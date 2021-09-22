小粉紅對於「獨」的定義越來越失控，台灣的國際能見度也不斷攀升

近期，代表處「正名」成了焦點，不只是與台灣沒有邦交關係的立陶宛跳出來力挺，就連美國都出手力挺立陶宛的決定，英國《金融時報》更報導美國政府也正考慮將「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」，甚至歐洲議會外交委員會通過決議，建議歐盟將「歐盟經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」。

「台灣」一詞成了流行語，能見度、討論度增加對，台灣也是好事一樁，不過，這兩個字看在中國眼中當然不是滋味，除了痛批外國勢力不得干涉內政之外，也藉機謾罵這是民進黨政府「謀獨」的動作，並以軍事脅迫。

中國的鴕鳥心態，無視國際重視台灣的事實

中國的反應並不讓人意外，畢竟每當台灣成了國際社會的焦點時，勢必讓兩岸問題愈國際化，尤其「台灣」與「中國」的界線愈清晰，各國對台灣議題中的「中國因素」有了抵抗力，那中國一再主張的「一中原則」也將會失去效用。

當然，對中國來說，「台灣」前面加個「中國」才符合「一中原則」，「中華台北」或「台澎金馬個別關稅領域」都是妥協後的選項；至於單獨以「台灣」為名有「台獨」意涵，承認「中華民國」則是「華獨」，維持現狀的「中華民國台灣」就是「獨台」，這些都不被中國所允許。

因此在國際舞台上，只要出現上述三個「獨」的蹤影，中國的制式回應幾乎是一成不變，反對到底。

中國網軍對於「獨」的判斷更是無限上綱，這從台灣藝人被貼上「台獨」的言論審查，導致代言及工作權都被封殺，引起許多在中國工作的台灣民眾人心惶惶。有趣的是，國台辦對此顯得無力招架，無法將「獨」的意涵精確詮釋，僅以似是而非的說法，誆稱疑是台灣內部某些政治勢力蓄意製造的事端，這種甩鍋行徑顯然中國政府已被「無視事實」的謊言給作繭自縛。

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說白了，中國政府一再提及「祖國統一」的神聖使命，卻對當前兩岸現況的事實抱持鴕鳥心態，明明中華民國的體制事實存在且持續運行，而且中華人民共和國也從未曾統治過台灣，兩岸政體落差之大，國際社會早已認知是兩個獨立個體，多位外國政要也常不經意的將台灣稱為「國家」。

事實上，台灣主流民意無法接受「一國兩制」，不只對中共不信任，更是彰顯對主權獨立的認同，如果依此邏輯，台灣多數民眾都有「獨」的思想，這也是中國最不敢正視的事實。

中共對內蒙蔽事實，與真實世界猶如平行時空

退一萬步來看，台灣駐外代表處「正名」，也不等於是這些國家接受台灣作為一個主權國家，明明這些國家都和台灣沒有邦交關係，自然不會因為接受我國「以台為名」的代表處，就直接進化成外交上的承認；而至於官方往來，根本和用什麼名稱無關，難道中國真以為現在的「台北經濟文化代表處」就不具官方性質，台美之間真的是「民間關係」，這根本是中國在自欺欺人，不是嗎？

中國最擔憂的是「真相揭露」，問題是「謊話」說久了並不會「弄假成真」，總會有被戳破的時候。

當中國戰狼外交、粉紅網軍對外逞兇鬥狠時，更顯得被洗腦後的視野跟事實的差距如此之大；然而最可怕的是，說謊成性的中共政權根本不會反省，數代領導人留下來的遺緒根深蒂固，就只能一錯再錯下去，不斷對內加強管制，避免有異議聲音掀開醜陋無比的事實。

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事實上，已有許多國際友人相繼為台灣發聲，美國前國安顧問歐布萊恩認為聯合國《第2758號決議》只決定由誰來坐「中國席位」，並不涉及台灣的身分及地位，況且聯合國體系內並沒有所謂的「一中政策」，他認為應該考慮讓台灣參與聯合國。此外，歐洲議會更通過《對中國新戰略》，除了呼籲歐盟與台灣展開經貿投資合作，更應該促進台灣參加國際組職及活動，同時歐盟執委會更在「印太戰略」中談及與台灣建立夥伴關係的重要性。

持平而論，國際社會挺台的聲音持續出現，這除了是因為台灣本身的經濟實力及地緣政治價值之外，也和中國不斷對台文攻武嚇有關，對許多國家來說，過去深受中國因素的影響迫使無法正視台灣的事實獨立，但這並不影響這些國家在與台灣互動時將台灣視為一個獨立國家。

當台灣獲得國際輿論的支持，廣大的中國民眾難道不覺得奇怪？怎麼中共所灌輸的世界觀與現實卻猶如平行時空，可悲的是，在威權的鳥籠裡，愈來愈少人願意敢說實話了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航