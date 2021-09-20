2021/09/20,
政治

香港選委會選舉結果：4千多票點通宵，僅1名「自稱非建制派」當選

香港選委會選舉結果：4千多票點通宵，僅1名「自稱非建制派」當選
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

香港「完善選舉制度」下，上屆2016年選委會選舉有超過24萬名選民，但今屆最後只有4380人投票，最後僅有1名「自稱非建制」參選人當選。

香港選委會選舉昨（19）日舉行，為「完善選舉制度」大改革後港府首場選舉。「完善選舉制度」下，72%席位已由自動當選和當然委員出任，而上屆只有39%。需經投票選舉當中，有421名候選人爭364名席位，但投票人數只有4380人。

選舉結果今（20）日出爐，席位幾乎全由建制派人士包攬，而在競爭程度最高的社福界有罕見的「非建制派」爭奪，被外界看成民主派唯一入閘的周賢明與新思維主席狄志遠、另外兩名候選人票數相同，要靠抽籤決定，結果由自稱「非建制派」的狄志遠當選。

4千多票分類已花逾3小時，有建制派候選人不滿，狄志遠斥浪費青春

根據香港政府網頁，選委會選舉當選者職責為提名候選人出選行政長官及選出行政長官，並提名候選人出選立法會及選出40名立法會議員。上屆2016年選委會選舉有超過24萬名選民，但今屆只有約7900人或機構，最後更只有4380人投票，被外界批評原本是「小圈子選舉」的選舉變得「更小圈子」。

昨日選舉於晚上6時結束，晚上9時才分類完成，開啟首個票箱，到凌晨約3時公布首個界別選舉結果。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
選管會主席馮驊（右二）。

《立場新聞》報導，狄志遠批評點票程序「浪費青春」、「係冇效率」，而建制派團體工聯會麥美娟等候選人，亦質問選管會主席馮驊，稱已經等了十多小時，並有人大聲抗議，馮驊最後致歉。

「非建制派」僅兩人入閘

原訂經立法會登記為選委的熱血公民立法會議員鄭松泰被「DQ」，因被「候選人資格審查委員會」裁定不符合擁護基本法及效忠特區的法定條件，喪失立法會議席，並不能參選選委會，而另一非建制派立法會議員陳沛然則沒有報名登記為選委。因此，是次選舉中只有民主派的周賢明和自稱非建制、「中間派」的新思維主席狄志遠參選，最後只有狄志遠成功當選。

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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