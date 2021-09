俄羅斯國會選舉爭議：反對派指控執政黨大規模作票取勝，德國、歐盟同聲譴責舞弊

俄羅斯為期3日的國會選舉已落幕,選舉初步結果於昨(20)日出爐,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)所屬「團結俄羅斯黨」(United Russia)取得國會絕大多數席次,卻遭到反對派指出其大規模作票,歐盟、德國政府發言人齊發聲明,應嚴正看待並且徹底調查。

俄國選舉結果:俄羅斯黨將贏得「國家杜馬」掌控權

俄國擁有總統和議會:總統於國家經濟、政治上擁有真正決策權;而議會也在立法上扮演關鍵角色。俄國由85個聯邦(含共和國、地區)組成,地方上設有地方政務委員會或地方議會。

地方政務委員會或地方議會可掌握當地開支,直接影響居民日常生活,亦在區域發展上起重要作用,因此每個地區賢達,能被選入當地立法機構及其重要。

此次選舉,涉及俄國境內85個地區中,39個地區的當地政務委員會或議會席位,以及9個地區及共和國的最高行政長官,投票橫跨11個時區,這表示遠東堪察加(Kamchatka)地區的第一批投票站開門時,許多在俄國西部、歐洲地區的居民還處在前一晚尚未入眠。

而俄國為「混合制」選舉,該國國會選舉又稱「國家杜馬」,在其席次中:一半政黨比例代表決定;另一半則由單一選區中最高得票當選,其國內擁有1億8百萬註冊選民,同時還有超過兩百萬俄國人在海外參與投票,境內預計將有超過9萬5千個投票站。

國家杜馬(State Duma):俄羅斯聯邦會議國家杜馬,是俄羅斯的下議院,為俄羅斯聯邦會議兩個組成機構之一,有450個議席。國家杜馬是俄羅斯的常設立法機構,主要負責起草和制定國家法律。參加議員的資格為最少21歲以上的公民,任期五年。

本次國家杜馬由有超過12個政黨及數百名獨立候選人參與此次競選,其多數人已有政黨。但是選前大多數反對派候選人被禁止參選,當局堅持表示,這些人士之所以被禁止參選,是因為他們牽涉正在進行的多宗刑事調查。

最終,俄國執政黨將掌控其議會三分之二的席位,這一選舉結果將使俄國政府能夠對憲法進行修改,並強化總統普亭的權力。

俄羅斯國會大選涉舞弊恐嚇 德國、歐盟齊譴責

根據統計95%選票後的初步結果顯示,團結俄羅斯黨贏得約50%的選票,排在之後的俄羅斯聯邦共產黨(Communist Party of the Russian Federation)和俄羅斯自由民主黨(Liberal Democratic Party of Russia)分別拿下19%和約7%的選票。

選後俄國領導人普亭在國家電視台上率先表示:「我想特別感謝俄羅斯公民,感謝你們的信任,親愛的朋友們。」

《路透社》報導指出,由於幾年來俄國民生凋敝及種種貪腐指控,俄國民眾對執政黨(團結俄羅斯黨)、普亭的不滿情緒高漲,未料選舉結果卻只比2016年的選舉少約4%,受到外界質疑選務舞弊。

昨(20)日多達200名俄國民眾聚集在首都莫斯科舉行示威,由於首都莫斯科選舉中,反對派在15個選區中,本來遙遙領先,卻在加入電子投票後全部落敗。

「這是一種恥辱和真正的犯罪!」 反對派之一的俄羅斯聯邦共產黨候選人Valery Rashkin告訴《路透社》,電子投票有問題,他的政黨將繼續抗議,直到的莫斯科選舉結果被推翻為止。

「選舉觀察人提出指控,俄國反對派成員提到有大量的違規行為。這必須被嚴正看待與釐清。」德國政府發言人塞柏特(Steffen Seibert)在柏林對記者表示。

面對外界對俄國選舉的質疑,歐洲對外事務部(EEAS)發言人Peter Stano說:「我們在選前看到的是,所有發出批評的獨立聲音都面臨遭到恐嚇的氣氛,」他強調這是一種恫嚇氛圍。

他表示,「那裡沒有國際的獨立觀察人,所以很難看到選舉過程實際上如何進行。不過有多個當地獨立觀察人回報,選舉期間出現許多違規行為」。他強調,歐盟對於來自當地選舉觀察人的舉報深表關切。

俄國選舉委員會負責人Ella Pamfilova表示,投票非常乾淨透明。她強調在9月24日宣布最終結果前,任何對選務的投訴都會進行調查。

