法媒報導「參議院訪台團」將成行，李察可望在中國壓力下三度到訪台灣

法國網路媒體《字母A》（La Lettre A）於9月20日報導指出，儘管面對中國駐法大使盧沙野施壓，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的議院參訪團已確定於10月初訪台，進行考察交流。

據報導指出，參議院台灣研究交流小組將訪台日期訂為10月4日至11日，參訪團將由參議員李察領軍，成員則有兩位小組副主席，共和黨（LR）議員布瑞桑（Max Brisson）與社會黨（PS）議員維里尼（André Vallini），以及中間聯盟參議員、同時也是友台小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。

3月放出訪台消息時遭中國施壓，引發譁然

根據《字母A》報導，早在今年3月，法國參議院友台小組就公布了相關的訪台計畫，但也因此引發北京怒火。中國駐法大使盧沙野也因此致函參議員李察，強硬要求他取消國會訪台計畫。此舉在法國政界與學界，也引發譁然。

《中央社》報導，曾任法國國防部長的李察當時向政治週刊《瑪麗安娜》（Marianne）強調：「我們與台灣的關係無需經北京同意。台灣在法有代表機構，以『代表處』的形式存在；而且就像在其他大國一樣，我們也在台北有幾乎等同外交地位的法國代表機構。」

今年3月底，李察也曾針對訪台一事接受《中央社》專訪，他表示國會團訪台的主要目的是分析台灣的經濟與社會發展，並交流法台現階段區域與全球策略基調的願景。訪談中李察也將台灣形容為「一個追求人文進步的國家」，說道：「我們越來越與台灣同感，因為台灣在艱困的安全情況下，仍能以自由與創意之地屹立。」

法國參議院友台小組主席李察

之後，李察也公開回應中國駐法大使，表示他將維持原訂計畫，而訪問目的則為考察台灣對抗COVID-19的措施等，並表示訪台行程並不會如盧沙野所言，向「台獨勢力釋放鼓勵訊號」。

中國抗議引發歐盟關注，李察有望三訪台灣

在中國批評國會訪問團後，法國外交部隨即於3月23日召見盧沙野表達不滿。接著，法國參議院友台小組主席李察等17名參議員，27日向參院提「台灣參與國際組織工作」友台決議案，籲法政府續採外交作為，支持台灣參與世界衞生大會等國際組織。

此外，該訪台行程也引發歐洲議會關注，法國籍議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）在內的許多歐盟議員都敦促設立台灣議會使團。歐洲議會外交委員會也於9月初通過瑞典籍議員魏莫斯（Charlie Weimers）的報告，呼籲歐盟強化與台灣的關係。

不意外的，此立場也遭到中國駐歐盟使團強烈譴責「嚴重危害一中原則」。

中國駐法大使盧沙野

事實上，李察早在2015年和2018年，皆曾率團造訪台灣。

根據總統府新聞稿，總統蔡英文於2018年4月30日下午接見法國參議院友臺小組主席李察的訪問團，當時的參訪團成員，包括當時的法國參議院友臺小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）及時任法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）等，並由當時的外交部次長吳志中（現為駐法代表）陪同前往總統府晉見總統，時任國家安全會議秘書長的李大維也在座。

根據維基百科介紹，本次釋放出法國訪台消息的媒體《字母A》於1978年創立，並落實不販售廣告版面與不接受外力影響的原則，媒體營運收入皆來自讀者的購買與訂閱。該媒體的目標在於「解密權力網絡，並揭開背後不為人知的故事」，也是受法國新聞出版聯合委員會（CPPAP）認可的媒體之一。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範