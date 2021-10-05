2021/10/05,
健康

治療腎結石的終極武器：「零死角軟式輸尿管鏡」直搗黃龍，瞬間把結石擊成粉碎

治療腎結石的終極武器：「零死角軟式輸尿管鏡」直搗黃龍，瞬間把結石擊成粉碎
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我們想讓你知道的是

傳統腎結石的處理方式及器械的活動角度及粉碎力道都有其極限，常無法處理硬度較硬、或角度位置比較刁鑽的腎結石。

文：李致樵（馬偕紀念醫院泌尿外科主治醫師）

一位45歲王先生，飯後突然左腰及左下腹劇烈疼痛且全身冒冷汗，伴隨噁心嘔吐、頻尿及肉眼可見性血尿，一直想跑廁所卻尿不出來，最後痛到受不了緊急到急診求治。

經診斷後，在左側輸尿管上端卡了一顆由腎臟掉下來的0.8cm結石且造成左側腎臟水腫。經內視鏡手術處理後順利清除輸尿管結石。不幸的是張先生右邊腎臟還有兩顆1.5cm的腎結石，成了不定時炸彈，讓張先生困擾不已，害怕石頭再次掉入輸尿管造成劇烈疼痛。

常見卻難以處理的腎結石

現今社會由於基因、體質、不良飲食習慣與喝水過少的關係，泌尿道結石越來越多，其中又以腎結石為最常見也最難處理。

傳統腎結石的處理方式，包含：「體外震波碎石手術」、「硬式輸尿管鏡碎石手術」、「腎臟造廔內視鏡碎石手術」等。

但是，腎臟是個構造錯綜複雜的器官，裡面分佈很多儲存尿液的小房間，可以藏匿各種大小的結石。傳統處理方式及器械的活動角度及粉碎力道都有其極限，常無法處理硬度較硬、或角度位置比較刁鑽的腎結石。

終結腎結石：零死角軟式輸尿管鏡

有別於一般傳統的器械，現今泌尿科已發展出治療腎結石的終極武器——「零死角軟式輸尿管鏡」。

「軟式輸尿管鏡」已經在歐美國家盛行一段時間，台灣在最近幾年開始引進、逐漸普及。

這種手術需要非常精密的內視鏡器械及超高能量雷射，也更依賴泌尿科醫師的技巧與經驗。雖然需要高成本高技巧，但卻可以顯著地提高腎結石的清除率，且同時減少病患的組織傷害與疼痛感。

軟式輸尿管鏡，一般分為「電子式」及「光學式」兩種。「電子式」比「光學式」有更清晰完整的視野，讓醫生在擊發粉碎結石上更為精準。

「軟式輸尿管鏡」就像一條長鞭，內含精密的設計，長鞭尾端可以隨著醫師單手操控而任意彎曲高達270度，讓內視鏡可以隨心所欲進入腎臟任何一個角落找尋結石。配合高解析度的電子式鏡頭及搭配直徑200微米的極細超高能量鈥雷射，經由尿道在無任何傷口的情況下，能夠直搗黃龍，不限結石大小，瞬間把結石擊成粉碎，零死角的處理各種傳統方法無法觸及的腎結石，大大提高腎結石的清除率。

手術一般使用全身麻醉。因為無傷口，不用動刀，所以出血量少，術後復原很快且幾乎無疼痛感，住院兩天即可出院，且幾乎不會造成腎功能受損。「軟式輸尿管鏡」除了治療腎結石，也可用來診斷及處理輸尿管彎曲狹窄、輸尿管癌及腎盂癌等多種泌尿科疾病。

器械再進化：拋棄式軟式輸尿管鏡

最近台灣更是引進了「拋棄式」軟式輸尿管鏡，也就是一套器械連同影像系統只給一個病人使用，不會重複消毒使用。

如此一來，解決了一般「軟式輸尿管鏡」因為長期重複使用而造成內部零件壞損、減少彎曲度及螢幕解析度逐漸下降的缺點，讓每一次病患實行手術時，都能有狀態最新最好的器械來處理結石，讓手術可以更順利，感染率下降，結石清除成功率也更高。

零死角軟式輸尿管鏡已發展多年，根據各國治療指引方針，已經成為治療泌尿道結石的趨勢及第一線選擇之一。

目前更發展到最新的「拋棄式電子式軟式輸尿管鏡」，搭配120瓦超高能量鈥雷射，為一般腎結石、傳統方法無法處理的困難腎結石及泌尿道癌的診斷治療，提供了最好的選擇。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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