江啟臣或朱立倫若當選國民黨主席，會對年底四大公投結果產生哪些影響？

文：韓友臣

原本應於8月28日舉辦的四項公投——重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選，因疫情而延期至12月18日。倘若沒有延期，根據疫情爆發前的民調與氛圍，這四項公投要過關的機率不低，但是，現因延到年底投票，替最終結果增添不少變數。

除了延期投票所帶來的不確定性，9月底國民黨黨主席選舉，恐怕將是年底四大公投能否過關的更關鍵變數。

張亞中提出「四案一起支持」，容易被操作成藍綠對決

誠然，今年四大公投中僅有兩項公投——「反萊豬、公投綁大選」為國民黨主動發起，而「重啟核四」與「珍愛藻礁」屬於民間團體領銜推動成案，因此，要說國民黨黨主席選舉結果，將影響民間團體推動的另外兩項公投結果，可能過於誇大。

從實務面來看，本次公投因單獨舉辦，在沒有大型公職人員選舉的選情推助下，要說服一般民眾前往投票本就不易，加上投票日延期，如果沒有持續維持一定程度的宣傳熱度，民眾甚至會「遺忘」公投這件事。

因此，雖然國民黨僅領銜兩項公投，但是只要國民黨仍持續為「反萊豬、公投綁大選」宣傳，便能產生外溢效應，帶動民眾對於另外兩項議題的關注，在投票前維持一定溫度，進而提高過關可能。

至於張亞中主張要求國民黨明確支持四項公投，若稍有政治智慧，稍微動腦思索一下便知其不可行，甚至會造成反效果，因為國民黨若過度明確支持另外兩項由民間團體發動的公投案，很容易被綠營操作成藍綠對決，模糊了原本「重啟核四」與「珍愛藻礁」所要訴求的核心理念，反而不美。

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江啟臣與朱立倫的當選，會對公投結果產生哪些影響？

平心而論，從目前選情態勢看來，9月底國民黨黨主席選舉結果，若非江啟臣連任，便是朱立倫上台。雖然一般民眾多認為黨主席選舉不過是國民黨內部自家事，然而其結果卻可能最終影響到四大公投能否過關。

而江啟臣和朱立倫在四大公投的立場與投入，又有哪些值得觀察的重點呢？

其一，目前四位黨主席候選人中，僅江啟臣一人喊出五大目標，如果其中一項無法達成，即便連任，也會辭職負責。而年底的公投便是五大目標之一，江甚至在媒體專訪中，喊出12月公投結果「要嘛是蘇貞昌下台，要嘛就是我下台」的決心。

江對於公投的重視，並未因黨主席選舉而忽略，觀察其公開行程，江參與公投說明會或推廣活動次數，並不亞於選舉拜訪行程，連對手卓伯源也發文，感謝江啟臣在競選期間仍不忘公投，注重食安。

反觀朱立倫，和江啟臣相比對公投議題的發言較少，甚至缺席國民黨在8月28日召開的「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會，只為了南下高雄拜訪王前院長，而且還被民視爆出，拜訪過程中，王金平談話到一半，朱立倫便提前離開的行為。

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雖然朱立倫在後續的政見發表會上提出，將公投視為對民進黨的不信任投票，並且表達上任後會全力推動，但至少目前朱立倫尚未展現出如同江啟臣那邊，公投不過便下台的決心，若勝選上台，即便年底公投失利，也不可能主動負責，將好不容易到手的主席大位拱手讓人，甚至道歉表態都難。事實上，2016年「換柱」以來，朱從未公開誠懇地對所有藍營支持者認錯致歉，過去不會，未來也難。

朱立倫的親美立場，是否會影響萊豬公投推動？

從2011年維基解密事件，乃至於2019年朱立倫訪美後，數次公開呼籲國民黨應該堅定親美態度，朱立倫親美態度非常明確。

然而，國民黨主推的公投中便有「反萊豬」這個會影響到美方利益的公投。外傳AIT曾因為國民黨反萊豬立場，表達不滿，江啟臣雖然也強調親美，但是主動溝通解釋「歡迎美豬反對萊豬」，要顧及台灣民眾健康利益，製造多贏，這才頂住美方壓力。

朱立倫若當選，美方是否會重新給壓力，實屬難料，但是面對一位標榜親美，且「反萊豬」公投非其政績的黨主席，美方再度施壓讓國民黨改弦更張的可能性極高，若此，朱能否頂住美方壓力，值得讓人仔細檢視。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航