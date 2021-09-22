投資新興市場必學六大指標，跟著景氣循環配置股債

2020年新興市場整體GDP規模來到33.9兆美元，佔全球比例約四成。新興市場分布在亞太、拉丁美洲、東歐和中東非洲四個地區，各別國家出口產品、國內債務體質、通膨狀況不同，導致經濟發展可能略有分歧。

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若以整體新興市場的角度而言，則受到關鍵「國際資金面」和「全球基本面」所影響，連帶影響到新興市場股、債表現！本篇文章我們將搭配新推出的操盤人必看-新興市場-股債，透過上述兩個面向了解新興市場股債的表現，並結合最新推出的ETF專區了解如何投資和拆解新興市場投資商品！

一、新興市場股債高度相關，股市波動度更大

在進一步探討新興市場重要的兩個面向之前，先概略看一下新興市場股債的長期表現：新興市場的股市與債市走勢相近，兩者的相關係數高達76％。主要差別在新興市場債為固定收益商品，其波動幅度相較股市波動較小。若以長期的報酬而言，2003年5月迄至今（2021）年8月，新興市場股市和債市總報酬分別為330％、265％，平均複合年化報酬為7.8％和6.8％，而股市波動較大的情況，可從下圖無論是全球衰退階段（2008年、2020年）或是新興市場危機（2015年）、聯準會連續升息外加縮表（2017-2018年）階段，新興市場股市的修正幅度皆明顯大於債市。

PhotoCredit:財經Ｍ平方 註：因為MSCI新興市場股市指數價格已經是考慮除息後的價格，故用追蹤該指數的ETF（股票代號：EEM）的還原價格才更能反映真實報酬（資本利得+配息報酬）。

本篇為教學文章，接下來我們就以「國際資金面」和「全球基本面」兩個面向來進一步分析新興市場，整體新興市場股市和債市（新興國家主權債）將被這兩著重要的面向影響，那麼就讓我們開始吧！

二、被國際資金牽動行情的新興市場，該關注哪些指標？

新興市場深受國際資金流向牽動，當國際資金流動性充沛、或市場情緒升溫時（Risk-on），多餘國際資金會從成熟國家大幅流入新興市場，並帶動一波新興市場的行情。而若以整體新興市場的角度，從匯率、利率成為觀察國際資金面的重要指標：

觀察指標 1：美元指數弱勢時，有利新興市場投資

美元做為全球第一大流通貨幣，其價格主要是與聯準會的貨幣政策和全球景氣循環位階綜合影響下的結果。從美元走勢透露國際資金面動向的趨勢，每當美元表現強勢期間，國際資金回流美國，新興市場這時較常出現一波較為明顯的修正，例如2014至2015年、2018年；而當美元表現弱勢時，透露資金流動性寬裕，熱錢流竄至海外市場，新興市場則較有機會走出一波強勁上升的趨勢，例如2003-2007年、2017年。

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觀察指標 2：MSCI新興市場貨幣指數強勢時，顯示資金回流

美元指數的組成以成熟國家為主，包含了歐元、英鎊、日幣、加幣等，其中歐元權重佔據超過五成。至於MSCI新興市場貨幣指數組成則以新興國家貨幣對標美元的匯率，相對更能準確追蹤新興市場貨幣和美元匯率走勢，掌握國際資金在新興市場動向。

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觀察指標 3：美國信用利差向下時，有利新興市場投資

新興市場股債屬於風險性資產，每當經濟風險升高，包含市場對於債券的違約率預期有所提升時，也將使國際資金傾向回流成熟國家，由風險性資產撤退，此時新興市場股債也將出現修正，我們以 美國信用風險利差 代表整體債券的風險情況，當風險升高時則相對不利新興市場股債表現。

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三、新興市場多以二級產業為主，製造業循環左右整體基本面！

在了解觀察國際資金面的關鍵指標後，讓我們回歸經濟基本面。由於新興市場產業結構仍以製造出口為主，包含製造轉出口或原材料輸出，例如中國製造業佔比高達26.2％、南韓25.3％、土耳其則是18.8％均高於全球平均的14.5％。因此新興市場基本面與全球經濟發展和製造業循環週期息息相關，全球最大的終端需求市場美國、和世界最大製造工廠中國以及整體製造業循環位階成為主要關注焦點。

觀察指標 4：製造／服務業循環中，當製造業相較服務走升時，有利新興市場投資

美國做為全球規模最龐大的終端消費市場，其製造業和服務業循環的強弱牽動新興市場的發展，主要原因在於美國商品需求多來自海外，因此當製造業表現相對強勢時，通常海外的新興市場也會有不錯的表現，至於服務業則較多來自內需，美國進口商品占整體進口高達八成以上，因此美國服務強勢對於海外市場的挹注相對有限。

透過觀察美國製造業、和服務業之間的強弱，可以間接判斷新興市場的趨勢變化。我們以美國ISM製造業指數的「新訂單」減去ISM非製造業指數，代表美國製造業和服務業之間的強弱，當該指標上升，顯示美國製造業逐漸強勢，有利於新興市場；反之，則顯示美國經濟逐漸由服務業帶動，相對無挹注新興市場。從下圖可以發現，當美國逐漸從製造轉服務循環時，新興市場股市漲勢較不明顯甚至出現大幅度向下修正，例如2008、2015年，至於新興市場債市穩定上升的趨勢也回到盤整甚至下降。

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觀察指標 5：銅金比向上時，有利新興市場投資

相信大家已經耳熟能詳觀察製造業循環常用的指標：銅金比。銅作為工業金屬與貴金屬的黃金，兩者比值稱為銅金比，可從該指標發現製造業循環3-4年一次庫存調整的週期循環。由於新興市場製造業佔比較高，每當銅金比趨勢向下時，則相對不利新興市場表現，反之當銅金比向上時，回補庫存的趨勢也將挹注新興市場趨勢向上。

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觀察指標 6：如何挑選新興市場標的？

而關於新興市場股市、債市的ETF標的這麼多，我們如何挑選出適合的選擇呢？進入M平方的ETF專區，我們可以從三大面向比較：資產規模、管理費率、及配息殖利率進行初步篩選。

1. 新興市場ETF初步篩選方法

一般來說，我們偏好資產規模較大、管理費率較低、配息殖利率較高的標的。進入ETF首頁可分別從「股票」或「債券」篩選「新興市場」類別，就會按照資產規模依序排列，可參考下圖。

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接著點選其中一檔ETF後可分別從「基本資料」和「配息」頁面找到管理費率和配息殖利率的資料，可以參考下圖，以上就是在挑選區域後可進行的ETF初步篩選。

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2. 進一步觀察ETF組成，了解投資標的該注意的面向

除了上述的ETF基本資訊外，我們可進一步瀏覽每支ETF的組成：新興市場股市部分，以新興市場股市資產規模最大的兩檔ETF舉例：VWO及IEMG。這兩檔ETF都以投資新興亞洲為主，VWO投資的標的中，配置於中國、台灣、印度三國合計亦超過七成，其中中國佔比達37.2％；而IEMG相較下則多投資了南韓，與中國、台灣、印度四國合計占比亦超過七成，中國佔比則較低為30.67％。

PhotoCredit:財經Ｍ平方 註：操盤人圖表顯示的是MSCI新興市場股價指數，追蹤該指數的ETF股票代號為EEM，由於其費率明顯高於VWO和IEMG，所以資產規模屈居第三，不過整體組成佔比差異不大。

至於新興市場債部分，我們先以新興市場發行的美元債券為例：EMB和VWOB。從其組成來看，國家組成相對分散，排名前十的國家組成皆保持在3-5％不等，因此各別國家由於財政體質較差導致違約，對新興市場債ETF影響相對輕微。而這也是我們以「國際資金面」和「全球基本面」兩個面向來分析新興市場債券的主要原因。

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若要進一步研究個別國家的投資篩選，包含財政體質、經濟發展狀況或是貿易餘額等，建議可搭配閱讀【總經 Spotlight】新興市場強勁反彈，股匯雙漲的行情能延續至何時？和追蹤新興市場債務專區。

3. 從ETF表現看新興市場兩種債券表現

新興市場債券主要分成兩種，一種是以當地貨幣發行的債券，另一種是以美元貨幣發行的債券，也就是俗稱外債（通常為美元債券）和內債（本國貨幣債券）的差別。而從新興市場債券 ETF 也可以做出區分，分別是美元或當地貨幣類型的 ETF。我們以美元發行的ETF（股票代號：EMB）和當地貨幣發行的 ETF（股票代號：EMLC）為例，從2010年8月至2021年8月可以明顯看到美元幣發行ETF報酬表現明顯優於當地貨幣發行，累積報酬分別是75.7％ vs.7.1％。

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報酬表現的差別主要原因仍在於美元，由於美元強升會導致當地貨幣發行的債券的配息與本金產生匯率損失；而美元貨幣計較的新興市場債雖然也會對該國產生償債的壓力，然而發生違約的概率影響長期仍低於當地貨幣債券所承受直接的匯率損失。

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航