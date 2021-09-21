BLM風潮席捲全球，護膚品牌重新審思「美白」是否成為種族敏感詞

文：Yi-ching Kuai

全球反種族主義風潮讓企業重新審思何謂「美白」，只有白才美嗎？

全球護膚公司因亞洲淨痘產品常用術語「美白」而意見分歧，全球企業聯合利華（Unilever，在台經營品牌包含多芬、麗仕、Clear淨、凡士林等等）將「美白」一詞其從旗下產品中移除，但嬌生（Johnson & Johnson）持不同看法，認為「美白」一詞並無不妥。

在東亞女性中廣為人知的詞引起的爭議，反映了去（2020）年全球各地反種族主義抗議活動的影響。抗議活動促使許多公司，重新考慮起源於種族主義的產品名稱和圖像，例如傑邁瑪阿姨（Aunt Jemima）牌煎餅粉。

Photo Credit: AP / 達志影像

因為產品涉及多種語言和文化，要決定哪些詞是可以接受的就變得很困難。

此次使全球分成兩派的字為漢字「美白」，在華語和日語中皆有使用，日語「美白」（びはく）讀作bihaku。許多在亞洲銷售的護膚霜上都會出現英文bihaku或漢字「美白」，有時還伴隨著whitening或white aura等英文單字。

亞洲人愛美白，但不是白人的那種白

據日本市場調查公司TPC（TPC Marketing Research Corp）估計，截至2021年3月的一年中，美白產品在日本的銷售額超過20億美元。這些產品還在大中華地區（Greater China）、韓國和東南亞銷售。

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）社會學副教授阿米娜・邁爾（Amina Mire）表示，日本產品在亞洲深具影響力。

「這種非白種人（Caucasian，高加索人）但獨特的日本白皮膚，成為亞洲其他人效仿的典範。這是一種不同的理想，」邁爾教授說，但基本上離不開「白」、「透亮」。

聯合利華向《華爾街日報》表示，公司正在從其在日本以旁氏（Pond's）品牌銷售的產品中，拿掉美白和white等字眼，作為全球政策的一環，消除暗示「皮膚越白越好」的用詞。改變從2021年9月開始，不過該公司補充道，已經在配銷通路中的一些產品，可能仍然包含停用的字。

美白？提亮？只有白才美嗎？

去年，聯合利華表示將重命名其以南亞為主要市場的的Fair & Lovely（意為「白而美」）品牌，以回應批評。Fair & Lovely是聯合利華最暢銷的個人護理產品線之一，現在改稱為Glow & Lovely（意為「亮而美」），公司行銷強調它「不是，從來不是皮膚漂白霜。」

聯合利華在上個月的一封電子郵件聲明中表示：「我們完全致力於擁有一個包容，並照顧所有膚色的全球護膚品牌組合。」並且說「白」之類的說法「暗示了對於美的單一理想，我們不認為這是對的。」同時，聯合利華也將把「正常」（normal）一詞從旗下所有美妝產品和廣告中移除。

以蜜妮（Bioré）和婕可詩（Jergens）等護膚品牌而聞名的日本主要化妝品製造商花王公司（Kao Corp.）表示，將在未來幾年內逐步淘汰美白一詞，包括在日本的產品上。

今年花王開始銷售一種新的精華液，標籤棄用了類似早期產品中有的「美白」用語，改稱它具提亮效果。在行銷方面，花王公司避免使用與膚色或顏色相關的詞，稱精華液的目的是滋潤煥膚。

「我們相信美麗存在於每個人身上，無論種族、年齡、性別或皮膚類型為何。」花王執行長村上義弘（Yoshihiro Murakami）說。「用『美白』這個詞變得很難表達這樣的訊息，給人一種只有白皮膚才是美麗的印象。」

追求白皙皮膚源於貴族文化

相比之下，嬌生和巴黎萊雅的蘭蔻表示他們的產品上保留了美白用語，因為他們並不認為消費者會將「美白」解讀為面霜能使皮膚變得更白。

日本品牌Dr. Ci:Labo城野醫生有一系列美白產品。Dr. Ci:Labo城野醫生於2019年被嬌生收購。嬌生發言人說：「Dr. Ci:Labo城野醫生作為由皮膚科醫生創立的品牌，是為了那些希望防止膚色不均和解決皮膚暗沉問題的人，才創造了美白系列。」

蘭蔻有一個美白保養系列，提供標有「極致完美亮白」（Absolue White Aura）的產品。一位女發言人說，美白的字詞與「淨透光燦」有關，而不是淡化膚色。

東京國學院大學社會學教授水無田氣流（Kiriu Minashita）說，日本人對白皙皮膚的偏愛源於數百年前的貴族文化。她說，關於理想皮膚狀態的書籍宣傳了此一觀點，在歐洲也有發現，即白皙的皮膚是貴族地位的標誌，因為特權階層不會從事長時間的戶外勞動。

西方一套，亞洲另一套

一位發言人說，日本花王公司旗下的吉麗絲朵（Jill Stuart）和高價位的黛珂（Decorté）等品牌，將在美國和歐洲銷售的產品上的「美白」一詞改為「提亮」，且早在去年的反種族主義抗議活動之前就有此打算。

但是，花王選擇在日本銷售的產品上保留了美白。資生堂公司同樣表示計劃在西方停止使用「白」等字眼，但在亞洲會繼續使用美白一詞。

兩家日本公司都表示，他們無意暗示皮膚越白越好，美白產品旨在淡斑。

在亞洲銷售美白產品的公司觀察到，美白產品得到了日本化妝品行業集團和政府監管機構的認可，政府監管機構委託日本化妝品行業集團制定行銷規範，只要產品不聲稱可以使皮膚更白或去除褐斑，日本化妝品行業集團就授權在標籤上使用「美白」和whitening字樣。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航