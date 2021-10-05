中國基層民警強推「反詐中心APP」，老大哥反詐的同時也在悄悄盯著你

《1984》裡的大洋國人民生活在電幕監視之下，老大哥時刻在看著你。如今，這樣的大洋國早已應驗，一些極權國家通過高科技手段，實現了對整個社會的全方位監控，每個人都沒有隱私可言，私人空間也被一步步蠶食殆盡。

近期，中國政府的監管之手一步步伸向教育產業、互聯網企業、娛樂圈和文化圈，就連打遊戲、追星、開視頻直播這類私人娛樂也被官方鐵拳打壓。

如果你是一位中國的視頻網紅，不管是直播說笑逗唱，還是直播帶貨，都極有可能遇到一名穿制服的警官。這幾天，他因為向網紅們宣傳反詐中心App走紅，人稱「反詐陳警官」。

當他和網紅連麥，四目相對之時，總是令對方一臉錯愕，有人開始以為他是保安，聽到他一本正經地自報家門，「我是反詐主播老陳，你是什麼主播？」再定睛一看，他制服上的警徽和執法編號，才確定了他的身份。這時候網紅們說話都不禁有些哆嗦，有人打趣說：「員警叔叔，我是良民，沒有犯什麼事啊。」接著這位陳警官道明自己的來意，「你下載反詐中心的App了嗎？沒下載的趕快去下載。」

除了和草根網紅連麥，反詐陳警官也沒有放過明星。在一次演員黃聖依和楊子的直播帶貨過程中，陳警官像不速之客一樣闖了進來，劈頭蓋臉就是一句：「你們下載反詐中心App了嗎？」他們二人或許是出於公眾人物的職業素養，滿臉堆笑地拿出手機說，「現在就下載，還要讓現場所有工作人員都下載。」而這時的老陳像蹬鼻子上臉一樣，給他們布置起作業來，「下載之後，還要實名認證，不然相當於槍沒有上子彈。希望你們和別人連麥的時候，讓他們也下載反詐App。」

陳警官經過這一番硬核連麥後，迅速在網上火了，微博上也出現了關於他和反詐App的超話。9月7日，央視一檔新聞節目介紹他的事蹟，還和他現場連線，主持人也不解地問他，「這樣做是為了什麼？」

他走紅後，網路上幾乎都是對他的溢美之詞，有人認為他愛崗敬業，還有人認為這種人民喜聞樂見的宣傳方式很好，唯獨不見對他質疑的聲音。不知道是他的所作所為真的完美無瑕，無可挑剔，還是人們不敢去指出他的缺失，因為過去有中國人在網路上批評員警幾句，很快就被員警行政拘留。

常言道：「千人之諾諾，不如一人之諤諤。」今天中國的悲哀之處在於，明明有些大員穿著皇帝的新裝在神氣活現，耀武揚威，竟沒有一人敢去戳穿。現在連一個芝麻綠豆大的小官，也要仗著手中的一點權力來滿足自己的私欲。

反詐的同時也在悄悄盯著你

首先，我們來瞭解一下陳警官心心念念推銷的「反詐中心App」有啥神通廣大之處。

據中國官媒報導，國家反詐中心App由中國公安部刑事偵查局開發，已於2021年2月上線。該App頁面主要有四個模組，分別是舉報、報案、詐騙預警、身份驗證。官方表示，當手機收到涉嫌詐騙的電話、短信或者下載安裝了涉嫌詐騙的App時，可以智慧識別騙子身份並及時預警提示，極大降低受騙可能性。

此外，它還可以對非法可疑的電信詐騙行為進行線上舉報，在涉及陌生帳號轉帳時，還能驗證對方的帳號是否涉詐。

不能否認地是，中國官方推出該App的初衷是良善的，但是海內外也不乏對其質疑的聲音，尤其是在個人隱私方面。據蘋果新聞報導，這個App要求的隱私權限多達29項，包括讀取照片、檔案、使用相機、麥克風，甚至具有刪除資料能力，還須上傳人臉訊息，手機不只被全面監控，甚至是被遙控。報導還指出，有民眾抱怨地方政府為「交任務」，粗暴逼人安裝，否則便辦不了政府手續、上不了班，甚至回不了家。

自從2月推出以來，中國官方對於這一反詐App的宣傳推廣可謂不遺餘力。2021年2月1日，國家反詐中心正式入駐人民日報用戶端、微信視頻號、新浪微博、抖音、快手等五家新媒體平臺，開通官方政務號。

在國家反詐中心實名認證的微博頁面上，有不少明星現身宣傳的視頻，還有妙趣橫生的詐騙題材小品劇。據中國公安部6月公布的資料顯示，國家反詐中心App的全國註冊用戶已超過6500萬，已向用戶發送預警2300萬次，接受群眾舉報涉詐線索65萬條。近日，該App還上榜蘋果App Store TOP10，排名第七。

正是這一連串的線上線下全方位自願加強制的推廣，才創造出了如此高的下載量，這其中當然少不了像反詐陳警官這樣的基層民警的辛勤推廣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

地方小官都可以拿雞毛當令箭

我們更好奇這位反詐陳警官是位何方神聖。據央視新聞披露，陳警官是河北省秦皇島市公安局海港分局反詐民警。也就是說他負責的轄區僅僅是秦皇島市下的一個區。

根據中國公安部的《刑事訴訟法》、《公安機關辦理刑事案件程式規定》等法律法規，員警不可以跨區域執法。他其實既非中國公安部職員，也非國家反詐中心職員，現在卻穿著警服，出現在抖音這樣一個全國甚至是全球用戶的平臺，讓人誤以為是網路執法，這顯然是不妥的。

他雖然口口聲聲表示為了宣傳反詐App，但是他的行為不像宣傳，更像是命令和檢查。正確的宣傳方式應該是，向人們解釋反詐App是什麼？它對人們有何影響？最後下不下載由受眾自己決定，而他上來就是一句，「你下載了嗎？」顯然十分不合適。

那些網紅之所以曲意逢迎地配合他的工作，不是對他個人和行為方式的認可，更多是畏懼他身上的警服。最具戲劇性的一幕的是，據微信官方披露，陳警官存在短時間大量添加好友等異常行為，且同時被多人舉報，觸發了微信帳戶安全性原則，疑似詐騙犯被封號。

陳警官通過網路媒介推進工作的熱情是值得肯定的，但是他如果沒有得到中央的授意，優先服務的人群應該是其轄區內的居民，而不是網路的芸芸大眾。也許陳警官有一顆當網紅的心（據說他後續還準備拍反詐影視作品），他都不應該利用公權力去獲得屬於個人的流量。當然，脫了警服，他擁有一個自由人所有的權力。

再者，這次陳警官的成功出圈如果得到官方的背書話，那將開下一個公權力干涉私人生活的壞口子。自從陳警官火了以後，網路上又出現了交警連線網紅宣傳交警12123App，未來大概只要是有公權力的部門，都可以亮出自己的雞毛令箭來讓網民下這個App，下那個App，你都不能問為什麼？因為他們一句「為了你好」就可以把你給懟回去。

當大部人在現實生活中勞累奔波的人，好不容易有了片刻閒暇，可以在網路上看看視頻、打打遊戲，卻又遇到那張令人厭煩的臉，你說他們的壓力還能往哪裡釋放。

詐騙大國從上到下都在詐騙

中國人應該反思的是自己的國家為什麼成了詐騙大國，騙子無處不在，騙術防不勝防。據中國公安部公布的資料，2020年以來，全國公安機關共破獲電信網路詐騙案件25.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人26.3萬名，攔截詐騙電話1.4億個、詐騙短信8.7億條，挖挽回經濟損失1200億元。

除了以往我們熟悉的詐術，近些年，還出現了套路貸、殺豬盤等新型詐騙方式。其中又以殺豬盤最為陰險，顧名思義，它就像放長線把豬養肥養壯，然後再殺了它，不僅騙錢財等身外之物，還騙你的感情。

詐騙產業如此蓬勃發展，野火燒不盡，春風吹又生，可見該產業強大的組織業務能力。《莊子・外篇・胠篋第十》有言，盜亦有道，「夫妄意室中之藏，聖也﹔入先，勇也；出後，義也；知可否，知也；分均，仁也。五者不備而能成大盜者，天下未之有也。」

《莊子》還認為，為了對付撬箱子、掏口袋、開櫃子的小偷而做防範準備，必定要收緊繩結、加固插閂和鎖鑰，這就是一般人所說的聰明作法。可是一旦大強盜來了，就揹著櫃子、扛著箱子、挑著口袋快步跑了，唯恐繩結、插閂與鎖鑰不夠牢固。既然是這樣，那麼先前所謂的聰明作法，不就是給大盜作好了積聚和儲備嗎？

《莊子》還指出，竊鈎者誅，竊國者為諸侯。它舉例，當年的田成子殺了齊國的國君，竊據了整個齊國，連同那裡各種聖明的法規與制度也一起劫奪去了。而田成子雖然有盜賊的名聲，卻仍處於堯舜那樣安穩的地位，小的國家不敢非議他，大的國家不敢討伐他，世世代代竊據齊國。

《莊子》進而認為，世俗的所謂聰明人，有不替大盜積聚財物的嗎？所謂的聖人，有不替大盜防守財物的嗎？

《莊子》闡述的這個道理，放在今天依然適用。誰是小盜和大盜，誰是聰明人和聖人，可謂不言自明。《詩經・國風》也有言，「碩鼠碩鼠，無食我黍。三歲貫汝，莫我肯顧，逝將去女，適彼樂土。」

今天中國的穀倉裡碩鼠何其多也！曾經有學者估算，中國每年GDP增量和官員的貪腐所得相差無幾。其中貪腐金額上億的官員不計其數，遠遠超過一些小國的全年GDP，說他們大盜竊國一點也不為過。

可笑的是，一些官員被雙規前還在會議上大談特談「為人民服務」和「反腐倡廉」，如果這不是詐騙犯，誰才是詐騙犯？

近些年，中國打擊貪腐的力度雖然不斷加強，但是貪官的偽裝術和詐騙術也越來越高明。一塊肥豬肉，如果硬生生地切塊拿走，肯定太引入注目，只要不斷的拿起和放下，手上就會有源源不斷地油水。最近，媒體曝光的國家學生奶計畫和「關羽大意失荊州」事件就充分說明了這一點。

據一位親子博主披露，這種牛奶由特定商家直供全國中小學生在校飲用，不准在市場銷售，很難對比價格，卻被學校強制捆綁消費。它的營養成分雖然符合國標，但是蛋白質含量低於市面大部分產品，產品包裝甚至沒有標明鈣含量，讓人誤以為不含鈣，此外它的糖含量和添加劑過多，容易造成學生肥胖。

「關羽大意失荊州」事件可以說是中國人在高壓政治下，對官員詐騙行為的一次嘲諷和戲謔。據報導，湖北荊州花一億多人民幣建成的世界最大關公像，因為被認定為違建，需要再花一億多拆除。有網友形容，GDP就是這麼來的。

儘管官媒和現任市委書記都痛批監管不力，殊不知投資該項目的公司關聯方不僅有省市國企，還有「千年大計」工程項目的央企，在當年該專案落成典禮上，省市領導全都出席了。當年主政的那位市委書記沒有任何國企或是金融領域的履歷，卻順利榮升一家上市證券國企的董事長，年薪高達489萬，令不少一輩子熬不出頭的官員，羡慕不已。

現在回頭看看那位陳警官，他是不是更像為大盜積聚和儲備的聰明人和聖賢呢？《莊子》還說，「由是觀之，善人不得聖人之道不立，跖不得聖人之道不行；天下之善人少而不善人多，則聖人之利天下也少而害天下也多。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航