維基百科聲稱遭親中勢力滲透，永久停權「中國大陸維基人用戶組」7名編輯

維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）日前表示，已經撤銷7名被指與中國組織有關的編輯，並且停止其他12名用戶的管理和編輯權。理由是這個由公共用戶自由編輯的百科全書，已經遭到「滲透」，而這種滲透已經威脅「維基百科的根基」。中國大陸維基人用戶組（Wikimedians of Mainland China）則指控該基金會的做法是「對一小部分人進行了毫無根據的誹謗」。

維基媒體基金會：有些用戶因而受傷害

綜合《BBC》和維基基金會的說明，基金會的副主席瑪姬・丹尼斯（Maggie Dennis）表示，該基金會對中文維基百科中的滲透已經進行了接近1年的調查。丹尼斯所說的是中國1個擁有將近300人的維基用戶群「中國大陸維基人用戶組」（Wikimedians of Mainland China，WMC）。維基百科基金會承認香港的維基用戶群，但是並不承認中國大陸的維基用戶群，所以這個用戶群屬於維基百科未獲認可的組織（unrecognized group）。

丹尼斯說明，在這個案例中，某些維基百科的編輯，試圖宣傳「中國的目標」，並且以他們所實施的信息過濾進行百科編寫工作。「操控內容是一個目標」她說，該基金會正在與團體進行「佔領鬥爭」，這種行動是指某些特定用戶，佔據維基百科的編輯權，以支持某種特定觀點。

中國政府2019年開始屏蔽、封鎖維基百科，但是某些中國的用戶仍然很活躍。

丹尼斯說，有些維基用戶因為這些滲透而遭受了「身體傷害」，但是並沒有透露細節。「由於這一點得到證實，我們沒有選擇，只能作出斷然和適當的回應。」丹尼斯承認，對中國大陸7名用戶實施不得登錄維基百科的永久禁令，同時取消其他12名用戶的管理員特權是相當「極端」和「前所未有」的行動。

不過，她也表示：「我不能夠就此將矛頭指向中國政府，也沒有資訊引導我這樣做。」

為什麼會這樣？

根據香港英文媒體《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）14日的一篇獨家報導，維基百科基金會之所以作出這一決定，是因為這些中國大陸用戶利用職權威脅要向香港警方國安處舉報維基百科的香港編輯或管理員。

自2019年香港爆發反修例抗議示威運動以來，香港和大陸的維基百科編輯對事態認定和描述方面出現政治分歧。在中國大陸維基編輯的QQ群裡，有人說，「將香港用戶組都（向國安處）舉報了吧。」一位資深的香港維基編輯用戶向《香港自由新聞》表示，QQ群組對話內容屬實，此事還促使維基百科管理高層召開緊急會議，並提供避免遭到人肉搜索的指引。

港版國安法去年在香港實施後，維基百科曾經發表聲明稱，不會將非公開的用戶資訊與政府分享，除非有明確的法治要求或是有立即的生命危險。

《自由亞洲電台》報導，在香港從事6年維基百科編輯的廖先生（化名）透露，維基百科在世界各地都有一定的編輯數目，而中國編輯數目約佔整體的兩成，雖然近年人數沒有顯著增長，但他們發聲的方式及頻密程度，遠遠高於其他地方。而他們的行為，例如將香港編者是非不分地標籤為「港獨」的情況，都令香港編者感受到壓力及威脅，甚至擔心會被國安處拘捕。

中國維基人嚴正抗議：基金會黑箱打壓成員

中國大陸維基人用戶組，發表一篇名為「丟掉幻想，准備鬥爭」的聲明反駁，認為基金會以「莫須有的理由」封鎖用戶，並批評基金會受中文維基社群某些人的慫恿，未經考究、未聽取他們回覆下，就進行「黑箱操作」。

聲明也批評，基金會沒有考慮舉報與提出證據的人，是否跟中國大陸維基人用戶組有利益衝突，又沒有考慮那些人是否為「反共」或是「港獨」、「台獨」支持者。

該用戶組表示，他們300名成員過去4年有多次活動，按基金會標準，足以被承認，但他們沒有申請，因為若是申請成功，按照中國政府管理非政府組織的法律，他們反而無法運作。該用戶組也指出，中國政府至今沒有阻攔過他們組織聚會與活動，而他們擔當維基管理員的成員，全部都是經正式的民主途徑當選。

聲明也指出，中文維基最活躍的10名管理員，有4人已被基金會取消管理員權限，基金會並沒有考慮這次行動所帶來的後果。他們要用實際行動反抗打壓，即使失敗仍要繼續堅持、直到勝利。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航