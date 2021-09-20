越南批准古巴國產疫苗緊急使用，國家主席阮春福啟程訪問古巴

越南18日批准古巴國產阿布達拉（Abdala）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗緊急使用。阿布達拉是越南第八支獲緊急使用批准的疫苗，批准公告發出之際，越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）也正啟程前往哈瓦那（Havana）進行正式訪問。

《路透社》報導，越南政府聲明中指出，「基於對抗COVID-19的急迫性，衛生部已批准使用阿布達拉疫苗。」越南衛生部在上個月（8月）表示，古巴將提供大量阿布達拉疫苗，並在今年底前把生產技術移轉給越南。

越南自四月底面臨Delta變種病毒引燃的疫情爆發至今，確診病例已超過66萬，染疫死亡人數1萬6637人。然而，越南目前疫苗接種率仍偏低，全國約9800萬人口當中，只有6.3%人接種至少兩劑疫苗。

目前全球有五個國家由共產黨統治：越南、古巴、中國、寮國以及北韓。越南在今年7月曾呼籲美國停止對古巴的敵對政策與長期貿易禁運制裁。

《France24》報導，古巴15日表示，將尋求世界衛生組織（WHO）認可古巴兩支國產疫苗阿布達拉和Soberana 02，希望下一步推動大規模商業使用。國營古巴生技製藥研發總監羅蘭多（Rolando Perez）指出，世衛審查程序在16日啟動。

古巴已經將國產疫苗使用在國內接種計劃中，約有八成接種者都是注射古巴本地生產的疫苗。在同時也使用中國國產國藥（Sinopharm）疫苗的情況下，古巴1120萬人當中，有38.5%已完整接種兩劑疫苗。

自美國1962年開始對古巴展開制裁，古巴就長期擁有自行製造疫苗的傳統，古巴科學家們表示，阿布達拉和Soberana 02疫苗保護力超過九成，也有數個國家對古巴國產疫苗表達購買或製造的興趣，如阿根廷、墨西哥、委內瑞拉和伊朗。

2021年8月，古巴哈瓦那（Havana），一名男子接種古巴國產阿布達拉（Abdala）COVID-19疫苗。Photo Credit：Reuters / 達志影像

河內逐步解封

《越南快訊》報導，阮春福18日抵達哈瓦那，並停留兩日。阮春福19日與古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero Cruz）會面，表達希望雙方可以在公衛和醫藥方面建立更密切的合作，尤其是疫苗產製技術。

阮春福也對古巴政府派遣醫藥專家前來越南、提供抗疫藥物以及允許越南製造阿布達拉疫苗表達感謝。此外，越南外交部在聲明中指出，由於疫情持續對古巴構成威脅，越南也希望古巴政府可以為在古巴的越南公民接種疫苗，確保他們得到醫療照護。

越南與古巴在1960年建交，在與馬雷羅會晤前，阮春福也與古巴共產黨中央委員會第一書記兼國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）見面。

馬雷羅則表示，阮春福此刻來訪，代表雙方友誼的重要性與利益的一致性。阮春福也將邀請馬雷羅拜訪越南。阮春福及其代表團21日到24日將前往美國，參加聯合國大會。

《路透社》報導，越南首都河內在確診病例減少以及大部分成人已接種疫苗的情況下，將在這週開始解除疫情管制。19日越南當局指出，每日確診數已減少至20例，河內大部分建設計畫可在22日恢復，其他限制可逐步解除。

越南共產黨河內人民委員會副主席楊獨團（Duong Duc Tuan）表示，河內已有94％成人（約575萬人）接種一劑疫苗，他們將在11月完成接種兩劑疫苗的目標。楊獨團在聲明中表示，「我們無法無限期地維持社交距離。」

與河內距離1500公里胡志明市同時作為疫情中心與商業中心，聚集越南49％病歷和78%染疫死亡人數，而河內疫情逐漸趨緩，政府已移除數十個檢查哨並允許餐廳恢復外帶服務，楊獨團指出，政府將以彈性與科學的方法，在經濟復甦與控制疫情中取得平衡。

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責任編輯：徐卉馨

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