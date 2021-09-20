2021/09/20,
健康

本土新增2例，陳時中：大家會擔心中秋連假人潮，但這是正常化的必要步驟

本土新增2例，陳時中：大家會擔心中秋連假人潮，但這是正常化的必要步驟
指揮中心提供

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2021年9月20日新增2例本土與4例境外移入案例，針對中秋連假的人潮，陳時中表示這是「正常化的必要步驟」，也提醒關鍵還是要靠自己的保護，但記者會中，仍未對BNT將抵台灣的傳聞進行確認。

中央流行疫情指揮中心9月20日公布國內新增2例本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，與例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16254為20多歲女性，今年9月19日因出境需求自費採檢，於今日確診，已匡列接觸者21人，均列居家隔離。案16255為未滿5歲男童，因同住家人（案16150）確診，匡列為居家隔離對象，9月19日進行隔離期滿前採檢，於今日確診，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自柬埔寨（案16252、案16257）、印尼（案16253）、美國（案16256）入境，入境日介於9月7日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

中秋連假人潮多，陳時中：大家會擔心，但這是正常化的必要步驟

記者會中，被問到中秋連假期間旅遊人潮眾多的問題，指揮官陳時中表示，看到大批人流大家會擔心，但現在台灣處在逐步開放的階段，目前都在控制範圍內，而這些也是社會正常化的其中必要步驟。陳時中也提醒，關鍵還是要靠自己的保護，重點是把口罩帶好，保持社交距離維持，並且勤洗手。

關於北市百貨公司傳出確診者足跡的情勢，陳時中表示，既然有相關的足跡，之後做場域清潔，有去過的人也稍微要小心，有症狀要去採檢，但目前狀況和以前的經驗與Ct值表現，對疫情影響雖然仍要觀察，但不是那麼嚴重。

暑假最後黃金週 墾丁湧入人潮
Photo Credit: 中央社
中秋連假期間，墾丁大街人潮大增

針對永齡基金會指出首批「標籤客製化」BNT疫苗將在9月22日到貨一事，陳時中表示目前還沒有辦法證實來的時間，也未正面回應將如何進行這批疫苗的分配。

此外，昨日傳出第九輪BNT疫苗雖於20日開放預約登記，卻有人19日就預約成功，指揮中心發言人莊人祥解釋，昨日系統在正式開放預約登記前定時維修，但期間有310人進入系統預約，目前已通知這310位民眾再預約一次，截至今日上午已有228人完成重新預約，相關單位也會持續通知。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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