「折木奉太郎」給我們的啟示：為什麼我是「好男人」，卻交不到女朋友

昨天因為有篇貼出和女生對話，希望大家評理的文在我的臉書上各種傳播，看完後實在覺得有點慘。

雖然很多人覺得是原PO的用字問題，但其實某方面來說那就是一種風格，對方能接受就好。我覺得整個問題其實是出在，原PO根本不知道自己有什麼問題，而這也是我覺得為什麼交不到女友的關鍵。

不過我覺得要講就不要講別人，我從自己的過去中提取了10個地雷。也先說這篇文分析的原型是我以前的自己。另外這篇真的不太中聽，但如果你能體會，我至少能保證你可以交到一般的女生朋友。

先說結論，在一般情境中，「覺得自己是好男人」的男人，基本上都不是真正意義上的好男人。如果要給個定義，我覺得通常都是自以為是的男人，喔不，應該要說是男孩。

接著從幾個面向說明，如果你看了覺得像自己，那麼先說這篇不是想戰，而是希望你能夠清醒。

地雷1：以為付出就應該要有回報

通常自以為是的男孩，腦袋都會有這幾個想法，例如天道酬勤，有付出才有回報等等。

其實我必須說，這個想法沒錯，但如果加上自以為，就會整個壞掉。例如說，我請你吃飯，你就應該要喜歡我，或是我幫你做了點事，我們就應該是男女朋友了吧?

這種付出跟回報不但完全不成正比，而且都是錯誤期待，再加上完全不純的動機，相處上保證會出問題

地雷2：覺得男女只有戀情，沒有朋友

如果你會幫同性的朋友買東西，幫忙作報告，打電動帶對方玩，那麼面對異性，應該也要是把對方當朋友。

舉例來說，我以前覺得幫喜歡的女生買東西，做報告，帶她練等升級，對方應該就會喜歡我。但對方願意跟我出去玩，一起打電動，但也許對方把我設定的就是朋友，而不是戀人。更不要提，朋友也可以出門，朋友也能看電影吃飯。

你當然能把每個異性當成可以交往的對象，但並不是一看到對方就想和她交往，這個箇中環節很難用文字說明。

我只能說，通常自以為把對方當交往對象，但其實對方把自己當朋友。要麼對方感受到壓力而離開，要麼是自己亂告白自爆。

我以前兩種都有遇到，後來就會開始生氣，為什麼我這麼認真，卻得不到對方的芳心，於是我通常就會惱羞成怒。

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地雷3：一旦被拒絕，就會爆怒

通常自以為是的男孩，就是當被對方拒絕後，會直接爆炸。更扯一點的，是會開始細數自己的付出，並且覺得對方是糟蹋自己。

有些是當場抓狂暴怒，有些是在網路上暴怒，甚至公開對話，或是把自己的好一項一項羅列出來。

老實說，其實我懂這是發洩，我自己也會，但保證無敵扣分。身邊其他人看你這樣，其實也會不敢跟你交往的。

地雷4：把當時的付出，通通要回來

然後再誇張點的，就是會開始跟對方說，我當時為你付出了多少巴拉巴拉，然後跟對方要回東西的，或是不斷說當時自己做了多少事情。

很有趣的是，如果時間回到過去，你去問那個當下的他，他一定會說我不求回報，我只要對方開心就好。但當發現對方不喜歡自己之後，就完全不是這樣了。

地雷5：都說是為了對方，但都是為了自己

為什麼我會說以前的我是自以為是的男孩，因為我總覺得我都是為了對方付出，但其實我的付出，都是為了自己，是為了交換對方的愛。

如果真的是為了對方的快樂，對方覺得離開你比較快樂的時候，你又為什麼不能放手呢？所以搞了半天都是為了自己，但卻又不敢承認。

接著就會開始說到，都是對方放了信號給自己。

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地雷6：活在自己的幻想之中

我小時候可能是太少女性朋友，平常也沒甚麼女生會回應我。所以當有個女生回我時，我就覺得對方一定是對我有意思才會回我。

但其實對方可能真的只是因為禮貌，甚至有些相對外向的女生，還會主動邀約一些飯局之類的，我都覺得那一定是對我有意思。

所以我後來就發現，很多相對活潑的女生，很容易會吸引到這種自以為是的男孩，原因只是剛好對到眼會點頭，訊息會回，甚至邀大家出門會邀到自己而已。

地雷7：除了幻想，還覺得自己是主角

我覺得自己幻想沒關係，但如果把自己幻想成對方人生的男主角，通常都會出大事。

例如覺得自己要守護對方的人生啊，或是對方沒有自己不行啊，但看到對方跟別人出門沒約自己，就會開始暴怒，會傳訊或用很多方式去控制對方，表達自己的不滿。

但就算在一起，人家要跟誰出去，要在誰那邊留言都應該是她的自由，你還沒跟人家在一起就開始控制對方，誰受得了。

地雷8：很多事情，在一起後是浪漫，在一起前是變態

有一次我剛好活動認識一個女生，當時剛好同組，後來交換聯絡方式之後發現都是亞太，因為網內通話跟簡訊免費，回家就聊起來了。

隔天我就跑去人家的打工處等人家下班，她看到我的時候一點都沒有驚喜，而是驚嚇，當然後來就甚麼都沒有了。

我當時還覺得，我這麼浪漫去等你下班，你沒有開心就算了，怎麼後來還完全不理我呢？但如果是女生們看到這裡，應該是覺得很可怕吧。

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地雷9：女生其實都只愛高富帥，或只愛渣男

大概經過了幾個輪迴，發現自己還是不能收穫異性時，就會開始咒罵所有異性，覺得女生都只愛高富帥。

我覺得最有趣的就是這種雙標。我以前明明自己也喜歡正妹，但卻覺得人家只愛高富帥，更不要提其實我以前可能也都沒有跟人家好好相處，都是愛上了對於人家的幻想罷了。

更有趣的是渣男，其實如果理解渣男，你會發現他們有超強觀察能力，很懂女生要什麼，能夠拿捏說話怎麼樣才能說進心坎，更能把握對方的需求，並解決問題。

所以你可能聽過一句話，渣男除了渣之外，沒什麼大問題。而自以為是的男孩除了專情，大概全部都是問題。

你想想為什麼iPhone這麼貴，大家罵得要死，但還是願意買？那就是因為除了貴，幾乎都是優點啊！而為什麼很多貼牌的手機賣得再便宜，甚至變成0元你都不要，因為就真的不好用啊。

只有開始認清這點，你才會思考如何提升自己，而不是用付出掩飾甚麼都沒有的自己。

地雷10：所有的地雷，就是自以為是

所以到底是甚麼問題呢，其實就是覺得自己太重要了。

對方的人生其實沒有你又有甚麼差別呢？為什麼能夠覺得自己就是對方的一切呢？然後自己的那些付出難道不能被取代嗎？怎麼會覺得我付出，對方就應該收穫戀情呢？如果付出有效，那麼就不會有酒店的火山孝子了。

而我的人生，又怎麼會少了對方不行呢？明明跟對方都還沒開始，也沒有什麼患難與共，這不都在跟自己的幻想還有付出談戀愛嗎？

最後，為什麼說這樣是自以為是呢？因為明明對方都表現得冷淡了，到底是哪來的自信覺得自己能夠用更多的表現來挽回呢？

通常這樣的表現只會給對方壓力很大，讓她更討厭你，其他甚麼都沒有。

最厲害的，是對方甚至都封鎖了。我以前還會想找人家出來說清楚。現在想想真的蠻想回到過去把自己丟下樓，對方封鎖就是最清楚的表態了，怎麼會覺得找人家說清楚就有用呢？

前面這麼多時間都說不清楚了，你也只是再把對人家多好再撈叨一次，讓人家更討厭你罷了。

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所以很多人都說，為什麼我這麼好，就沒辦法遇到欣賞我的人呢？我只能說你的好，都是別人的壓力，而你所謂的愛，都是想用你的付出交換罷了。

最後的最後，很多人看完大概就會生氣，覺得那我這麼糟糕，那就不要交女朋友好了，反正我就邊緣人。

我必須提醒你，這就是你沒辦法交女朋友的原因。每當遇到事情，不是怪對方，就是怪自己，卻從來沒想過發生什麼事，可以用什麼方法解決，或是想到調整的方案。

每次聽到別人的意見都沒有反省，都覺得是在罵自己；當受到壓力就開始自怨自艾，要死要活。我必須說看著這樣的你，對方不要說跟你交往了，連跟你當朋友都覺得累。

所以為什麼我說這些都不是男人而是男孩，因為如果永遠都以自己為中心，都要人家照顧你的感受，你根本不是男人好嗎？

而如果你覺得我的口氣很兇，請不要介意，我全部的話都是對著從高一到大四的我說的，如果當時認識我的人，就知道我完全就是這個樣。

但我相信一件事，人肯定能夠成長跟改變，但請記得放下那個自以為是的自己，先面對問題，才能解決問題。

所以如果想理解戀愛規則這件事情，我真心推薦先去上大人學的戀愛大人學。而如果你需要的是長期觀念的澄清，以及戀愛方面的指導，我超推薦AWE情感工作室的文章及亞瑟的課程。

比起去學把妹跟搭訕，我覺得先調整腦中的價值觀，才是自以為是的男孩該做的第一步。

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本文由作者授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範