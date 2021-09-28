德國大選變天，誰是中國最期待的「梅克爾路線」繼承者？

德國於9月26日舉行大選，各界都張大眼睛關注究竟誰會成為「後梅克爾時代」的新總理。根據目前開票數據，社會民主黨（SPD）的25.7％、基民盟與基社盟（CDU / CSU）的24.1％、綠黨（Green Party）的14.8％和自由民主黨（Free Democratic Party, FDP）的11.5％。

由於德國總理並非直選產生，而是國會席次底定後由政黨間組成多數，從多數聯盟裡選出聯邦總理，因此只要能成為國會裡多數聯盟的最大黨，那其黨推出的總理候選人自然而然就會成為新任德國總理。目前的席次來說，由社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）領先，緊跟其後的則是基民盟的拉舍特（Armin Laschet）和綠黨的貝爾伯克（Annalena Baerbock）。

最終選舉結果，為德國政壇掀起一陣波欄。因為原先由梅克爾（Angela Merkel）帶領的基民盟，失去其長達16年於德國政壇的領導地位，異軍突起的社民黨也有最大機會領導接手「後梅克爾時代」的德國政府，替德國帶來一番「新氣象」。

傳統一大一小聯合政府不再，三黨聯合勢在必行

就目前結果來看，若要組成支持度超過5成的聯合政府，是不可能像過去一樣以「一大一小」（即一大黨和一小黨）的方式組成。根據民調公司「福沙」（Forsa）的報告，此次的聯合政府，很有可能會出現三黨組成聯合政府的情況，而目前情況看來，最有可能的組合分別為：社民黨、基民盟和自民黨；社民黨、綠黨和自民黨；社民黨、綠黨和左翼黨。

相較於過去兩黨（一大一小）的聯合政府，未來三黨組成聯合政府在各項政策的制定上，相較於過去勢必會有所改變，由於政黨的在各項政策的理念各有不同，可以預期，未來聯合政府在政策制定和討論上勢必會出現摩擦，因此，如何確保聯合政府不會因為意見分歧過大而「撕破臉」，勢必會成為新聯合政府的一大挑戰。

德國政壇變天，對中政策也將迎來改變？

隨著梅克爾的時代即將落幕，由梅克爾主導長達16年的對中政策勢必也會迎來新的改變。根據《美國之音》（Voice of America）報導，社民黨外交政策發言人施密德（Nils Schmid）曾在先前表示：「梅克爾的對中政策『已經過時』，以為深化經濟關係就會讓中國變得更自由民主的假設，並未成真。」

此外，基民黨黨魁拉舍特在接受《商報》（Handelsblatt）採訪時，被問及是否會延續梅克爾對北京的溫和路線。他當時就表示：「無庸置疑的是：中國是制度對手，侵犯人權，不是民主國家。我們必須也將會持續對此做出批評。」

但他也指出，「新冷戰對我們是非常有害的。」拉舍特認為，歐洲必須正視這場競爭，在許多技術領域需要取得主導權，「歐洲需要創造自己的絲綢之路。」

除此之外，根據《路透社》（Reuters）上月的報導，綠黨的總理候選人貝爾伯克表示，德國需要對中保持強硬，限制中國參與敏感經濟領域，並團結歐洲一致對中。此外，綠黨在先前也曾表示，將推行以「價值觀」和「保障人權」的對中政策。

再者，觀察國會第四大黨、且可能成為聯合政府的自民黨，也要求針對中國人權的侵犯問題採取強硬回應。並且，其黨在5月的政黨代表會上，刪除了其競選綱領中的「一中政策」的表述，認為這個政策讓中國有藉口打壓香港的異議人士，並威脅台灣的民主自由。

此外，德國民調機構福沙（Forsa）的民調顯示，高達58％的德國人認為，即便對中經貿關係會受到影響，德國也應當採取更強硬的對華政策，並更為注重捍衛德國自身利益。此外，僅有不到20％的受訪者，反對各種形式的對中強硬政策。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

《霧谷晶策》觀察，就目前德國各個主要政黨政治人物對中的表述來看，都可以看出其態度相較過去是逐漸轉為強硬，而其中又以綠黨和自民黨立場最顯得強硬。而這兩黨強勢的對中態度，在未來若成為聯合政府的一個部分，勢必在對中政策的制定上，會產生不小的影響。

我們分析，社民黨的蕭茲很可能在後續組閣談判中，成為新一任德國總理。而他作為現任德國副總理和財政部長，不但對德國目前的對中政策相當熟悉，其財政部長加上副總理的經驗，勢必讓他相當了解中國在經貿上對於德國的重要性。此外，先前作為德國漢堡市長的他，在當時也相當支持與中國合作。

綜合以上因素，可以預期蕭茲很有可能一定程度的延續梅克爾的對中政策，對中採取「務實」為主的態度。雖然如我們上述所說，其對中政策仍會受到聯合政府的組成影響，但作為總理，其主導政策的權利是難以匹及的。

而與梅克爾同「出身」自基民黨的拉舍特，從他的發言可以看出，其對中態度相當類似於梅克爾，若他在談判過程中以「黑馬之姿」當上德國總理，也有很高的機率會延續過去梅克爾的對中政策。

北京如何看待德國大選

根據《德國之聲》的報導，由於中國希望梅克爾的對中政策能被延續下去，所以相較於長期對中態度強硬的綠黨、自民黨，中國更希望社民黨的蕭茲或基民盟的拉舍特能組閣，因為中國希望他們的對中政策能有一定的連續性。

對中國來說，最糟糕的狀況是綠黨的貝爾伯克勝選，因為綠黨長期對中政策強硬且明確。不過，就目前的結果，貝爾伯克恐怕是難以登上總理大位。《德國之聲》引用上海國際問題研究所（SIIS）研究員葉江的發言，他認為：「無論最終是社民黨的蕭茲或是基民盟的拉舍特贏得選舉，德中關係都不會有太大的改變。」

《霧谷晶策》認為，就目前選況來說，或許北京不需要擔心社民黨或基民盟的候選人，在成為德國總理後會在短期內在對中政策上做出大幅改變。並且，德中關係擁有雙邊逐年深化的經貿關係作為基礎，促使雙邊有「實質利益」去維護雙邊關係。

不過，無論是社民黨亦或是基民盟，雖然其立場不如綠黨、自民黨強硬，但在近年對於「中國崛起」的隱憂也是逐年加重。因此，德國「新政府」的對中政策勢必會逐漸做出調整，因此在德國新政府上任後，北京恐怕也會很懷念梅克爾這個交手多年、友善的「老朋友」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航