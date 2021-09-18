澳洲放棄向法國購買潛艦轉而與美英合作，法怒批「背信忘義」召回駐美、澳大使

澳洲決定放棄向法國購買潛艦，轉而與美英合作打造核動力潛艦艦隊，讓原本已經取得軍事交易合約的法國震怒法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）宣布此舉是「背信忘義」的作為，已召回駐美國及駐澳洲大使進行磋商。澳洲總理認為，他日前就和法國總統馬克宏提過這件事；不過法國無法接受，

澳洲遭法國批「背信忘義」，三國外交陷入危機

（中央社）法國今天與美國和澳洲陷入前所未有的外交危機，因為價值400億美元採法國設計的潛艦合約，在美英澳達成三方安全協議後石沉大海，法國憤而召回駐美及駐澳大使。

法國外交部長勒德里安在聲明中表示，由於茲事體大，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）下了這項罕見的決定。

澳洲16日表示將取消與法國海軍船舶集團（Naval Group）打造常規潛艦艦隊的400億美元合約，並在建立三方安全夥伴關係後，轉而打造至少8艘採用美國、英國技術的核子動力潛艦。法國形容此舉是在「背後捅一刀」。

美國、英國、澳洲15日宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦。此外，澳洲突然取消與法國的巨額潛艦交易，將轉而與美英合作後，法國16日對此決定表示憤怒，痛批此舉是背信忘義，就像是「背後捅一刀」。勒德里安在聲明中表示，由於「澳洲與美國在9月15日做出的聲明茲事體大」，法國決定立即召回兩名大使。

Photo Credit:AP/達志影像 美國總統拜登、英國首相強森、澳洲總理莫里森15日舉行線上記者會，宣佈三國組成新的安全夥伴關係「AUKUS」（代表澳、英、美）。

《路透社》報導，美國白宮一名官員表示，美國對法國召回大使的決定感到遺憾，華府已經為此與法國密切聯繫。這名官員表示，美國將在未來幾天內致力解決與法國的分歧。

澳洲18日表示為法國的決定感到遺憾，還稱澳洲重視兩國關係，會持續在其他議題上與法方往來。

法國一名外交消息人士說，這是法國首次像這樣召回兩位大使。法國外交部的聲明並未提及英國，但這名消息人士表示，法國認為英國是趁機加入聯盟協議。這名消息人士還說：「我們沒有必要與我們的（駐英）大使磋商，以瞭解此事的來龍去脈或得出任何結論。」

勒德里安表示，澳洲毀約改與美英達成協議令人無法接受。他在今天的聲明中說：「放棄潛艦計畫一事…及宣布與美國建立新的夥伴關係，目的是為將來可能會有的核子動力相關合作展開新的研究，是盟國間令人無法接受的行為。」「這影響了我們對盟國、夥伴關係及印太對歐洲重要性的所有概念。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天曾試圖平息法國的怒火，並稱法國是他們在印太地區的重要夥伴。

法國批評澳洲未事先通知就與美英達成新協議，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天稍早駁斥這種說法，並說他先前在與法國總統馬克宏的會談中，就曾提到澳洲可能取消與一家法國公司於2016年達成的潛艦合約。

莫里森承認澳洲與法國的關係受損，但堅稱他已在6月告訴過馬克宏，澳洲已經改變了想法。莫里森告訴《5aa Radio》：「我說得很清楚，我們在巴黎吃了一頓很久的晚餐，討論澳洲相當關切傳統動力潛艦，要如何因應我們正面對的新戰略環境。」「我說得很清楚，澳洲必須以國家利益為出發點做出決定。」

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天在華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）發表談話，當時看不出她已曉得法國要召回大使。潘恩談到潛艦協議時表示，這類商業和戰略的決定不好處理，但她回答問題時說，法國「毫無疑問」仍是重要的盟友。她說：「我完全能理解那種失望感。」她還說：「我的責任是竭盡所能…確保他們確實瞭解我們重視他們所扮演的角色，以及我們對雙邊關係的重視，且希望繼續共同合作。」

在美國及盟國擔心越來越強勢的中國影響力正在上升，而在亞太地區尋求更多支持之際，這些長期盟友間的關係卻陷入緊張。法國明年將擔任歐盟輪值主席國。歐盟本月16日剛公布印太戰略，承諾尋求與台灣達成貿易協議，並部署更多船艦，以保持海路暢通。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）客座研究員莫可斯（Pierre Morcos）稱法國此舉「具歷史意義」。他說：「像昨天布林肯說的那些安撫的話，對法國來說是不夠的，尤其當法國當局發現這次的協議已經醞釀了數月。」

法國國防工業、造艦集團海軍船舶集團（Naval Group）之前獲選為澳洲建造12艘傳統動力潛艦，原定採用法國梭魚級（Barracuda）核潛艦的設計為基礎。2016年澳洲宣布選擇海軍船舶集團時，這項合約價值約500億澳元（新台幣1兆136億元）。

但美國總統拜登、澳洲總理與英國首相宣布一項新的國防合約，讓澳洲能獲得核潛艦艦隊，這是少數美國盟邦才擁有的特權。此舉凸顯對中國在印太地區影響力日益增長的擔憂，而法國也在尋求保護包括新喀里多尼亞島（New Caledonia）和法屬玻里尼西亞（French Polynesia）等海外領土在內的利益。

全球戰略版圖將越來越難料，澳法可能陷入「關係困難」時期

美國總統拜登宣布與英國共同為澳洲研發核潛艦，本已取得澳洲潛艦訂單的法國被犧牲而暴跳如雷，凸顯美歐在彼此矛盾下抗中，全球戰略版圖會如何重繪將更難預料。

拜登15日在這項美英澳潛艦建案發布時表示，此舉意在強化聯盟，並隨戰略優先事項的改變而更新腳步。但《紐約時報》指出，拜登在拉近一個太平洋盟友以應對中國挑戰的過程中，似乎疏遠重要的歐洲盟友。

這場外交風波涉及平白失去龐大軍火利益，法方為此暴跳如雷。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴《法國新聞電台》（France Info Radio）：

「這無疑是背後捅一刀。我們已經與澳洲建立信任關係，但是這種信任已遭到背叛。」「我今天很生氣且憤憤不平…這不是對待盟友的做法。這種單方面、突然且令人難以預見的決定，非常像川普會做的事。」

為彰顯不滿，法國宣布取消原定17日在華府駐美使館一場慶祝美國獨立戰爭期間關鍵海戰240週年的活動，當年法國在助美抗英角色關鍵。

如今澳洲轉投向美、英盼取得核潛艦而取消法國的傳統動力潛艦訂單。目前全球擁有核潛艦的國家屈指可數，且都具備核武，這也讓澳洲將成為第一個沒有核武卻有核潛艦的國家；澳洲的核動力潛艦將不會配備核武。

傳統柴電動力潛艦只能潛航數天，至多幾週，而核動力潛艦一次就能在水下巡航數月。

法國國防部長帕利（Florence Parly）在與外長勒德里安的聯合聲明裡，稱美國選擇排擠法國這樣一位歐洲盟友與夥伴「是令人遺憾的決定，心口不一」；帕利表示法國事前沒獲諮詢，是昨天美英澳直接宣布才得知。

毀約的澳洲，總理莫里森（Scott Morrison）在與拜登及英國首相強生三方的潛艦視訊記者會裡，甚至隻字不提法國。

巴黎政治大學（Sciences Po）研究員巴雪虹（Nicole Bacharan）說：

「看來如今的新地緣政治秩序，不再有具約束力的聯盟。為對抗中國，美國擺明選擇一個不一樣的同盟，只找同為盎格魯薩克遜民族的圈子而不找法國。」

她預料美法這對老友間的關係將有段艱難期。

拜登下週將在白宮與澳洲、日本、印度進行四方安全對話領袖峰會，四方會談前還會先與英相強生會面。《紐約時報》指出，連同這次美英澳的潛艦攔胡，都會再次讓法國點滴於心：在聚焦中國的21世紀，歐陸的老盟友被晾在一邊。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）表示，美英澳這次的潛艦建案，無疑會加深歐盟在戰略上更加想走自己的路。

波瑞爾說：「我認為這類建案不可能是一夜之間橫空出世，竟然還不通知我們。」他覺得美英澳的潛艦建案更證明「既然別人也都是為一己之私，歐盟就更需為自己而存在」。

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核稿編輯：翁世航