2021/09/19,
政治

成立逾30年香港工會職工盟或將解散，主席：對不起香港人

成立逾30年香港工會職工盟或將解散，主席：對不起香港人
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

職工盟主席黃迺元於記者會上稱成員近日收到訊息，感受到威脅、壓力，如繼續營運甚至可能影響人身安全，故討論後通過啟動解散機制。

成立於1990年的香港職工會聯盟（簡稱「職工盟」）今（19）日召開記者會，宣布啟動解散程序。職工盟表示將於今年10月3日召開特別會員大會，決定是否解散。若屆時若五分之四出席會員投票贊成，解散才會獲有效通過。

職工盟主席黃迺元於記者會上稱成員近日收到訊息，感受到威脅、壓力，如繼續營運甚至可能影響人身安全，考慮到繼續運作對成員的風險，跟屬會並在上周四（16） 晚執委會議討論後，通過啟動解散機制，只留4名執委，包括黃迺元、鄧建華、鍾松輝，與因被控組織及明知而參與未經批准集結等罪而服刑中的李卓人。黃迺元並於會上表示歉意，感覺對不起香港人，因職工盟撐不下去。

香港首個強調民生、民主工運組織，與民主派關係密切

職工盟的綱領為團結、尊嚴、公義、民主，是本港首個強調民生及民主的工運組織，並香港多次抗爭和遊行亦見組織旗幟，包括2014年的「佔領中環」、2019年的「反送中」運動。職工盟網頁顯示，其屬會原有97個，會員人數達14.5萬人，屬會來自各行各業，包括物業管理、清潔、航空、教育界、社福界及公務員等。

李卓人為職工盟創會成員之一，為數任立法會議員，現任職工盟秘書長。現在因被控於2019年8月18日、8月31日、10月1日非法集結等罪，正在服刑。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
李卓人。

政治壓力之下友好團體逐一倒下，「讓人覺得公民社會進一步瓦解」

主席黃迺元記者會上，稱職工盟解散象徵著獨立自主工運受挫，直接影響工人日後發起或參與抗爭的信心，令香港人覺得公民社會正進一步瓦解。而副主席鄧建華則指，近日「友好團體」如教協逐一倒下，現在職工盟也面臨解散，感覺很難受。

黃迺元強調，過去30年來政府都無指出職工盟違法，但近日有媒體指控職工盟煽動罷工，質疑發起罷工為《基本法》所保護的基本權利，卻忽然變成違法，不能認同。

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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