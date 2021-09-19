本土新增1例，10月4日前維持二級警戒，欲自驗抗體建議接種2劑疫苗後2週再進行

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案、11例境外移入，另有1名死亡個案。指揮官陳時中表示，今日新增的確診個案來自台北市，為案16227的母親，目前已在隔離治療中。

陳時中說明，幼兒園群聚案目前疫情沒有更外擴的情形，將會持續監測社區狀況至22日。今天是中秋連假第2天，他也呼籲，許多趁假期出遊的民眾，記得把口罩戴好、做好防疫措施，不要掉以輕心。

新增11例境外移入，其中有5例突破性感染

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案為本國籍70多歲男性，案號為15745，7月9日於柬埔寨出現發燒及呼吸困難症狀，當日就醫檢查發現有肺炎情形，7月19日於柬埔寨當地住院治療，7月28日搭乘醫療專機抵臺後即送醫治療並採檢，7月29日確診、9月10日死亡。

今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自俄羅斯、美國、宏都拉斯、新加坡、加拿大、捷克、波蘭、緬甸、南非及柬埔寨入境，入境日介於9月5日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。其中，有5例符合突破性感染，分別施打的疫苗廠牌為俄羅斯衛星5號、莫德納、AZ、BNT與嬌生疫苗。

昨（18）日有10萬5478人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達49.59％、劑次人口比為56.63（劑／每百人）。

10月4日前維持二級警戒，展覽、會議等活動有條件開放

陳時中表示，9月21日至10月4日期間將維持二級警戒，目前不開放的酒店、舞廳、夜總會與俱樂部等場所，也將維持關閉。

人流管制雖然維持在室內80人與室外300人內，但是若室內空間夠大，扣除固定設備後，可以用樓地板面積每2.25平方公尺容納1人的方式來換算，大型場域的容納場所可以據此修訂。

Photo Credit: 指揮中心

經濟部國際貿易局長江文若則說明，將有條件開放會議、展覽等活動，管理措施包含人員健康管理、主辦單位與場館消毒三大部分。

在人員健康管理與衛生方面，從業人員必須造冊，其中有6成以上須完成施打第1劑疫苗，並訂定分流上班計畫，也需要有專人進行健康監測與列冊管理。主辦單位方面，則須在活動3週前提交防疫計畫給地方政府核可，現場工作人員、聘僱合約商等，皆須附上3日內快篩貨PCR陰性證明，或是注射疫苗證明等。

容納人數則以指揮中心原先公布的為原則，每人以2.25平方公尺作為空間，進行梅花座，並一律禁止試吃、飲食等活動。

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羅一鈞：欲檢測抗體生成者，建議接種2劑疫苗2週後再進行

關於近期許多民眾自費前往抗體檢測的討論，陳時中表示，不反對民眾想要了解自己身體的情況，但是仍需要注意資料判讀和運用的方式，下週三將與醫療應變組開會，討論訂定相關詳細指引。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，自己在網路上看到許多網友熱烈討論自費做抗體檢測的結果，並列出5位接種完第1劑疫苗後在網路上公開的檢驗數據結果。

羅一鈞提醒，疫苗接種第1劑到第2劑之間，抗體的生成本來就是動態變化的過程，不同時間點去檢測，數字也可能會不一樣，建議打完第2劑後再去檢驗，狀況會比較穩定。

此外，由於5位在網路上公布數據的民眾，分別有3位接種高端、1位AZ與1位莫德納疫苗，個人之間抗體生成結果差異很大，從2位數到4位數都有。羅一鈞說明，從國際文獻能發現，同樣打完BNT疫苗第1劑者，進行抗體檢測也是從十幾到幾千都有，範圍很廣。

羅一鈞認為這就像是「龜兔賽跑」的過程，雖然大家難免會想要比較，但每個人本來體質就不同，生成抗體的速度也都不一樣。

羅一鈞也強調，與判讀保護力較相關的中和抗體目前並無商業化試劑能檢測，所以現在開放民眾自費做的抗體檢測並不等於中和抗體，只能做參考用。抗體也僅是免疫反應中的一環，無法從中得知細胞免疫的結果，因此未來將要求醫事機構針對這些部分對民眾詳加說明，也會讓檢驗報告有一致性，避免因為檢驗標的及方法的不同導致民眾混淆。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺