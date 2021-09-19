塔利班關閉婦女事務部，重啟「勸善懲惡部」並禁止女學生返回中學校園

從塔利班佔領喀布爾、接管阿富汗後，聲稱會保障婦女權益的承諾是否能兌現，持續備受關注。17日，原先的婦女事務部被裝上了寫著「勸善懲惡部」的新招牌，並讓宗教警察入駐該大樓。

此外，塔利班也重新開放中學生於昨（18）日重返校園，但是僅有男學生與男老師被允許回到學校，變相禁止女學生求學。

婦女部大樓移交執行伊斯蘭律法的「勸善懲惡部」

《紐約時報》報導，雖然還無法確定婦女部是否已經全面被裁撤，不過塔利班先前宣布新政府的代理內閣成員時，確實有任命一名 「勸善懲惡部」的代理部長，而 沒有公布婦女事務部的相關人事。

世界銀行投入1億美元的「婦女經濟賦權和農村發展計劃」，原先由阿富汗婦女部負責推動，不過計畫成員 Sharif Akhtar表示，世界銀行該計劃的工作人員在昨日都已經被護送離開。

塔利班上一次在阿富汗執政的1996年至2001年期間， 「勸善懲惡部」負責伊斯蘭教法的解釋與執行，包含公開處決違規的女性。當時，只要女性沒有穿上全身式的罩袍，或是在沒有男性陪同的狀況下出門，宗教警察就會對其施以鞭刑。

而當時塔利班離開後，阿富汗政府成立的婦女事務部，則讓女性的健康、識字率和就業率持續攀升， 受到虐待的婦女獲得幫助，女性也開始能夠 進入立法機關等政府部門。

阿富汗前政府的婦女部顧問Sara Seerat向《美聯社》表示，女性應該擁有在工作、就學的權利，以及在國家與國際舞台參與政治的權利。但是，塔利班不僅內閣中完全沒有女性閣員，甚至關閉婦女部，代表未來阿富汗女性在政府任職或參與公共事務的權利將嚴重被剝奪。

中學校園僅向男孩開放，剝奪女性受教權

在塔利班8月中掌權後，中學校園一直都處於停課的關閉狀態。阿富汗教育部17日發表聲明，要求中學生重返學校，但是只有男學生與男老師能夠回到校園，完全沒有提及女性。這也讓阿富汗成為全球第一個禁止一半人口接受中等教育的國家。

《衛報》報導，塔利班先前已經讓小學生回到學校上課，雖然須以性別進行分班，看起來似乎已經擴大開放女性的受教權，也允許女性能夠就讀大學、獲取學位。

塔利班高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）也曾表示，將允許女性繼續攻讀大學和研究所，但是禁止男女合班，而且在學校也需要穿著符合規定的伊斯蘭罩袍。 但是，如果當中學都不再讓女性復課，在目前在學的學生畢業後，允許女學生接受大學教育的承諾也就毫無意義。

阿富汗分析師網絡（Afghanistan Analysts Network）主任Kate Clark則表示，伊斯蘭教義其實非常重視識字與教育，所以塔利班無法以宗教教法為由禁止女性上學，總是用之後才會開放的說法來搪塞，但實際上他們從未兌現承諾。

她認為，這不代表阿富汗的女性教育完全被終止，仍有慈善機構會開辦一些私立的學校，但是塔利班的政策確實讓女童基本受教權，變成一場高風險的博弈。

阿富汗女性網絡（Afghan Woman's Network）負責人 Mabouba Suraj表示，她對塔利班政府這些限制女權的政策感到十分震驚。她推測，雖然先前曾誓言保障女性權利，但塔利班目前仍處於鞏固權力的階段，很可能內部有著不同聲音，因此在保障女性權益的承諾與做法之間出現許多矛盾。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（ Audrey Azoulay ）則對此表達擔憂，她也在前往紐約參加聯合國大會開幕式時表示，如果塔利班持續對女性祭出更多限制，將嚴重侵犯女孩的受教權。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺