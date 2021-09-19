失業率跌，真係唔關移民潮事？

9月17日政府統計處公佈最新失業人口減少10,700人，2021年6－8月期間，失業率降至4.7%，政府樂觀認為經濟已復甦，勞工市場將進一步改善[1]。若然仔細剖析就業數字，大家可能有另一番解讀。

雖然失業人口確實由2021年1至8月下跌72,100人，然而期間失業率下跌並非全因經濟改善。期間香港的勞動人口（臨時數字）期間顯著下跌34,400人，勞動人口下跌因素很多，人口老化、疫情也可以是原因，但自2021年1月起，勞動人口數字卻比去年加劇下跌。

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就最新數字，亦有兩個觀察：

勞動人口加劇下跌：在2020年下半年（2020年7月－2021年2月週期），勞動人口下跌12,900人，而單單是2021年上半年（2021年1月－8月週期）勞動人口跌幅卻倍增至34,400人。勞動人口跌幅明顯加速，並非能夠簡單以人口老化原因說明。

失業率下跌並非全因就業改善：自2021年1月起，勞動人口加快下跌，同時就業人口上升，這兩個趨勢疊加，令過去半年失業率由年初的6.8%急跌至4.7%。可見說香港失業率下跌，除了就業市場改善，勞動人口數字下跌亦是另一個重要因素。

勞動人口數字自2021年初開始急跌，會否與移民潮有關？香港政府不斷強調失業率下跌與經濟持續改善有關，但是究竟失業率「改善」，是因為經濟好，還是人口跌，值得大家深思。

註：就業情況續改善 失業率跌至4.7%（16-9-2021，香港政府新聞處）

參考資料：

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