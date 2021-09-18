2021/09/18,
生活

今日本土零確診、零死亡，長榮機師群聚感染案正式結案

今日本土零確診、零死亡，長榮機師群聚感染案正式結案
Photo Credit:指揮中心提供

我們想讓你知道的是

陳時中表示，如果接下來到貨更順利，BNT疫苗不排除再往下開放，如數量夠就往第九類開，打完就再往第十類去。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例零確診、無死亡病例；另新增6例境外移入病例。另外航空公司機師群聚感染案，因無新增案例，正式宣布結案。 至於新北幼兒園群聚則監測至明天，若檢驗均陰性，此案就算完全控制住。

本土零確診，機師群聚結案

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自印尼（案16234、案16235、案16236）、孟加拉（案16237）及菲律賓（案16238、案16239）入境，入境日介於9月4日至9月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計312萬7179例相關通報（含310萬9042例排除），其中1萬6129例確診，分別為1500例境外移入，14575例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

另外陳時中也說明，長榮機師群聚感染，歷經這段時間觀察與檢驗，相關接觸者共集中隔離519人，截至昨天已全數完成隔離期滿採檢，檢驗結果都是陰性，並沒有新增個案，因此此案算是告一段落。

而新北某幼兒園爆發群聚感染，目前累計33例確診病例，其中有不少人都是Delta病毒，地方政府持續匡列採檢至今。根據最新統計，目前總共有2638人居家隔離，912人自主健康管理，50人自我健康監測。而在採檢方面，3600人中有3472人確定陰性，28人陽性，100人檢驗中；若這100人都為陰性，那此案也可告一段落。

新一輪BNT、高端第二劑疫苗中秋後開打

疫苗持續接種，首2批抵台的184萬劑輝瑞BNT疫苗已完成檢驗封緘，將供12至17歲校園造冊接種，另外開放18至22歲、65歲以上、40歲以上第9類對象，昨天意願登記已截止。陳時中表示，BNT疫苗符合資格者有91萬人，人數算蠻高，因此沒有往下放寬的規劃；其中18至22歲有48.8萬人，40歲以上有36.62萬人、65歲以上是6.3萬。

第九輪規劃將調整高端第二劑施打日期，從9/25延後到9/27。陳時中表示，這是因應地方政府要求，希望能夠晚點開始，安排比較方便。

企業捐贈1500萬劑BNT疫苗已有兩批提前抵台，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於9月9日送達的91萬劑，目前共計到貨184萬劑，並於16日完成檢驗封緘。

第九輪疫苗提供民眾接種第一劑BNT，9/25至10/2開打。指揮中心17日結算疫苗平台，有402萬人登記有意願接種BNT疫苗；根據指揮中心原本劃第九輪可打BNT對象為「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」等三類。陳時中表示，如果接下來到貨更順利，BNT疫苗不排除再往下開放，如數量夠就往第九類開，打完就再往第十類去了。

莊人祥昨表示，今日會針對各縣市提供校園接種一週使用量來精算，進一步評估是否往下開。而增開對象以第九類（高風險慢性疾病者等）優先，從未滿40歲者依年齡往下，等第九類民眾都接種完畢之後，才會評估開放未滿65歲的一般民眾施打。

9月疫苗施打時程
Photo credit:指揮中心提供

另外指揮中心也說明，共接種新冠疫苗22萬多劑，其中AZ疫苗第一劑為5.2萬人，第二劑為16萬4600人，而BNT疫苗接種以第一劑為主，目前疫苗涵蓋率為49.43%，劑次涵蓋率為56.17%。

0918_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

實名制口罩網路預約44輪後暫停服務，藥局仍保留

另外指揮中心今天也宣布，最後1輪（第44輪）實名制口罩網路／超商販售的續（預）購時間為9月27日至10月6日，取貨時間為10月11日至10月24日；另外第43輪及第44輪已預繳款未領取口罩的補領時間，分別為10月25日至11月7日及11月8日至11月21日，請民眾依時程取貨及補領。此外為保障停用口罩網路/超商販售通路後，民眾持續可以購買到口罩，藥局通路與無健保特約藥局的偏鄉衛生所，仍維持提供實名制口罩販售服務。

去年因應民眾突然增加的購買口罩需求，且當時國內口罩產能有限，為讓徵用口罩能有效分配及提供民眾購買，指揮中心於去年2月6日推動口罩實名制，透過藥局通路販售徵用口罩；之後為讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，再於3月12日增加網路/超商販售通路，民眾上網路預購後，可選擇到統一、全家、萊爾富、OK、全聯社、美廉社、屈臣氏及康是美等全國8大超商、超商和藥妝店的1萬4千餘家門市取貨。

陳時中說，口罩實名制在此次疫情的防疫過程，發揮相當重要之貢獻，很感謝相關人員1年多來對疫情防治付出的努力和辛勞，重大貢獻值得民眾肯定。而現在網路、超商通路已完成階段性任務，使用的人也越來越少，因此決定暫停服務，未來實名制口罩將由藥局通路與偏鄉衛生所繼續販售，落實醫材管理，以及提供民眾專業諮詢服務。

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核稿編輯：翁世航


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