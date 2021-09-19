中國片面宣布暫停輸入台灣釋迦及蓮霧，農委會：投入10億拓展通路、擬向WTO提申訴

中國海關總署今（19）日公布，因為檢驗出有害生物，為防範植物疫情風險，依有關法律法規和標準，明（20）日起將禁止輸入台灣釋迦（番荔枝）與蓮霧。中國海關總署先前也因稱檢驗出3種介殼蟲，從3月起暫停台灣鳳梨進口。

農業委員會主委陳吉仲下午召開記者會表示，中國未事先告知就片面暫停輸入，並不符合國際規範，將投入10億經費投入拓展內銷與外銷，協助農民銷售水果並維持價格。

陳吉仲也說明，中國僅宣稱進口的水果不合格，但是卻未提出任何科學根據證明，就直接片面中斷貿易，農委會已經回函表示，若在9月30日前沒有得到回應，將會到WTO爭端解決機制提出訴訟。

未事先告知，中國單方面宣布停止進口台灣釋迦、蓮霧

中國大陸海關總署動植物檢疫司今天發布「關於暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸的通知動植函〔2021〕52號」，聲稱今年以來，多次從台灣釋迦、蓮霧中檢驗出介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor），因此20日起將暫停輸入。

截圖自中國海關總署網頁

陳吉仲表示，防檢局早上9點才收到中國片面通知暫停輸入，完全不符合國際規範。他也說明，在水果表面發現的介殼蟲，到輸入國只要做薰蒸處理即可。「介殼蟲其實在台灣、中國、印度跟印尼等國家都有，在表面其實是可以直接處理的，薰蒸完就可以直接進關了。」陳吉仲說明，除了先前鳳梨的事件，過去從未遇過因為發現介殼蟲而單方面禁止輸入的情形，中國不僅沒有事先告知，片面暫停後也從未提供相關科學證據給台灣。

農委會除了向總統蔡英文與行政院長蘇貞昌報告此事，第一時間也與蓮霧重要產區高雄市、南投縣，與釋迦重要產區台東縣等縣市首長報告，希望中央能與地方一同努力，仿照先前保護鳳梨價格的經驗，希望將對農民的衝擊降到最低。

投注10億元，擴大內銷市場、提高外銷獎勵額度

根據農委會統計，我國釋迦去年出口約1萬4284公噸，其中1萬3588公噸銷往中國、佔95％，其餘分別銷往香港、加拿大、新加坡與馬來西亞等。蓮霧去年出口總計4942公噸，其中4792公噸都銷往中國、佔97％，其餘則分別銷往香港、加拿大、新加坡與帛琉等。

陳吉仲表示，農委會將投入10億元，內銷部分將推動產期調節，並配合電商、農遊券與企業採購平台等；外銷則將提高獎勵額度，強化中國以外的市場拓展，目標為釋迦5000公噸、蓮霧1000公噸。

Photo Credit: 農委會

面對媒體提問是否認為中國此舉有政治因素考量，陳吉仲回應，農委會處理相關議題，都會從WTO國際規範與科學證據來切入，而中國不僅提不出任何科學根據，還特別選在4天的中秋假期內，突然公告拒絕進口，「為什麼要選在這個全球華人都在團圓的日子，早上通知、隔天就暫停輸入？」

陳吉仲表示，在6月之後就從未收過中國的不合格通知，卻特別選在今天告知中止貿易，站在農委會的角度與立場，完全無法接受。

Photo Credit: 農委會

陳吉仲表示，已經回函請對岸提供相關科學根據，呼籲中國盡快恢復動植物防疫的對話機制，如果9月30日前沒有獲得回應與處理，農委會將到WTO爭端解決機制提起訴訟。

農委會也發布新聞稿表示，中方以不符國際貿易規範之做法破壞兩岸正常貿易機制，將循正式管道向中方要求諮商，若未得到回覆，將訴諸國際組織相關機制解決，早日促使中國取消禁令，以保障我國農民權益。

台東將再商討釋迦外銷因應對策，高雄輔導蓮霧分散外銷風險

台東縣是台灣主要的釋迦產地，釋迦也是台東縣主要的經濟農作之一，栽種面積達5500公頃。其中，鳳梨釋迦每年外銷達1萬4000噸，9成以上都銷往中國，產值超過12億新台幣。

《聯合報》報導，台東縣政府農業處長許家豪表示，目前尚未收到中央正式公文，但是這對台東釋迦衝擊非常大，中秋連假結束後將邀集縣農會與地區農會商討對策。

劉姓釋迦農則表示，如果釋迦被禁止，就是喝西北風的開始。即使台東縣府與農會都積極將釋迦外銷，但是主要還是銷往中國，被禁止後影響層面極大。另一名陳姓農民則表示，先前中國暫停輸入台灣鳳梨後，曾有傳聞下一波就是釋迦，盼政府設法解決相關問題。

台東縣立委劉櫂豪在Facebook發文表示，距離釋迦收成還有近2個月的時間，除了積極拓展多元國際通路外，也呼籲全民一同支持國產水果，協助農民度過關卡。

《中央社》報導，高雄市政府農業局表示，全國蓮霧種植面積3166公頃，其中高雄市蓮霧種植面積為405公頃，約占12％，主要分布在六龜地區，其它區域屬於零星種植。

高雄市農業局長張清榮說，高雄市農產品長期外銷日本、新加坡與加拿大等國際市場，今年3月起鳳梨外銷中國受阻，農業局持續輔導農會與合作社分散風險，擴大與日本與新加坡合作，並輔導蓮霧分散中國以外的其他國家，新加坡、加拿大兩大市場已成為高雄市蓮霧重要外銷市場。

高雄市長陳其邁則表示，中國此次突然以所謂有害生物病蟲害為由，在中秋假期片面宣布將禁止台灣蓮霧、釋迦輸入，且今天通知，明天就不得輸入，此做法對台灣極不友善，更不符合WTO規範，有如禁止鳳梨輸入中國事件翻版，是借勢打壓台灣，更打擊所有勤奮的台灣農民。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺