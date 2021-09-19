新加坡單日確診新高：小學生暫時改遠距上課，長者追加第3劑疫苗

新加坡近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續升溫，確診人數飆升，昨（18）日深夜公布境內新增1009例，是去（2020）年4月以來最高的單日確診人數，目前全國累計7萬6792人確診。

《中央社》報導，新加坡採取「與病毒共存」策略，新加坡8月中起放寬防疫措施，將防疫能量集中在重症與加護病房內的人數，所以即使新增確診人數上升，也沒有增強防疫措施，而是透過普及快篩、追加第3劑等方式因應。

但是自8月底以來，單日新增本土案例數不斷升高，從每天100多例一路攀升至破千例。

李顯龍施打追加劑，鼓勵長者接種第3劑預防重症

新加坡總理李顯龍17日於新加坡中央醫院接種追加的第3劑，並在臉書放上施打疫苗過程的影片，呼籲長者前往接種，降低重症機率，並預防突破性感染。《中央社》報導，李顯龍現年69歲，分別在1月初及1月底接種過前2劑疫苗。

新加坡自14日起開始通知符合追加第3劑的目標族群，前往接種追加疫苗。接種第2劑已達半年的60歲以上長者、養老機構住戶，以及免疫功能受損者，都是新加坡目前實施接種第3劑的目標對象。

新加坡醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，不同廠牌的mRNA疫苗可混打做為追加劑。前2劑打BNT疫苗的民眾，第3劑可選擇追加莫德納疫苗；反過來，前2劑打莫德納疫苗者，第3劑則可選擇追加BNT疫苗。

新加坡目前國內僅批准使用BNT與莫德納兩款疫苗，麥錫威表示，未來衛生科學局如果批准通過其他廠牌的疫苗，專家團也會評估是否能作為追加際使用。

此外，新加坡政府也採購了中國的科興疫苗，只是目前並未列入全國疫苗接種計劃使用，但是允許當地私人醫療業者在特別程序下，為希望接種科興疫苗的民眾施打。目前科興疫苗存貨已用完，衛生部日前也協助業者訂購更多科興疫苗。衛生部長王乙康表示，新一批的疫苗預計20日左右抵達，之後診所就會恢復為民眾施打。

麥錫威向《中央社》表示，目前新加坡衛生科學局仍然正在審查科興疫苗中，科興疫苗被要求附上更多資訊，等程序完成後就會決定是否批准。

小學離校考試相近，小學生將暫時居家學習10日

新加坡教育部18日宣布，由於疫情升溫，小學生將暫時留在家中進行遠距學習10天。全國小學1至5年級的學生從27日起， 到10月6日小學離校考試（PSLE）結束，將進行為期10天的居家學習；6年級學生則從25日起開始放溫書假，避免校園群聚增加染疫風險。

新加坡教育部長陳振聲（Chan Chun Sing）表示，小學離校考試（PSLE）的紙筆測驗在即，因此決定採取相關措施，保護仍無法接種疫苗的小學生。新加坡也希望能從2022年初，開始為12歲以下的兒童接種COVID-19疫苗。

《海峽時報》則報導，新加坡有許多小學生的家長希望居家學習能立即開始，而非從27日才進行。有些家長認為，在疫情嚴峻的狀況下，未來一週要小學生繼續到校上課，同樣會增加病毒傳播的風險。

但也有部份家長認為，居家學習並無法減低染疫風險，長期看來也無助於減低確診人數，因為仍然外出工作的父母，同樣會把病毒帶回來家庭，相關政策在星國引起許多討論聲浪。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，約82％人口已完成疫苗接種，84％至少接種一劑。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺