【國民黨主席辯論直播】江啟臣：連任就國共高層會談，朱立倫：當選就恢復中天執照

國民黨主席選舉在今（18）日來到「黃金星期六」，日前已轉型為「網路電視台」的中天新聞特別邀請4名候選人朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源出席網路直播辯論會。

江啟臣表示，若連任黨主席，將會爭取親訪大陸、舉行國共高層會談以穩定兩岸關係，朱立倫則再度為日前出席國民黨常會政見發表提前離席再次致歉，也強調將帶領國民黨力拼重返執政，並且實現「四個平反」。

江啟臣：國民黨回歸「戰鬥」

當了一年半黨主席，打算爭取連任的江啟臣強調，國民黨必須回歸戰鬥，因為過去10年來，面對民進黨1450洗腦及霸凌，只要扣上「反中」「義和團式」的說法，就硬掰他們的主張是對的、是主流，民眾單方面接受資訊，很難做出正確判斷。

從疫苗、鳳梨、九二共識都如此，台灣已沒本錢再任由綠營洗腦惡搞，必須回歸理性與科學說真話，否則台灣將輸光光。他也強調，國民黨如果再不戰鬥，就會被視為「窩囊藍」、「內鬥藍」。

他還說，國民黨要回歸兩岸共識，就是讓人民過好日子。兩岸政策原本也是國民黨強項，過去2008、2012年前總統馬英九就是用九二共識打趴民進黨，不可能是「票房毒藥」；而2018年高雄市前市長韓國瑜用「貨出去、人進來」贏下高雄。民進黨用各種方法將九二共識汙衊成「一國兩制」，國民黨一定要力挽狂濫，反制罷凌。

他也表示，與其爭辯「誰是美國線民」「誰親中賣台」，不如真槍實彈的找陸方坐下來談，把問題講清楚，民進黨也無法處理兩岸關係，但中國大陸就在台灣旁邊，台灣一定要與其共處共存；國民黨會以九二共識重啟兩岸契機，他如果連任黨主席，會親赴對岸展開國共高層會談。

朱立倫：公投後就倒閣，重返執政後恢復中天

朱立倫則先表示，最近國民黨讓支持者有「很不團結」的感覺，他身為參選人，要向大家致歉。他也要特別針對上週國民黨中常會政見發表，他在政見發表完後就先離席，沒有與其它三位候選人先打招呼，再一次表達歉意。

此外對於另一候選人張亞中被「烏龍」移送到考紀會懲處一事，理由是對朱立倫人身攻擊，及三張支票案，朱立倫說，自己的同志對他人身攻擊，他願意包容，如果有任何證據指涉朱立倫主導此事，他願意「永遠退出政壇」，希望外界也不要再以此對他人身攻擊。

朱立倫表示，他參選黨主席就是要團結國民黨，包括下個月的「刪Q罷免案」，他主張全黨進駐台中，把坐視全民吃萊豬、不給打疫苗、違反民意的民意代表罷掉，不只刪Q、還要「罷昶」，任何違反民意的民意代表，就把他罷免，不必等2024。

另外，年底公投是對民進黨不信任投票，全黨也要大家一起來，公投通過後就「倒閣」讓民進黨知道教訓。然後一定要全黨打贏2022縣市長選舉，六都不僅要過半，還要獲得16席縣市長，沒有達到目標，他就辭去黨主席，負起政治責任。

朱立倫並說，他一定會找出最強候選人打贏2024，重返執政後要做四個平反，包括「恢復中華民國史觀的教科書、拒絕文化台獨毒害下一代」，「確保言論自由、恢復中天電視執照」、「調正不公不義、傷害尊嚴的軍公教年改」，「新冠疫苗草菅人命、移送法辦徹查到底」，團結一致恢復台灣的公平正義。

不過在交叉詰問時，朱立倫也再次將矛頭指向張亞中，表示現在台灣社會主流聲音就是愛中華民國、台灣，都愛民主自由，但為什麼很多人對張亞中有疑慮，因為張亞中就是統派，而且過於極端。

他也要問，張主張的一中同表、一中三憲，對岸決策人士有贊成嗎？朱立倫批評，張亞中提出的都是理論，但應該要符合主流民意；而且國民黨應是包容性的，有深藍、淺藍，也有中間人士對黨抱有期待，若用排除法，黨會越來越小。

張亞中再嗆朱立倫，反駁「極端紅統」

張亞中則反駁，朱立倫扣他帽子，說他紅統、極統，但民進黨才是極統、紅統，因為民進黨的台獨必然招致大陸武統，「但黨內溫水煮青蛙的態度，不就跟民進黨一樣？」他也否認自己「極端」，「結束敵對創造和平是極端嗎？」若他真的是紅統、極統，「在台大教書20年，都沒人反應嗎？」

張亞中強調，民進黨是扣帽子的慣犯，民進黨最惡劣，國民黨選主席要講理念方法，不要扣帽子，「我很遺憾，本黨竟然有候選人，扣候選人帽子，這是本黨絕不應該的事情。」他澄清自己說要掃除「李登輝餘毒」，而不是「餘孽」，這是綠營做梗圖稱他要清除餘孽，沒想到朱立倫也拿這個來攻擊他。

張亞中也表示，他若當黨主席，當然要讓思想回歸正軌；談到中國國民黨是否要改名為國民黨或是台灣國民黨時，張亞中強調，中國國民黨是孫中山創立，有歷史地位與豐富內涵，「中國」兩字代表先烈奮鬥，他自己一直以來就只支持中國國民黨這個選項；但針對改名他認為可以讓黨員公投決定，他會尊重結果。

對同一問題，朱立倫則強調，中國國民黨是中華民國的創建者，名字可以簡稱，但是他認為絕對不能改，捍衛中華民國就是捍衛中國國民黨；除了名字之外，更重要的是捍衛中華民國史觀，並且讓全台灣民眾都了解真正的歷史。

卓伯源：必須還給韓國瑜一個公道

卓伯源則表示，民進黨抗疫民不聊生，沒收中天、設立東廠，把獨立機關當東廠操作，促轉會、黨產會，沒收人民的財產，這些都是不爭的事實，民進黨百口莫辯。這些都是2024的破口，國民黨不要忘記2020的教訓，到時候民進黨會再次操弄亡國感。

他也提及，要談到2024，要先為韓國瑜平反，2020的時候韓團結了整個泛藍的力量，拿到522萬票，比2016的318萬票成長了210萬票，泛藍增加170萬票，但這個票數還不足以當選，問題在哪？這才是2024重返執政的關鍵點。國民黨一定要記取歷史教訓、還韓國瑜公道，韓不是失敗者；打破民進黨陰謀詭計，團結起來一定可以贏回2024。

另外針對提問國民黨如何建立共同價值觀與理念，卓伯源表示，國民黨過去內鬥而撕裂，失去黨德與黨魂，黨員也看不到方向，他的參選就是要讓黨更強，恢復創黨精神，孫中山不怕失敗、不認輸，就是創黨精神。過去黨內因為有私心，大家才會不團結，自己未來不參選總統、立委，不會球員兼裁判，未來帶領黨贏得勝選後，然後就回歸民間。

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核稿編輯：翁世航