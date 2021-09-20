中國宣布暫停輸入台灣釋迦及蓮霧，蔡英文、蘇貞昌、藍綠黨團如何回應？

中國海關總署9月19日公布，因為檢驗出有害生物，為防範植物疫情風險，依有關法律法規和標準，自20日起將禁止輸入台灣釋迦與蓮霧。

當日農委會主委陳吉仲即表示，將投入10億經費投入拓展內銷與外銷，協助農民銷售水果並維持價格，並指控中國僅宣稱進口的水果不合格，但是卻未提出任何科學根據證明，就直接片面中斷貿易，農委會已經回函表示，若在9月30日前沒有得到回應，將會到WTO爭端解決機制提出訴訟。

在此之後，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人皆做表態，表示將會循各種管道幫農民討公道，並再次提到在WTO提出爭端解決控訴的可能。

蔡英文：朝野要一致對外，幫農民討公道

蘇貞昌：擬在WTO提出爭端解決控訴

針對本次中國海關總署禁止輸入台灣釋迦與蓮霧的公告，總統蔡英文於19日晚間發文表示，中國無預警暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，中國這種做法已經違反國際貿易規範。除了嚴正譴責，政府會支持行政院農委會的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。

發文中提到，中國片面違反國際貿易規範已不是第一次，今年2月的鳳梨事件，大家記憶猶新，這種突襲手段，顯然不是為了正常的貿易考量，而且這些干預也不只有台灣的農產品受到影響，近年來包括澳洲的紅酒和龍蝦，甚至近來中國停止核准立陶宛農產品進口許可的種種做法，都讓國際社會懷疑「中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？」

蔡總統指出，面對這次中國片面暫停台灣釋迦、蓮霧輸入的突襲，她已經請陳吉仲「務必讓農民受到的衝擊降到最低」，面對不合理的市場干預，政府一定會挺農民到底。

同時蔡總統也呼籲朝野政黨「一定要一致對外」，把中國刻意政治干預造成的市場衝擊，一起降到最低，「我們也會循各種管道，幫農民討回公道」。

行政院長蘇貞昌則是在19日晚間發文表示，中國欠缺科學證據、違反不歧視原則的行為，並要求中國9月底前須回應防檢局，否則將比照澳洲案例，在WTO提出爭端解決控訴，同時政府也會拿出對策，全力保障農民生計，拓展新的市場，為農民辛苦栽種的果實開闢新出路。

民進黨團：用新台幣下架台灣水果

國民黨團：農委會上下失能毫無警覺

針對此次事件，民進黨發言人謝佩芬晚間也表示，今年2月中國才以病蟲害為由禁止台灣鳳梨輸入，現又片面禁止輸入台灣釋迦和蓮霧，對於中國片面以不符國際規範的作法，呼籲中國不要進行傷害兩岸貿易及人民情感的政治操作，也呼籲朝野政黨一致對外反制。

謝佩芬指出，這次有如之前的鳳梨事件故技重施，以介殼蟲為由禁止輸入蓮霧及釋迦，既非事實、也不符國際經貿規範；農委會去年10月早已強化源頭管理及輸出檢疫措施，今年6月後也再未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，今天中國未告知情況就片面禁止貿易，已違反國際慣例。

謝佩芬表示，中國如此粗暴作法已不是第一次，這次還選在中秋連假突襲宣布，顯見背後動機居心叵測，中國用各種理由打壓台灣農民，只會讓台灣人民思考過度依賴中國市場的後果，同時呼籲民眾「再次用5倍券、農遊券、新台幣，讓台灣釋迦及蓮霧下架」，用台灣隊強大力量突破困境，共同維護農民利益最大化，並保障台灣優質農產品。

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國民黨團則表示，早在7月農委會台東區農業改良場因應台東鳳梨釋迦進入幼果期，已監測到粉介殼蟲發生，並提出預警呼籲農民注意防治，避免影響外銷市場。今天，釋迦、蓮霧銷往大陸又因蟲害而受阻，顯見農委會上下失能毫無警覺，呼籲政府拿出方法解決問題。

江啟臣：用科學證據說話

朱立倫：蔡政府「明白人裝糊塗」

國民黨主席江啟臣在臉書發文指出，台灣農產品絕對禁得起考驗，對此事件，兩岸應立即啟動「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，別讓農民成為犧牲品，同時表示台灣農產品絕對禁得起考驗，呼籲中國大陸海關應再次複檢，用科學證據說話。

國民黨黨主席候選人朱立倫則表示，台灣的水果當然沒問題，介殼蟲只是藉口，現實就是兩岸的政治因素，鳳梨是開始，蔡政府「明白人裝糊塗」不願意面對、溝通、解決，苦的就是台灣的農民。

朱立倫也提到，民進黨說解方是新南向分散對中國大陸的依賴，那中國大陸禁止台灣水果進口，民進黨政府有什麼資格生氣？更何況數據能說明一切，2020年台灣出口到中國大陸和新南向國家相比，鳳梨是100倍，釋迦是200倍，蓮霧是600倍。中國大陸上次禁了鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？

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在這次針對釋迦與蓮霧的輸入禁令之前，中國海關總署先前也因稱檢驗出3種介殼蟲，從3月起暫停台灣鳳梨進口；今年6月紐西蘭原料工業部（The Ministry for Primary Industries）也發現一批運抵紐西蘭的台灣芒果和荔枝裡面出現幼蟲，之後確認是東方果實蠅並暫停台灣芒果和荔枝入境，之後至今台灣的荔枝或芒果，都未成功輸紐。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範