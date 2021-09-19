美國女子體操名將出席隊醫性侵案聽證會，控訴FBI息事寧人、該被聯邦司法機構調查起訴

文：吳宗宜

參議院世紀公聽會，揭開女子體操隊醫性侵案背後的黑暗

美國參議院司法委員會，在9月15日針對前奧運女子體操隊隊醫納沙（Larry Nassar）的性侵案召開公聽會，邀請現役女子體操選手拜爾絲（Simone Biles）、瑪羅妮（McKayla Maroney）、雷絲曼（Aly Raisman），以及退役選手尼科爾斯（Maggie Nichols）等四位美國體操名將，作證其親身性侵經歷。

她們稱，體育界、司法體系與調查機構在本案中並未盡到保護受害人的責任，反而只想把案情壓下。

現年58歲的納沙，曾是密西根州立大學（Michigan State University）附設醫院的骨科醫生，在擔任美國體操國家隊及密西根州立大學隊醫的30多年期間，曾對超過330位女性選手伸出魔爪，其中有150餘名都是未成年少女。2018年，其中200多名受害者在法院對他的犯行舉證歷歷，他面臨的多項指控被法院判處40至175年的有期徒刑，此些刑罰將被連續執行，將使他被終身監禁。

前述四位美國知名女子體操選手在聽證會中，控訴美國聯邦調查局（FBI）在本案息事寧人的態度，對多位體操選手的控訴置之不理，甚至要求他們不要過度反應。

曾在2012至2016年擔任美國奧運女子體操隊長的雷絲曼就表示，在她向FBI當局提供控訴的六年後，FBI甚至沒有給她最基本的回應，甚至儘管她不斷提出此案，在前14個月她甚至完全沒有跟一個探員說上話：「很痛苦的，過去幾年我們看到受害者在面對當局這種不作為時，有多難自痛苦創傷中平復。」

曾在2012年倫敦奧運獲得金牌的瑪羅妮，也面對了類似的待遇，她在2015年提出控訴，但直到2017年FBI才正式寫出一份報告，而且裡面還包含了不實的訊息。她說，FBI的調查面談，就像一次又一次暗自忽視並再掀起創傷：「他們選擇了捏造、謊報我所說的，並保護一個連續兒童性侵害者……如果FBI探員們只會把真實的調查報告放進抽屜埋藏，那向他們舉報到底有什麼意義。」

瑪羅妮更表示，FBI故意掩飾了她案件的嚴重性，讓她覺得這種性侵案是否根本不重要、不值得去告發。她也表示，如果受害者的指控得到妥善處理，他們早就可以不用再繼續被騷擾：「我們所需要的只是一個成年人來做正確的事情。」

四面奧運金牌得主、世界最知名的運動員之一，現年僅24歲的拜爾絲則說，FBI應該被聯邦司法機構調查並起訴。

然而，就像拜爾絲說的一樣，她不只認為FBI有責任，整個體系都對「容許並延續他持續性侵他人」有責任。她說她願意參加東京奧運一部份的原因，就是希望她的出現能讓這個案件不要再被忽視：「我不希望別的體操選手、奧運選手或是任何人，需要經歷我們所經歷過的這種恐懼。」

然而，拜爾絲最後還是因這個案件導致的心理健康因素，讓她無法繼續參加東京奧運而退賽。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

事實上，雷絲曼指出美國體操協會（USA Gymnastics）會長潘尼（Steve Penny），當年就安排她在奧運集訓中心接受FBI的訪談，並故意讓她知道他也在場，體操協會和美國奧會都在監視她，FBI並繼續施壓讓她不要再大驚小怪的提出前述控訴。

這些體操選手的證詞清楚地顯示，體操協會和FBI一直都清楚知道納沙所作所為，卻都沒有採取行動。

在聽證會開始前，民主黨籍聯邦參議員德賓（Richard J. Durbin）就表示，FBI的行為是一個污點，FBI違背其職責並顯示整個單位的無能：「很明顯，這些探員在對待這些年輕女性時不僅失職，還盡最大努力掩蓋事情的真相，這是不可原諒的。」

該委員會的共和黨籍愛荷華州聯邦參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）也批評：「此案是FBI整體核心的嚴重問題，而不是少數探員犯錯的單一案件。」

民主黨籍羅德島州聯邦參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）則表示：「令人驚訝和不安的是，有多少成年人讓你失望，未能履行身為一個成年人最基本的責任之一，照顧下一代的孩子。」

美國司法部的報告指出，儘管有相當多的被害人對納沙發出控訴，案情也都相當嚴重，但FBI印第安納波利斯辦公室的拖延與不作為，讓調查晚了數個月以上才開始。直到今（2021）年7月，美國司法部監察長霍洛維茨（Michael Horowitz），發布長達119頁的調查報告才揭露了這駭人的真相。

對此，FBI局長瑞伊（Christopher A. Wray）對這些受害者表示歉意，並承諾會防止相同事件重演：「我對出庭作證女性的勇氣感到萬分欽佩，我也對你們每一位感到深切的抱歉，特別是FBI在2015年曾有機會阻止這一切，對此我們不能找理由，這根本不應該發生，我們會盡所能確保這樣的事不會再發生。」

他也指出，上週已免職涉案的一位官員，而另一位印第安納波利斯辦公室的官員在受到處分前已經退休。瑞伊承認兩名探員的所作所為違反了FBI長年的行為準則，但也表示團隊中的絕大多數人絕對與他們不一樣，這起案件只是個案。

聽證會結束後，體操運動員被問及他們還希望得到什麼，對他們中的大多數人來說，答案很簡單：起訴聯邦調查局探員，和其他任何助長納沙性侵的幫兇。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航