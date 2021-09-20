菲律賓拳王帕奎奧宣布角逐總統大位，批評杜特蒂政府貪腐

職業拳王、現任菲律賓參議員帕奎奧（Manny Pacquiao），19日正式宣布角逐2022年菲律賓總統大位。帕奎奧在25年的拳擊手人生中得到8個不同量級的世界拳王頭銜，2010年獲選為眾議員後展開政治生涯，並曾批評杜特蒂政府貪汙腐敗。

《詢問者報》報導，帕奎奧所在的菲律賓民主菲人－國民力量黨（PDP －Laban party）為菲律賓目前的執政黨，也是總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）所屬政黨，在帕奎奧與杜特蒂的政治爭執中，該黨內部已面臨分裂。

杜特蒂則在8月中就宣佈將競選副總統，他的派系指定杜特蒂親信、現任參議員克里斯多福．吳（Christopher Go）作為總統候選人，不過吳已經拒絕提名。杜特蒂跟帕奎奧的派系，都聲稱自己才是黨的真正代表，並將各自向選委會提出請願，由選委會做出決定。

帕奎奧主導的派系人馬選出參議員皮門特三世（Aquilino Pimentel III）為人民力量黨的黨主席，19日，在該派系舉辦的全國大會上，帕奎奧接受皮門特三世提名，將競選總統之位。帕奎奧是第二位正式宣佈競爭總統大位的政治人物，第一位確認競選總統的是菲律賓參議員、前國家警察總長賴克遜（Panfilo Lacson），他在一週前剛宣佈參選消息。

在奎松市（Quezon）舉辦的全國大會上，帕奎奧說，「我們已經受夠承諾改變的話術，人民都在質疑痛苦何時會結束——就是此時此刻，我們已經準備好接受總統選舉的競爭挑戰。」該大會也授權帕奎奧自行選擇副總統搭檔。

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021

《ABS-CBN》報導，「我是一名鬥士。在拳擊台上或台下，我都是一名鬥士。」帕奎奧以自己的生命經驗和理解菲律賓底層人民的能力，說明自己適任菲律賓總統的其中一個理由，「我一生從未在戰鬥中退縮過，以國家原則和名義為名，始終堅定不移。」

42歲的帕奎奧自1995年以來的拳擊手職業生涯中，橫掃8個不同量級的世界拳王頭銜，生涯戰績62勝8敗2和。帕奎奧在2010年展開政治生涯，代表他太太的家鄉薩蘭加尼（Saranggani）在眾議院獲得席次，並獲連任，2016年成功當選參議員，現在則大膽挑戰總統選舉。

《詢問者報》報導，皮門特三世表示，他們將與杜特蒂所屬、能源部長庫希（Alfonso Cusi）主導的派系一決勝負，「我們不會放任有人劫持我們的黨。我們只有一個黨。」皮門特三世的父親是人民力量黨創黨人之一阿基利諾·皮門特爾 (Aquilino Pimentel Jr.）。

各界角逐大位

《美聯社》報導，菲律賓憲法規定總統任期限制一屆6年，不可連任，杜特蒂任期2022年6月屆滿，不能再次競選總統，但他接受提名參選副總統。杜特蒂因發起殘酷的掃毒戰爭備受批評，鎮壓行動導致數千人死亡，國際刑事法院也表示將對此發起調查。

帕奎奧批評杜特蒂政府讓菲律賓貪腐問題更加嚴重，並承諾他將打擊貧窮與貪污，他表示，「我們需要以誠信、熱忱與透明的精神來服務人民的政府。」

《衛報》報導，可能競選總統之位的名單很長，包括：達沃市現任市長、杜特蒂女兒薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）、馬尼拉市現任市長伊斯科·莫雷諾（Isko Moreno）、菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）、現任副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）等人。

菲律賓選舉制度允許民眾分別投票給正、副總統，杜特蒂跟女兒可能分開參選，維持表面形象不要過於厚顏無恥，但又可以維持家族權力。菲律賓民意調查機構亞洲脈動（Pulse Asia Research）負責人安娜（Ana Maria Tabunda)表示，「這對反對派人物而言很具挑戰性，他們還沒有夠力的單一候選人。」

即使杜特蒂因其防疫表現和人權紀錄備受國際批評，他在菲律賓還是頗受歡迎。安娜指出，「因為他可以說到做到。」

《Rappler》報導，依照菲律賓的選舉系統，候選人名單將在選委會發出候選證明（COC）時才會更加明瞭。根據2022年5月大選時程，將在選委會2021年10月1日到8日間發出候選證明，11月15日則是政黨提名名單可以撤換的最後期限。

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責任編輯：徐卉馨

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