2021/09/24,
國際

關注香港議題的德國議員蓋延琛，為何競選海報用「低地德文」？

關注香港議題的德國議員蓋延琛，為何競選海報用「低地德文」？

我們想讓你知道的是

蓋延琛（Gyde Jensen）的選區在北德，她的競選海報上用了講的人越來越少，已經慢慢沒落的低地德文。

一直關注香港議題的年輕德國女議員蓋延琛（Gyde Jensen），近來得到南德傳媒關注。

原因與香港無關，卻是關於她的競選海報。她的選區在北德，當地方言是低地德文（Plattdeutsch，英文稱Low German），因此她在海報上用了低地德文。這種遍佈下薩克森、不來梅、石荷，漢堡，以及前東德梅普州的語言，講的人越來越少，已經慢慢沒落。雖仍有它的電台節目以及書本，亦有一個低地德文文化機構，但大部分北德人已不再講，甚至很多聽也不會。

早前於不來梅旅行，到了一家市中心的書店，發現一家兩層的店舖只有十多本低地德文書籍，但沒有一本附音檔，所以很難學習。我跟店員說想學這種語言，她回答，現在講低地德文的人非常少，因為學校沒要求。然後她問身旁一位20歲左右的年輕店員，她表示不會講。這位年長的店員又說，雖然各地的低地德文用字有不同，但文法相近，可互相明白。令我有些奇怪的是，雖然她見我亞洲面孔，但全程對話都沒問我從哪裡來，為何想學低地德文。

蓋延琛雖是國會人權事務主席，但她的選民，大多都不知道白羅斯、阿富汗、沙地阿拉伯、伊朗在哪裡，所以要吸引選票，還是用他們最熟悉的文字。在北德海邊優閒生活的人，每天看海和捕魚，不會對白羅斯的事有共鳴。當地人吸多少催淚彈，也不會影響他。反而見到低地德文，會想起年幼時與祖父出海，聽著他熟悉的口音，哼著民謠，看著北海的夕陽慢慢西沉。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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