安全聯盟》(AUKUS),以維護印太地區的和平穩定,遏制中國在該地區日益增長的實力。美國總統拜登(Joe Biden)上任後,希望專注應對來自俄羅斯和中國的威脅是「歷史性的一步」。

美國也繼續與其他國家,像是韓國、越南、泰國等建立夥伴關係,作為抗中保壘。印太地區也同時由美國、澳洲、日本及印度組成的《四邊安全對話》 (Quad),以及五個英語系國家(美、英、澳、加拿大及紐西蘭)所組成的「五眼聯盟」(Five Eyes),形成美國抗中的夥伴。

不過,五眼聯盟僅是情報分析共享,而沒有任何正式軍事協議;四邊安全對話僅有非正式戰略對話。相較之下,新成立的AUKUS更有著濃厚軍事安全色彩。AUKUS成立後美國及英國就宣布將協助澳洲建立新核動力潛艦、新武器。三國也就人工智慧、網路、量子技術上的深化合作,抗衡中國在印太地區與日俱增的影響力。

美、英、澳安全合作升級

AUKUS成立當天,美國和英國即宣布將會協助澳洲打造核能動力潛艦,以取代舊款柴油動力的柯林斯級(Classe Collins)潛艇,可以讓澳洲更快速又有效率出兵防止中國威脅。澳洲也將首度購買美國長程戰斧巡弋飛彈(Tomahawk),將部署在澳洲皇家海軍「胡巴特號」(Hobart)驅逐艦上,以及替皇家澳洲空軍擴大射程的聯合空對地遠射飛彈。

澳洲之後將會是繼印度後,世上第七個擁有核能動力潛艦的國家。即便澳洲將會擁有核能動力潛艦,也不會因此而開始製造核子武器,繼續履行「核武禁擴條約」(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons);該條約也約束了產鈾礦的澳洲而無法進行濃縮的步驟,使得核能動力潛艦計畫的濃縮鈾必須從美國進口。

美國國防部部長奧斯汀(Lloyd Austin)也確立美軍在「軍力部署倡議」的權限擴張至澳洲,以加強雙方在空域上的合作。目前美國在澳洲有駐軍,美國空軍有權使用澳洲北部達爾文的空軍訓練基地,未來有可能部署至印度洋上的科科斯群島基地。

法國遭捅刀與背叛

法國因AUKUS成立而猶如芒刺在背,由於美、英將協助澳洲發展核動力潛艦,使澳洲與法國原本所達成的660億美元潛艦交易遭廢止。澳洲原本委託法國海軍船舶集團(Naval Group)建造12艘最先進的攻擊級(Attack Class)潛艦。如今毀約後,法國外交部長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)與國防部長帕利(Florence Parly)在一份聯合聲明中並表達遺憾。

法國駐美大使館也將停辦在華府舉行、一場關於美國獨立戰爭的「海角戰役」(Battle of the Capes)240週年紀念晚會,雖仍有其他慶祝活動持續進行,但也有一些活動的規模縮小。

法國更認為美、英、澳三國的安全協議,並未事先通知與詢問法國與歐盟,讓法國這北約盟邦深有遭背叛之感。尤其涉及核潛艦製造,協商過程絕非一、兩天的事情。法國被矇在鼓裡的滋味,肯定不好受。加上澳洲在事後宣布,因為法製潛艦不符合澳洲未來戰力,更讓受到法國二次傷害。

紐西蘭稱與新聯盟保持距離

而澳洲鄰居的紐西蘭,認為AUKUS淡化了紐西蘭在內的「五眼聯盟」角色。紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)更是宣布,不會因澳洲擁有新的核能動力潛艦,而改變自1985年通過的「紐西蘭無核區」(New Zealand nuclear-free zone)政策,紐西蘭將繼續限制部分或全核能驅動艦艇進入紐國領海。

儘管紐西蘭將與AUKUS保持距離,阿爾登表示這不影響與五眼聯盟或是與成員國間的關係。順帶一提,紐西蘭自1950年代不斷推廣無核政策,法國曾在60至70年代,於紐西蘭附近的法屬玻里尼西亞的穆魯羅阿環礁,進行核武試爆。這也使紐西蘭於1985年開始實施無核相關政策。

這項政策也導致紐西蘭與美國關係不悅,因為紐西蘭不讓美國核動力潛艦靠港,凍結了紐西蘭的太平洋安全保障條約(ANZUS)成員資格。

Photo Credit: AP / 達志影像

中國被視為共同威脅

《印太安全聯盟》成立,中國可說是AUKUS的最大威脅。AUKUS這項合作的種種項目,如:美、英、澳的軍事合作,以及澳洲購買武器(如:戰斧巡弋飛彈)來防止中國的威脅,都被北京當作眼中釘與挑釁。

中國駐美大使館發言人表示:「各國應擺脫冷戰思維和意識形態偏見。」而中共喉舌《環球時報》也在第一時間刊登言辭激烈的評論,稱「華府會為拉盟友共同對付中國正在失去理性」,並預言「世界需做好準備迎接『核潛艇熱』的到來」。

北京對於AUKUS的態度相當強硬,根據《英國廣播公司》(BBC)報導,中國外交部發言人趙立堅在9月16日的例行記者會上表示:「這種做法嚴重破壞地區和平穩定,加劇軍備競賽,損害國際核不擴散努力。」他同時呼籲,「有關國家應摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念,否則只會搬起石頭砸自己的腳。」

《霧谷晶策》分析,法國的失望與不滿絕對是溢於言表。畢竟,潛艦這軍火銷售的大筆訂單,法國可是費了九牛二虎之力,才跟競爭對手日本脫穎而出。現在還沒吞下肚的軍購大單,煮熟的鴨子就這麼被美國、英國搶走。

法國雖然說美、英兩國的舉動,讓法國更要積極走出所謂的「戰略自主」。不過,法國仍是北約成員,安全還是依賴美國,而法國國防工業不及美國,也是無可奈何的事實。澳洲根據自己的國家利益,做出「棄單」的決定,也是無可厚非。畢竟,打造潛艦是一筆非常巨大的開銷。

另外,《霧谷晶策》認為紐西蘭在五眼聯盟中的角色,將會被邊緣化與弱化。紐西蘭算是五眼聯盟中最小的一國,軍事安全相當依賴西方國家保護。不過,位處大洋洲天高皇帝遠,也沒強敵環伺。

現在紐西蘭在《印太安全聯盟》成立同日,居然成為中國遞交加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的保存方。先前紐西蘭就沒有加入以美國、英國為首與歐洲各國共14國,對中國在新疆與香港作為的譴責行動。

澳洲因質疑新冠肺炎發源地一事,遭受中國單邊無理的經濟制裁時,紐西蘭大賺人民幣的舉動,還被澳媒譏為「紐習蘭」。這些戰略上的選擇,一定會讓美、英、澳三國質疑紐西蘭的誠意。

國際社會的變化瞬息萬變,《霧谷晶策》建議法國或許可將潛艦製造技術,多少轉出口給正在「國建國造」的台灣,減少損失。現在美中長期競爭的大框架下,紐西蘭仍要慎選合作對象,否則日後遭到中國反制時,西方國家也可能袖手旁觀。

而我國也應認清,國際上沒有永遠的朋友這件事。紐西蘭跟我簽署《台紐經濟合作協議》,但卻在加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》這事幫了中國大忙。「美、澳2+2部長級會議」雖把台灣納入聯合聲明中,但也明言不支持台灣加入任何以國家為資格的國際組織,但願到頭來「挺台」不會是一場空。

延伸閱讀

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航