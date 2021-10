善用英文句子和段落，讓學術研究寫作流暢

文:Steve Wallace

學術和醫學文章常會包含人體受試者的資訊。

將人們依照性別、種族、年齡、身心障礙或性取向等區分,有時會不小心造成偏見的語言,或造成不必要的冒犯,且招致讀者分心。本文將會摘述學術和醫學論文的風格指引,幫助您寫出綜合性不帶偏見的研究文章。

維持學術論文內文關聯性

您的學術研究論文不應該包含與受試者無關的資訊,只有與您的研究問題有學術相關或醫學相關時,才提及受試者的性別、種族、年齡、身心障礙程度或性取向,比如:

原句: Thirty-four patients, including six African Americans, were eligible for inclusion in the study.(包含偏見:收案受試者的種族與研究問題無關)

修改後: Thirty-four patients were eligible for inclusion in the study.(中性言詞)

原文: All physicians (six of whom were women with children) working regular night shifts in our center completed the questionnaire.(包含偏見:醫師的性別及他們是否有孩子與研究問題無關)

修改後: All physicians working regular night shifts in our center completed the questionnaire.(中性言詞)

性別相關偏見:正確的代名詞

應盡可能在學術研究論文中使用性別中立的語言,用he作為性別中立代名詞是常見的性別偏見來源,因為這個用法排除了女性。

原句: When a patient follows his doctor’s instructions, he is more likely to recover quickly.(性別偏見)

修改後: When patients follow their doctors’ instructions, they are more likely to recover quickly. 以上修改使用了複數名詞和代名詞。

但是對談論單一個體時,您可以用英文冠詞替換代英文名詞。

原句: When a patient follows the doctor’s instructions, that patient is more likely to recover quickly.

修改後: When a patient follows their doctor’s instructions, they are more likely to recover quickly.

較文雅的解決方案是使用單數they,可以避免用詞拙劣、阻礙文字的可讀性。

但有些學術風格指引仍會對這樣的用法有所不滿,因為部分立場是偏好在學術寫作中要保持數量上的一致,但另一些風格指引則接受單數they的用法,因此查閱清楚該風格指引是很重要的。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:蕭汎如

核稿編輯:翁世航