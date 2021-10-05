善用英文句子和段落，讓學術研究寫作流暢

文：Steve Wallace

學術和醫學文章常會包含人體受試者的資訊。

將人們依照性別、種族、年齡、身心障礙或性取向等區分，有時會不小心造成偏見的語言，或造成不必要的冒犯，且招致讀者分心。本文將會摘述學術和醫學論文的風格指引，幫助您寫出綜合性不帶偏見的研究文章。

維持學術論文內文關聯性

您的學術研究論文不應該包含與受試者無關的資訊，只有與您的研究問題有學術相關或醫學相關時，才提及受試者的性別、種族、年齡、身心障礙程度或性取向，比如：

原句： Thirty-four patients, including six African Americans, were eligible for inclusion in the study.（包含偏見：收案受試者的種族與研究問題無關）

修改後： Thirty-four patients were eligible for inclusion in the study.（中性言詞）

原文： All physicians (six of whom were women with children) working regular night shifts in our center completed the questionnaire.（包含偏見：醫師的性別及他們是否有孩子與研究問題無關）

修改後： All physicians working regular night shifts in our center completed the questionnaire.（中性言詞）

性別相關偏見：正確的代名詞

應盡可能在學術研究論文中使用性別中立的語言，用he作為性別中立代名詞是常見的性別偏見來源，因為這個用法排除了女性。

原句： When a patient follows his doctor’s instructions, he is more likely to recover quickly.（性別偏見）

修改後： When patients follow their doctors’ instructions, they are more likely to recover quickly. 以上修改使用了複數名詞和代名詞。

但是對談論單一個體時，您可以用英文冠詞替換代英文名詞。

原句： When a patient follows the doctor’s instructions, that patient is more likely to recover quickly.

修改後： When a patient follows their doctor’s instructions, they are more likely to recover quickly.

較文雅的解決方案是使用單數they，可以避免用詞拙劣、阻礙文字的可讀性。

但有些學術風格指引仍會對這樣的用法有所不滿，因為部分立場是偏好在學術寫作中要保持數量上的一致，但另一些風格指引則接受單數they的用法，因此查閱清楚該風格指引是很重要的。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航