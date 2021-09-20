泰國迎來10月大解禁？又是疫情又是政治動盪又是淹水，還是先緩緩吧

泰國飽受已經不知道是第幾波的新冠疫情影響，百業蕭條，原訂想在10月份，配合中國十一連假來個大解禁，讓已打過兩劑疫苗的旅客，可以免除隔離，但隨著9月以來每日仍破萬的新增病例，顯然開放國境不是很明智的作法，就算真的硬著頭皮開放觀光，恐怕敢出國旅遊的人，短期內也不太可能回到疫情前的平均水準。而面對不知何時能結束的COVID-19，大部分的泰國居民，無不憂心忡忡。

就在此時，靠軍事力量上台的帕拉育總理，對於今年4月至今增加了超過140萬例的情況，居然在9月16日，透過總理辦公室對媒體表示「控制得宜，我很滿意」，這話聽在一般大眾耳中，不知做何滋味。很可能，他是抓著「治癒病例數，連續一個月大於確診病例數」來大作文章，自然，某種程度上還是值得鼓勵一下。

再者，泰國人民的配合度也是很高的，中央政令一下達，戴口罩的戴口罩，禁止營業的也都紛紛拉下鐵門，雖說仍有少數不安分者（大部分是持有工作簽的外國人），仍會在宵禁的時候溜出去，或在私宅裡舉辦派對，但整體而言，奉行防疫規範的還是多數，只是不知道為什麼，確診數字一直降不下來，即便接種疫苗已突破4000萬人，而且泰國衛生當局也嚴令，10月以前各府疫苗覆蓋率不得低於50%，但可能是突變的Delta病毒，讓即便有完整接種疫苗者也有染疫風險，也可能是新一輪的大爆發，使得無症狀者變多，散佈大街小巷讓人不知不覺與感染者接觸。

說到疫苗，其實帕拉育政府在採購與分配上，並未做得很好，至少沒有滿足民眾的期待。舉例來說，政府大量採購中國的科興（Sinovac）疫苗和 AstraZeneca（AZ）疫苗，卻禁止民間或私部門對外自主採購，被質疑壟斷和從中牟利。在野黨為泰黨的秘書長巴瑟（Prasert Chanthararuangthon）就公開指責，為什麼泰國買的200萬劑科興疫苗，價格硬是比巴西和印度高？再說，負責進口的中國公司根本沒有取得泰國進口醫藥的資格，僅是「與政府高層關係良好」，就接下了數十億的採購案。

Photo Credit: AP/ 達志影像 位於曼谷青年中心等待施打科興疫苗的民眾

還有更勁爆的，當時泰國國會批准108億泰銖購買科興疫苗，但實際可查核的單據湊一湊只有87億，那中間的20多億哪去了？對於在清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，CPI）排後段班的泰國來說（2021年排104名），要説這裡面乾乾淨淨，恐怕很難讓人相信。

也因此，結合了本就對政局不滿的民眾，以未來前進黨為主的反對勢力，加上本就對帕拉育政府獨裁統治不滿的各個在野黨們，眼看今年7月以來確診日日破萬、上百人死亡，便發起對總理的不信任投票，雖一如預期沒有闖關成功，畢竟獨裁者在議會掌控了多數席次，但這也已經是帕拉育自2019年上任以來的第三次不信任案。加上三不五時各地的示威遊行，即便在傳染的風險下，民眾（以學生和青年為主）仍要上街抗議，與警方發生激烈衝突，可見政府的威信與治理能力遭到挑戰與質疑。

俗話說禍不單行，2021年對泰國來說，可不是只有疫情肆虐而已，政治上依然存在不穩定因素，各地的學運與社運伺機而動，包含8月中連續超過一周的街頭示威，由「自由青年」（Free Youth）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）和「衝破天」 （Thalufah）等抗議團體輪番發起，延續從2019年底大選以來，以及2020年延燒的論調：要求不正當手段上台的帕拉育下台、減少王室預算，並提撥特別預算用於防疫和採購非中國的疫苗，以及政府財政需透明，公開接受檢視等。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年8月10日，民眾於曼谷遊行示威，許多抗爭者駕車或騎著機車前來。

就在首都曼谷疫情來勢洶洶，百業蕭條，街頭運動風起雲湧之際，適逢雨季，從8月到9月中，各府紛紛傳出重大洪患災情，包含南部的北欖府，洛神府等，連台資的泰達電（台達電子公司）廠區，也因淹水而停工（於8月30日已復工）。根據統計，光是9月中，受強降雨影響，泰國共計21府54縣遭受水災，雖暫無人員傷亡，但影響家戶之多，經濟損失之巨，讓本就因疫情苦不堪言的地方，更是雪上加霜。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為7月18日，曼谷的抗議遊行現場。

對於許多每年必去泰國旅遊的人來說，期待10月份解禁，或是今年結束以前安排一趟赴泰假期，恐怕是無望了，又或即便比照普吉島，有條件開放泡泡旅遊（在當地待滿14日，方可轉機去泰國其他地方），專家也還是建議最好取消行程。畢竟，每日新增破萬，各種變種病毒尚不知會不會更輕易突破疫苗防線，能減少移動，降低風險，還是先防疫為上，待疫情真的穩定了，再去不遲。

只不過，筆者詢問了一下過去在世界衛生組織任職的的同事，大部分的公衛專家和學者都認為，COVID-19直到2022年，搞不好都不會有「穩定」的時候，全體人類最好做好長期抗議，甚至「與病毒共處」的新常態心理準備。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒