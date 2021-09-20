2021/09/20,
國際

菲律賓拳王帕奎奧宣布角逐總統大位，批評杜特蒂政府貪腐

菲律賓拳王帕奎奧宣布角逐總統大位，批評杜特蒂政府貪腐
2021年8月21日，帕奎奧美國拉斯維加斯一場拳賽落敗，不過他當時留下伏筆，強烈暗示會出來選總統。Photo Credit：AP / 達志影像

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杜特蒂在8月中宣佈將競選副總統，本次宣布參選總統的帕奎奧與杜特蒂同黨，但分屬不同派系。42歲的帕奎奧自1995年以來的拳擊手職業生涯中，橫掃8個不同量級的世界拳王頭銜，同時，他在2010年展開政治生涯，曾任兩屆眾議員。

職業拳王、現任菲律賓參議員帕奎奧（Manny Pacquiao），19日正式宣布角逐2022年菲律賓總統大位。帕奎奧在25年的拳擊手人生中得到8個不同量級的世界拳王頭銜，2010年獲選為眾議員後展開政治生涯，並曾批評杜特蒂政府貪汙腐敗。

詢問者報》報導，帕奎奧所在的菲律賓民主菲人－國民力量黨（PDP －Laban party）為菲律賓目前的執政黨，也是總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）所屬政黨，在帕奎奧與杜特蒂的政治爭執中，該黨內部已面臨分裂。

杜特蒂則在8月中就宣佈將競選副總統，他的派系指定杜特蒂親信、現任參議員克里斯多福．吳（Christopher Go）作為總統候選人，不過吳已經拒絕提名。杜特蒂跟帕奎奧的派系，都聲稱自己才是黨的真正代表，並將各自向選委會提出請願，由選委會做出決定。

帕奎奧主導的派系人馬選出參議員皮門特三世（Aquilino Pimentel III）為人民力量黨的黨主席，19日，在該派系舉辦的全國大會上，帕奎奧接受皮門特三世提名，將競選總統之位。帕奎奧是第二位正式宣佈競爭總統大位的政治人物，第一位確認競選總統的是菲律賓參議員、前國家警察總長賴克遜（Panfilo Lacson），他在一週前剛宣佈參選消息。

在奎松市（Quezon）舉辦的全國大會上，帕奎奧說，「我們已經受夠承諾改變的話術，人民都在質疑痛苦何時會結束——就是此時此刻，我們已經準備好接受總統選舉的競爭挑戰。」該大會也授權帕奎奧自行選擇副總統搭檔。

ABS-CBN》報導，「我是一名鬥士。在拳擊台上或台下，我都是一名鬥士。」帕奎奧以自己的生命經驗和理解菲律賓底層人民的能力，說明自己適任菲律賓總統的其中一個理由，「我一生從未在戰鬥中退縮過，以國家原則和名義為名，始終堅定不移。」

42歲的帕奎奧自1995年以來的拳擊手職業生涯中，橫掃8個不同量級的世界拳王頭銜，生涯戰績62勝8敗2和。帕奎奧在2010年展開政治生涯，代表他太太的家鄉薩蘭加尼（Saranggani）在眾議院獲得席次，並獲連任，2016年成功當選參議員，現在則大膽挑戰總統選舉。

詢問者報》報導，皮門特三世表示，他們將與杜特蒂所屬、能源部長庫希（Alfonso Cusi）主導的派系一決勝負，「我們不會放任有人劫持我們的黨。我們只有一個黨。」皮門特三世的父親是人民力量黨創黨人之一阿基利諾·皮門特爾 (Aquilino Pimentel Jr.）。

各界角逐大位

美聯社》報導，菲律賓憲法規定總統任期限制一屆6年，不可連任，杜特蒂任期2022年6月屆滿，不能再次競選總統，但他接受提名參選副總統。杜特蒂因發起殘酷的掃毒戰爭備受批評，鎮壓行動導致數千人死亡，國際刑事法院也表示將對此發起調查。

帕奎奧批評杜特蒂政府讓菲律賓貪腐問題更加嚴重，並承諾他將打擊貧窮與貪污，他表示，「我們需要以誠信、熱忱與透明的精神來服務人民的政府。」

衛報》報導，可能競選總統之位的名單很長，包括：達沃市現任市長、杜特蒂女兒薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）、馬尼拉市現任市長伊斯科·莫雷諾（Isko Moreno）、菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）、現任副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）等人。

菲律賓選舉制度允許民眾分別投票給正、副總統，杜特蒂跟女兒可能分開參選，維持表面形象不要過於厚顏無恥，但又可以維持家族權力。菲律賓民意調查機構亞洲脈動（Pulse Asia Research）負責人安娜（Ana Maria Tabunda)表示，「這對反對派人物而言很具挑戰性，他們還沒有夠力的單一候選人。」

即使杜特蒂因其防疫表現和人權紀錄備受國際批評，他在菲律賓還是頗受歡迎。安娜指出，「因為他可以說到做到。」

Rappler》報導，依照菲律賓的選舉系統，候選人名單將在選委會發出候選證明（COC）時才會更加明瞭。根據2022年5月大選時程，將在選委會2021年10月1日到8日間發出候選證明，11月15日則是政黨提名名單可以撤換的最後期限。

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新聞來源

責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒


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