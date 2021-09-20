再遭港警國安處鎖定，港學生組織成員清晨被捕

根據多家港媒報導，港警國安處的人員20日清晨6點40分逮捕了學生組織「賢學思政」的召集人王逸戰及秘書長陳枳森等三名成員。

《香港01》的報導稱，目前得知逮捕行動仍在進行中，國安處人員也到該組織位於葵湧的貨倉進行搜查。消息指出，港警國安處人員已在上午10點40分左右將王逸戰帶離葵湧華星工業大廈，而三人的罪名是「煽動顛覆國家政權」。

此外，香港浸會大學學生會編輯委員也在報導中指出，國安處的人員同時也到「賢學思政」發言人黃沅琳及前發言人朱慧盈等其他成員的住所。據傳，目前仍就讀浸大的朱慧盈是在20日上午7點收到港警國安處的來電，要求到她的居所協助調查。她兩小時後抵達住所時，國安處的人員已抵達。

香港《立場新聞》派記者到朱慧盈的住處，但現場的便衣警察詢問該記者是否為新聞處認可記者，並要求《立場新聞》與其他學生媒體的記者離開現場。此前，王逸戰與黃沅琳今年6月曾被港警以「煽惑他人參與非法集結」及「宣傳或公佈未經批准集結」的罪名逮捕，該事件發生在「賢學思政」預定於旺角設街站的前一天。

港警後來聲稱，「賢學思政」6月上旬透過宣傳旺角街站的貼文，以及寫有「​​武力抗爭就是最後出路」等字的圖來呼籲香港市民到旺角與銅鑼灣進行未經批准的集結。

Photo Credit: AP / 達志影像 四名前香港大學學生會幹事及評議會成員，因港大學生評議會7月通過悼念「71襲警案」嫌犯的決議案，後來遭到港警以「涉嫌宣揚恐怖主義」逮捕。

《香港01》指出，「賢學思政」屬於香港本土派的學生組織，是在去年5月成立的。該組織召集人王逸戰之前接受媒體訪問時曾表示，該組織存在的價值，便是要去試探政權的紅線。《香港國安法》生效後，「賢學思政」並未解散，而王逸戰本人也多次被捕。

除了6月11日旺角擺街站事件遭捕外，王逸戰今年6月4日晚上，也因在旺角豉油街一帶設置街站，被港警以「公眾地方行為不檢」為由逮捕。此外，今年7月1日，港警再次於旺角的一個街站逮捕包含王逸戰在內的三名「賢學思政」成員。

自從《香港國安法》生效以來，香港警方國安處的人員已多次針對特定的人士與組織成員在清晨發動大規模逮捕。本月初，港警國安處的成員在香港支聯會拒絕向警方提交與外國政治性組織往來的資料後，也在9月8日清晨逮捕了包含支聯會副主席鄒幸彤在內的多名成員。

後來，鄒幸彤丶何俊仁以及支聯會的主席李卓人遭港警以「煽動顛覆國家政權罪」起訴。目前三人都先遭到關押，未能在判決結果出來前獲得保釋。

2021年已有多個學生組織的成員因違反《國安法》的理由，遭港警逮捕。上個月，四名前香港大學學生會幹事及評議會成員，因港大學生評議會7月通過悼念「71襲警案」嫌犯的決議案，後來遭到港警以「涉嫌宣揚恐怖主義」逮捕。

另外，香港學生組織「光城者」的成員，今年5月也因被指控違反《國安法》，在清晨遭警方逮捕並搜查住處。

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