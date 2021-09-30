行政院通過公投不在籍投票法草案，可跨縣市但未開放國外，年底4公投不適用

考量民眾因工作或就學等不便返鄉投票，行政院會30日擬拍板通過中選會擬具的《全國性公民投票不在籍投票法》草案，開放境內異地跨縣市「移轉投票」，須事先提出申請，在投票日當天，由投票權人親自前往移轉投票地的投票所投票。不過此法送到立法院審議，加上還需要準備時間，應該趕不上今年12月18要舉行的全國公投。

選務人員的「移轉投票」擴大適用

中選會指出，對於投票權人因工作、就學等因素，於投票日不克返回戶籍地投票，或因返回戶籍地投票須花費時間、金錢，影響其投票意願情形；因此中選會擬具《全國性公民投票不在籍投票法》草案，順應世界潮流趨勢，於全國性公民投票實施不在籍投票，具有方便投票權人履行其投票參政權利，確保公民投票權行使之積極作用。

中選會指出，在我國，不在籍投票之實施歷經多年討論，對於制度內涵及實施方式各方意見不一，考量公民投票結果是人民意志之展現，不在籍投票則為積極保障人民投票權之作為，在確保公民投票結果不受外力干預及國人對公民投票結果之信賴之前提下，以循序漸進方式逐步推動，社會各界已具有共識。

該草案規劃以採行「移轉投票」方式實施不在籍投票。「移轉投票」已有實施經驗，因為現行投開票所工作人員就可以在工作地投票；因此考量公平原則，有投票權人一律納入適用，符合投票權人資格者得備具申請書向直轄市、縣（市）選舉委員會提出申請，由投票權人本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票，可有效維護投票秘密及投票結果公平性，而以公民投票作為推動不在籍投票之開端，實施經驗未來也可作為未來公職人員選舉實施不在籍投票之參考。

中選會主委李進勇說明，根據主計處人口普查的資料，在異地工作的人口約有130到140萬，學生在異地求學的有30多萬，加起來大概有170到180萬；根據資料，可以符合資格申請移轉投票的，會有190到200萬人間。在選務量能會有彈性調整，申請截止是投票前60天，就利用這段間做工作人員的調度安排；都會地區假如申請移轉投票的人比較多，可能找不到足夠的公教人員，修法也會方寬，讓都會區的投票所足以找到更多選務工作人員。

中央選舉委員會選務處處長謝美玲說明時表示，這次修法還有一個重點，就是保障偏鄉民眾投票權益。如果設籍在山地、離島、偏遠地區的民眾，即使是同個縣市，也可以申請在其他鄉鎮縣市投票；所以假如有一個人他設籍在屏東縣琉球鄉，但他在屏東縣里港工作，他也可以申請在里港投票。至於有哪些山地、偏遠地區，中選會彙整後公告。

另外針對現行選務人員的移轉投票規定也會再放寬，於本要求戶籍地、工作地都同一個縣市，修法將放寬選務人員，即使戶籍地和工作地不在同一個縣市還是可以申請。

未開放國外投票，投票前60日申請

羅秉成表示，如何投高投票意願是政府要努力克服的，不過要採取何種投票方式，也要衡量整個政治情勢。有很多公民並不在國內工作生活，而且有些人的所在國家並非民主國家，常有不透明、打壓民主投票的情況，因此除了進一步擴大政治參與、深化民主、讓投票更方便之外，也要各方面多考慮。

中選會也計畫建置電子系統，提供投票權人申請不在籍投票，也可至戶籍地選委會書面申請，發布受理申請全國性公民投票不在籍投票公告之日起至投票日前60日止。另移轉投票投票權人之人數統計、公報、投票通知單之編造，及移轉投票投票權人投票資格、投票所地點的查詢方式，也會一併規劃。

投票55日前，戶籍地選委會將編造申請移轉投票者名冊

投票50日前，戶籍地戶政機關應查核申請移轉投票者名冊，並將查核結果通知書掛號郵寄申請人

投票45日前，戶籍地戶政機關應核准移轉投票之投票權人清冊送移轉投票地戶政機關

投票20日前，移轉投票地戶政機關則需在編造移轉投票投票權人名冊

投票15日前，移轉投票地鄉鎮市區公所則應公告閱覽移轉投票投票權人名冊

李進勇昨天上午在立法院表示，公民投票不在籍投票法草案確定趕不上今年底的公民投票，最快盼於2023年上路。今天也在院會後記者會上再次說明，接下來草案送到立法院，審議過程要多久很難拿捏得準。如果順利完成審查通過，選務機關還要有準備工作，包括相關辦法的擬定，表格製作、人員訓練，這些工作粗估也需要至少半年；現在距離年底的公投只剩下70多天，民眾申請截止是投票前至少60天，算起來是「肯定來不及」。

李進勇也表示，但他知道國人對此期待殷切，期待送到立法院後，可以儘速完成審議；如果是在2023年的公投，應該可以來得及讓大家申請。

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