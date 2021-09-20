【經典重溫】談村上春樹《1Q84》：屬於九十一萬字的文字謎語

（本文含大量情節劇透，只供閱畢全書朋友閱讀參詳）

《1Q84》雖已是十二年前的作品，但經典不老、歷久常新，故最近決定要把它讀一遍，果然大有衝擊。閱讀此書是一個相當有趣的閱讀體驗。我們閱讀，多為尋找答案；看故事，是為追求故事中的解謎部分。但《1Q84》則舖敘出一堆沒有答案的問題：什麼是小小人？什麼是空氣蛹？為何叫貓城？為何青豆堅持自己腹中胎兒屬於天吾？十多歲的懞懂情愫為何在二十年後方發酵？為何二人第一次重見就已知道對方的心意？天吾在醫院中看見青豆的子體，那青豆的子體真的存在於世嗎？如要在故事中索尋緊密的邏輯推理，實是源木求魚，尤其到後段大部分時間均是一種「作者大晒、想點就點」的狀態，一切似乎是作者自己強行解說，多於合乎情理的推論。

但我覺得，如要用「邏輯」去理解書中劇情，就不能感受到作者最想表達的一切——而那些，才是此書最珍貴之處。利申，書我只看了一遍，而我覺得看《1Q84》有點像看印象派名畫，反正是你有你解讀，我有我想法，而且在不少書評中，我仍覺得當中討論未能達至文本的核心議題。所以我試就自己綜合看過的書評、再加入個人意見去舖敘、嘗試提供一些新的思考方向。

《1Q84》是日本作家村上春樹於2009年發表的長篇小說。1984年，30歲的女主角青豆雅美為健身教練，但她另有一神祕身分—暗殺者，暗殺一些遭受暴力的婦女們的丈夫。而喜愛寫作的補習班數學老師同齡男主角川奈天吾，則暗地為神秘少女深繪里重寫小說〈空氣蛹〉。故事以雙線進行，青豆與天吾皆於某一時間點進入《1Q84》年，青豆為區別與之前世界的不同，自行命名此時空為《1Q84》年。在《1Q84》的異世界中，青豆與天吾慢慢與一宗教團體有所交集、遇上真正的空氣蛹、認識Little People與被其控制的團體「先驅」，暗殺、偵查、危機、愛戀，都將一一發生⋯⋯[1]

此書在2009年拿發行時，於日本上市1周即銷售突破65萬冊，其後亦創造多項銷售歷史紀錄，同時榮獲2009年日本「年度最暢銷圖書」第1名；作者村上春樹更憑此書入圍2015年諾貝爾文學獎。雖最後未能獲獎，但此書亦在日本「平成30本好書」選舉中獲選為第一位[2]。

議題一：《1Q84》是一本反烏托邦小說嗎？

《1Q84》是一本反烏托邦小說嗎？不同於一般反烏托邦小說，在閱讀之時，我絲亳看不見烏托邦的痕跡。一般反烏托邦小說都有一定套路，例如架空世界觀，而通常在反烏托邦小說中，這個架空世界觀一開始會以部分完美的姿態呈現，及後才發現其崩壞之處。但《1Q84》的世界卻絲亳看不見此烏托邦美麗的部分，反是一開始就已經又神秘、又黑暗。那到底是什麼一回事？

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在我看來，1Q84相對起《1984》，是一個失序的、不按常理出牌的、謎一般的異平行時空。它由人真實構築而成，是具欺騙性的奇幻世界，甚至連進入1Q84的人也不知道自己身處1Q84。我認為這裡的暗喻是，人類一直致力創造一個更美好的生活與社會；但更大機會，是我們想構築的理想國，只是一個失序的空間——而這個空間距離我們根本不遠，甚至近在咫尺。正正1Q84並非一個架空世界，那種親切感與恐懼感，才更令人細思極恐。

也許此刻的我們，也是在《1Q84》，而非《1984》的時空。這，就是村上沒有使用架空世界觀的原因。

議題二：易進難出的《1Q84》與兩個月亮的標記

1Q84是一個易進難出的時空；而有些情況下，進入異時空更是我們自己主動作出的選擇，正如青豆就在不知情下，自己爬進高速公路的逃生梯內而誤進1Q84。青豆與天吾到最後相遇、覺醒，擁有強大的意志要逃脫異時空，就像他們小時候以不同方式逃脫證人會家庭和《NHK》父親一般，但要擺脫也並不容易。故事中段，青豆也想盡辦法脫離、卻因找不到出口而差點走上自殺之途。我認為這裡的暗喻是，當人進入心靈困鎖狀態，將比起你所想像更難以逃脫—能挽留她繼續生存的，始終是她對天吾堅貞的愛情。村上在此寄語，希望人們也能擁有強大的意志，擺脫讓我們受困的牢籠；愛，是人最後的救贖。

而即便1Q84易進難出，但人們理應非常容易察覺其存在，因為在異時空中有一明顯標記，就是有兩個月亮詭異地浮在半空。但不幸的是，明明是如此明顯可見的標記，真正察覺並致力逃跑的人卻廖廖可數。主角青豆、天吾、配角深田保與牛河是少數發現異時空的人。這裡的暗喻，或可指世人明明活在一個虛假無相中，但卻視而不見、聽而不聞，而選擇活在失序世界裡。

議題三：Big Brother VS Little People——他人之惡 VS 己身之惡

一開始閱畢全書，我是覺得村上只是借《一九八四》借題發揮，但在反覆細味的過程中才發現當中環環相扣之處。書中戎野老師提到喬治 ‧ 歐威爾的《一九八四》時，有一段很重要的對話

⋯⋯不過在這個現實的一九八四年，Big Brother實在太有名了，變成太容易看透的存在。如果在這裡Big Brother出現的話，我們可能會指著那個人物這樣說：『小心。那個傢伙是Big Brother！』。換句話說，在這個現實世界已經沒有Big Brother出場的一幕。取而代之的是，輪到這Little People式的東西出場了。[3]

的確，《一九八四》的主角溫斯頓是被壓逼者、老大哥是壓逼者，意念非常清晰—世界之惡，往往是「他人之惡」。我不會斷言在現今世界中Big Brother不會出現，但的確Big Brother是一「太容易看透的存在」，它會讓我們警剔、令我們提防。

但村上透過《1Q84》提醒我們，在虛無主義的當代社會中，也許Little People比Big Brother更危險－Little People是源自人心內部，期望被引領統治、甘願放棄獨立思考、不自覺的集體狂熱。稍為熟悉村上背景的人都知道，他對1995年因沙林毒氣事件而聲名大噪的奧姆真理教非常了解，甚至曾深入研究一段時間。故此《1Q84》其中一個主要討論點，也放在對新興宗教的探討。故事中相信Little People的人，他們甘心情願尋找、聆聽來自Little People的「聲音」，做出各種離經叛道之事，成為邪教組織一份子也好、允許教主與未成年少女淫交也好——而那些相信Little People的人，都只是與你和我一樣普通的人而已。

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所以在《1Q84》中，世界之惡並非來自他人，卻是來自己身。對於「容許小小人存在於我們心中」這回事，作為普通人，誰都責無旁貸。邪惡真的源於「他人」嗎？不、邪惡也許是源自「自己」。我們每一個，都「有份」在塑造這個危險的烏托邦，並在過程中黑化墮落；我們在1Q84年裡，都無法獨善其身。

議題四：空氣蛹、母體、子體——邪惡實體的誕生

故事中的小小人會莫名從已死物體中爬出去編織空氣蛹，最後在空氣蛹內會形成一個「子體」。相比起母體，子體則是沒有思想、失去自我意識、徒具驅殼的肉身，這是1Q84的異世界中獨有的現象。

對我而言，我認為空氣蛹像是一個由小小人引領而誕生的邪惡實體。這也是在暗喻當邪惡成熟時，「子體」會完全與「母體」脫離，變成沒有思想、失去自我意識、徒具驅殼的肉身，只懂聆聽小小人聲音行事的行屍走肉、無法逆轉回到具意識與獨立思考的普通人。

議題五：執迷於完美的希望，最後只會化為絕望——《NHK》與證人會／先驅

故事的主角青豆與天吾，分別有著《NHK》收費員的父親與證人會作為家庭背景核心。我認為這裡的暗喻，是指「執迷於完美的希望，最後只會化為絕望」， 一個物極必反的狀態。

先談證人會／先驅。兩者的描寫明顯影射新興宗教（更直白一點就是奧姆真理教），新興宗教的存在本身，正正對應「執迷於完美的希望」。九十年代日本經濟泡沫爆破，日本年青一代非常迷惘，轉而投向心靈慰藉，新興宗教乘勢而起。其實在奧姆真理教中不乏大量高知識分子，但為何他們都相信麻原彰晃的一派胡言？這一方面與上述所言之Little People有關，同時他們非常渴求去實現一個烏托邦。而正正因為執迷於完美的希望，最後他們都走上不歸路，為人民、社會帶來極大的絕望——東京地鐵沙林毒氣事件。

而有關《NHK》收費員，我想嘗試從另一個文化切入點去看。對非日本人而言，《NHK》只不過是一電視台名稱而已；但以日本人的眼光而言，《NHK》收費員又是一件什麼一回事？原來只要住在日本的人就必定會遇到《NHK》。《NHK》電視台會透過收費員上門，向任何擁有電視機的住戶要求簽下契約並收費。甚至家中沒有電視，收費員也會指出住戶可以透過網路觀看《NHK》節目而強制簽約（有關《NHK》詳細資料，可閱覽此文：《NHK》收費員連日本人都怕~~住日本最怕誰敲門？ 騷擾訪客的驚嚇指數排行榜）。所以《NHK》這個字眼，對於新生代的日本人而言可以說是一種可怕又強制的約束。村上正正運用了這個在日本人所共知的文化符號，暗喻這種讓人討厭的、對工作與個人權力高度迷戀的扭曲心理狀態。

執迷於完美的希望，最後只會化為絕望。天吾父親對工作的執著對天吾幼年產生的負面影響不在話下，而在天吾父親昏迷期間，深繪里在天吾家中青豆與牛河，都分別被作為《NHK》收費員的父親（的靈魂？）追討收款，對此我詮釋為是父親對工作的過度忠誠與執念過重的象徵。天吾父親過世後，甚至希望能穿上《NHK》收費員的衣服作殮。在日本（其實在任何地方都是），能夠有一份穩定的工作是一種權威、一種榮耀，但如果一個人的人生只被一份工作定義，那世上真的並沒有比這更悲哀的事情了。配角牛河的死，同樣是他自己過度執迷引發的悲劇。

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村上運用各個人物步向的終局，一再以文字栲問讀者：沉迷在自以為美好的烏托邦，真的會讓世界比較美好嗎？當大家沉迷於被當中規則所支配時，我們的心靈還有沒有獨立思考的餘地和可能？如果你身處的世界「已經」是一個異世界，你又有勇氣逃離嗎？抑或你會甘心情願放棄思考、妥協、甚至被同化？這些疑問不僅只限於烏托邦的思考，更可以是每個人身處大大小小的團體之中，例如家庭、感情、工作、生活、宗教等。

村上春樹的文字遊戲：屬於九十一萬字的謎語

我非常喜歡村上春樹的文字，當然亦有賴譯者賴明珠的匠心獨運。他的文筆具有一種疏離的美態，讓人不其然投入其中。他對事物的描寫鉅細無遺，尤其是五感觀察，閱讀時極具電影感。對性的描寫很直接，沒有任何遮掩的意思，但不流於色情，甚至是劇情中必要的推進。我未有讀過他其他作品，但《1Q84》的情節非常吸引，他運用荷里活式的殺手情節，包裝他想討論的深度主題，即便男女主角竟然是在書的最後幾章才相遇，這應該是我所看過的書中，男女主角最遲見面的小說了。

《1Q84》可以只是一個愛情、驚慄、奇幻的小說、但這並不構成我喜歡此書的原因。我喜歡《1Q84》，是因為故事中不僅旁徵博引，也穿插各式各樣意味深長的隱喻、對社會有著深刻的理解與批判。這種批判不如《一九八四》般直接，甚至在閱讀過程中也未特別察覺，但閱畢全書再細味時，才發覺隱喻間的環環相扣。他的小說就如一杯醇厚的紅酒，餘韻無窮，讓人再三回顧思考時，又發現出新的謎題；擬於文長，本文也只能拋磚引玉，探討數個故事情節核心思想。《1Q84》是村上春樹所著最長的一部小說，足有九十一萬字；雖然這已不是新書，但卻是人生中絕對值得一看的好書，是一個長達九十一萬字的文字謎語。

註釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin